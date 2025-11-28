Промените в Бюджет 2026: Работодатели и синдикати на среща във финансовото министерство

СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

Р аботодатели и синдикати трябва да се срещнат в петък (28 ноември) с финансовия министър Теменужка Петкова, за да обсъдят визията за новата план-сметка на държавата.

Това ще стане след като в четвъртък процедурата по приемането на Бюджет 2026 беше стопирана заради общественото неодобрение.

Бюджетът не получи одобрение и от социалните партньори, и безпрецедентно беше внесен в Народното събрание, без да бъде обсъден на Тристранен съвет.

В четвъртък правителството съобщи, че оттегля Бюджет 2026, а работодателски организации и синдикати, започнаха нови разговори с властта.

"Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен. Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на своята Facebook страница.

"Държавата застава зад всеки български гражданин", заяви още той и посочва, че около това са се обединили на среща в централата на ГЕРБ с министъра на финансите Теменужка Петкова, вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателя на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившия финансов министър Владислав Горанов, както и работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев.

На срещата са присъствали и представители на двата национални синдиката КТ “Подкрепа“ и КНСБ в лицето на Димитър Манолов и Любослав Костов.

Работните групи и Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) също ще бъдат възстановени. В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват представители на четирите партии, които подкрепят правителството, добави още Борисов.