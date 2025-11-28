България

Промените в Бюджет 2026: Работодатели и синдикати на среща във финансовото министерство

В четвъртък процедурата по приемането му беше стопирана заради общественото неодобрение

28 ноември 2025, 06:56
Р аботодатели и синдикати трябва да се срещнат в петък (28 ноември) с финансовия министър Теменужка Петкова, за да обсъдят визията за новата план-сметка на държавата.

Това ще стане след като в четвъртък процедурата по приемането на Бюджет 2026 беше стопирана заради общественото неодобрение.

Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Бюджетът не получи одобрение и от социалните партньори, и безпрецедентно беше внесен в Народното събрание, без да бъде обсъден на Тристранен съвет. 

В четвъртък правителството съобщи, че оттегля Бюджет 2026, а работодателски организации и синдикати, започнаха нови разговори с властта. 

"Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен. Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на своята Facebook страница. 

След като оттеглиха Бюджет 2026: Социалните партньори започнаха нови разговори с властта

"Държавата застава зад всеки български гражданин", заяви още той и посочва, че около това са се обединили на среща в централата на ГЕРБ с министъра на финансите Теменужка Петкова, вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателя на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившия финансов министър Владислав Горанов, както и работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев.

Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

На срещата са присъствали и представители на двата национални синдиката КТ “Подкрепа“ и КНСБ в лицето на Димитър Манолов и Любослав Костов.

Работните групи и Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) също ще бъдат възстановени. В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват представители на четирите партии, които подкрепят правителството, добави още Борисов.

<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
