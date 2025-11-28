Замразено грозде вместо шоколад: Мъж промени живота си и свали 92 килограма

М ъж, който харчил по 400 долара седмично за нездравословна храна и консумирал 7000 калории на ден, разкри „най-добрия си трик“, който му помогнал да свали 92 килограма, съобщи Daily Mail.

33-годишният Алекс Уилямс някога тежал над 195 кг, като теглото му постепенно се увеличавало, след като контузия го спряла да играе ръгби като тийнейджър.

Когато навършил 15 години, вече носил панталони с талия 117 см и се утешавал с колбаси, замразени пици и безкрайни поръчки за храна за вкъщи – а пристрастяването му към калорични храни продължило и в зряла възраст.

Той казва: „Можех лесно да изям осем колбаса от една опаковка, което беше абсурдно. Ядох замразени пици, бърза храна, всички тези ужасни неща, всичко, до което можех да се добера. Можех лесно да изям и голяма пица. Ядях и много на тайно. Стигна се дотам, че ходех в Макдоналдс, после се прибирах вкъщи и вечерях с семейството си. Харчех до 400 долара седмично за мазна храна.“

Преяждането и огромното му тегло го оставяли без дъх, когато се качвал по стълбите, срамувал се да си съблече тениската в съблекалнята на ръгбито и се страхувал да отиде на почивка, където ще да се наложи да си съблече тениската или да влезе в басейна.

През 2018 г. настъпила повратната точка, когато един приятел го убедил да се запише в програма за отслабване, базирана на футбол, за да му помогне да преодолее болезнената раздяла.

Приемайки новото предизвикателство, Уилямс, който работил за компания за изкуствен интелект, се отказал от 7000-калорийните дни с пържени закуски, бургери и бисквити и започнал да се храни с ястия като пържоли, сьомга и пилешко месо.

Natural health tips you never knew ever existed..



1. Grapes pic.twitter.com/d5HKRnqEEV — Health Lab (@TheHealthLab) June 20, 2024

Наред с промяната в диетата, той играел пет футболни мача седмично и редовно ходил на фитнес.

И след години на упорита работа, той в крайна сметка отслабнал от 178 килограма на 87 килограма, като губи повече от половината от телесното си тегло.

С ръст 175 см, това означаваше, че неговият ИТМ спаднал от 58 – класифициран като „супер затлъстял“ – до 28, което е в категорията на наднорменото тегло.

Уилямс също така обичал да яде различни сладки неща, но казва, че проста промяна в диетата му помогнала най-накрая да ограничи глада си за захар – той заменил вечерните шоколадови барове с замразени грозде.

Сега, с тегло от 87 килограма, след като е загубил половината от телесното си тегло, г-н Уилямс казва: „Замразеното грозде са най-добрият трик – захарен памук от грозде, замразен. Това е невероятно вкусно и държи желанията ви под контрол. Но най-важното е постоянството. Отслабването не е трудно, но постоянното отслабване е.“

Замразеното грозде отдавна се препоръчва като добра алтернатива на сладкишите, особено ако се опитвате да намалите калориите или да отслабнете.

Една от причините е контролът върху порциите – за разлика от конвенционалните сладкиши, консумирани на стайна температура, те са твърде студени, за да се ядат бързо.

Освен това, гроздето е естествено богато на фибри, антиоксиданти и витамини C и K.

Уилямс казва, че постоянството е било ключово за запазването на теглото, след години на йо-йо диети и екстремни модни тенденции, включително увиване в стреч фолио.

Той казва, че присъединяването към „Man v Fat“, програма за отслабване, създадена специално за мъже, които искат да отслабнат, е проработило, защото е превърнало отслабването в отборна игра.

Той каза: „Винаги бях толкова летаргичен; не исках да правя нищо. Това ме върна обратно в училище, някой ме претегляше, имаше страх от заплахи, но веднага щом стигнах там и разбрах, че хората са там по същите причини. Там има хора, които сега са ми приятели за цял живот. Отговорността от Man v Fat те кара да се замислиш. Това е отборният дух, който стои зад всичко. Когато го правиш за себе си, го правиш за себе си. Когато имаш лоша седмица, това вече не засяга само теб, а и мъжете от твоя отбор, те те държат отговорен.“

Уилямс най-накрая е щастлив и уверен в себе си след травмата на коляното, която сложи край на кариерата му като тийнейджър и която, без да го знае тогава, щеше да има сериозно влияние върху живота му като възрастен.

„Винаги съм бил едър, но като ръгбист. Когато навърших 14-15 години, пазарувах с майка ми панталони за училище и имах талия 117 см“, каза той.