СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

Демонстрацията продължи повече от шест часа и приключи след полунощ

Обновена преди 5 минути / 27 ноември 2025, 14:10
К атегорично заявявам, че охраната сме я осъществявали само с щатни полицейски служители. Това заяви директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов пред журналисти, съобщава NOVA.

“Във вчерашния ден, във връзка със заявен от политическа партия мирен протест, извършихме охрана за обезпечаване на обществения ред за времето от 18 часа до 23:00 часа на площада пред Народното събрание”, сподели той.

По думите му е изграден плътен кордон около изходите на НС. “Около 19:10 часа възникна ескалация на напрежението, считам, че тя не е породена с никаква агресия от наша страна. В резултат пострадаха трима наши служители, а на по-късен етап във връзка с друга ескалация на напрежението пострадаха още двама”, коментира Николов.

Директорът на СДВР каза, че към настоящия момент има изготвени документи за 5 пострадали полицейски служители. Трима от тях са прегледани в болнично заведение и в последствие са освободени, а другите двама са били прегледани на място и след това са продължили работния си процес.

“Имаме трима задържани за хулигански действия, единият е италиански гражданин. Другите двама са опитали да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет”, коментира Николов. По думите му са повредени 3 полицейски автомобила. 

По всички случаи има образувани досъдебни производства и се очаква Софийска районна прокуратура да повдигне обвинения на нарушителите. 

“Видях клипчето с плезещия се полицай. Аз не мога да кажа дали изразява някаква реакция спрямо конкретно лице, предстои да извършим проверка”, каза Николов. 

“По наши данни има трима пострадали протестиращи, които са без сериозни наранявания и няма данни техните травми да са причинени от полицейски служители”, сподели той.

По думите на Николов много полицаи са присъствали на протеста, защото от СДВР са преценили, че е по-добре да овладяват евентуално агресивната тълпа с жива сила, отколкото с помощни средства и насилие. 

“Ние сме установили много лица, извършители на противоправни действия пред НС, установили сме тяхната самоличност и днес ще им повдигнем обвинение след съгласуване на материалите”, каза той.

Николов коментира, че няма пострадали полицаи, обгазени от лютив спрей. Пострадалите са с телесни повреди от твърди предмети. 

“Първоначално колегите изградиха кордон около автомобила на човека с имунитет, който е народен представител. Физическа сила и твърди предмети не са били използвани до момента, в който протестиращите не са започнали да хвърлят твърди предмети. Впоследствие са хвърлени няколко бутилки и камъни по стъклото на автомобила, застрашен е бил животът на народния представител, както и на колегите. В тази обстановка се е наложило използването на лютив спрей”, поясни началникът на отдел „Масови мероприятия“ към СДВР гл. инспектор Иван Георгиев.

По думите му това е било с цел да се избегне физически контакт между протестиращи и полицейски служители. “Това е изключително щадящ метод, с който полицаите да могат да си свършат работата”, смята Георгиев. Той сподели, че не е имало футболни фенове на протеста. 

“По време на извеждането на автомобила агресията ескалира. От близките заведения започнаха да се хвърлят столове, маси. Автомобилът беше много увреден, контейнерите също бяха блъскани към него”, коментира той. 

Георгиев сподели, че на видеозаписите, които е гледал в социалните мрежи, не е имало никъде агресия на полицейски служители към протестиращи. “Напротив, агресията към колегите беше изключително голяма и то без никаква провокация”, каза той.

А днес правителството оттегли проектобюджета за 2026 година и поиска възстановяване на диалога с работодатели и синдикати.

"Ще седнем на масата на разговорите, отново ще се опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели, ще се опитаме да постигнем макроикономически параметри на бюджета такива, каквито да бъдат удовлетворителни за голяма част от бизнеса, за голяма част от обществото", заяви премиерът Росен Желязков на извънреден брифинг в Народното събрание.

По-рано председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета или да намерят законова форма, защото е приет на първо четене, докато не се възстанови диалогът с тристранката и докато всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет.

Източник: Николай Трифонов, БТА    
София бюджет протест
