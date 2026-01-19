България

Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро

Мултифондовият модел, предлаган с промените в КСО, предвижда създаването на фондове с различен инвестиционен профил

19 януари 2026, 19:53
Първи политически реакции на оставката на Румен Радев

Първи политически реакции на оставката на Румен Радев
Румен Радев: Утре ще депозирам своята оставка

Румен Радев: Утре ще депозирам своята оставка
Предлагат да бъде обявена грипна епидемия в Бургас

Предлагат да бъде обявена грипна епидемия в Бургас

"Да скача в тигана" - първи политически реакции на обявеното обръщение на президента
Какво следва стъпка по стъпка след оставката на президента Румен Радев?

Какво следва стъпка по стъпка след оставката на президента Румен Радев?
Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ
След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия
НС продължава работата по Изборния кодекс

НС продължава работата по Изборния кодекс

В ъвеждането на мултифондове в допълнителното задължително и доброволно осигуряване, с промените в Кодекса за социално осигуряване, е решение за по-високи натрупвания в личните осигурителни сметки и по-високи пенсии на гражданите, родени след 1959 г. Друг важен ефект е растежът на капиталовия пазар и на националната икономика като цяло, т.е. по-просперираща икономика и по-високи доходи. Това е само един от изводите в становището на Комисията за финансов надзор по законопроекта, одобрен днес на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Мултифондовият модел, предлаган с промените в КСО, предвижда създаването на фондове с различен инвестиционен профил към лицензираните пенсионни дружества.

НСТС обсъжда промените в Кодекса за социално осигуряване

За гражданите до 50 години се препоръчва динамичен инвестиционен профил, за тези от 50 до 62 профилът - балансиран, а от 62 до 65 г. се  предвижда да са осигурени в  консервативен фонд.

Според изчисленията на КФН, при въвеждане на мултифондов модел, се очаква доходността на пенсионните фондове да се повиши съществено. Това, от своя страна, ще доведе до по-високи пенсии от втори стълб.

Коефициентът на заместване (размер на пенсията спрямо последната работна заплата) при новия модел, се очаква да достигне 21,4% при 12,5% сега, сочат изчисленията на експертите. Това означава, че при например 3595 евро заплата, допълнителната пенсия ще бъде 763,5 евро.

Изчисленията са за 45-годишен инвестиционен хоризонт с исторически данни за доходността на пенсионните фондове и заложен ръст на работната заплата от 3% годишно до 50 г. възраст, ежегодно увеличение от 2.5% до 65 г., и начална работна заплата от 2 хил. лв. (1022.58 евро) – средна работна заплата за 2023 г. по данни на НСИ.

Законопроектът предвижда намаляване на таксите и удръжките за пенсионните дружества - плавно намаляване на максималния размер на удръжката от осигурителната вноска в УПФ и ППФ от 3,75% до 2,10%. В предложенията на КФН изрично е уточнено, че това са максимални стойности и всяко пенсионноосигурително дружество може да прилага и по-нисък размер, по своя преценка.

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

Законопроектът предвижда и отмяна на досегашната минималната доходност и въвеждане на показател (бенчмарк) – обективен критерий за оценка на инвестиционните резултати. Този показател ще отразява обективното представяне на финансовите пазари и тенденции в дългосрочен план, като ще дава възможност за съпоставяне с резултатите на фондовете. 

Бенчмаркът ще бъде конструиран на база утвърдени национални и международни пазарни индекси, представящи широк кръг от пазари и класове активи, характерни за инвестиционната дейност на пенсионните фондове (напр. SOFIX, MSCI World, FTSE MTS Eurozone Government Bond и/или др. под.). Той ще се изчислява и обявява от Комисията за финансов надзор.

Според становището на КФН, изборът за възрастова граница до 50 години в динамичен фонд е направен заради дългия 40-годишен, хоризонт на осигуряване пред лицата и постигането на адекватен коефициент на заместване спрямо последната работна заплата. Това създава предпоставки за достигане над 20% коефициент на заместване, благодарение на по-високия дългосрочен потенциал за доходност.

Мотивите към промените в КСО изрично подчертават, че разпределянето на младите директно във фонд с консервативен или балансиран профил би ограничило потенциала за доходност, която да компенсира инфлацията, което се отразява на размера на бъдещите пенсии. Пряк пример е опитът на Хърватия и Словакия, където впоследствие моделът е коригиран и разпределението на лицата е съобразно тяхната възраст.

КНСБ подкрепя въвеждането на мултифондовете в пенсионния модел на страната, от КТ "Подкрепа" смятат, че сега не е моментът за тях. Тези позиции изразиха ръководствата на двата най-големи синдиката в България по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Общо активите на пенсионните фондове във втория и третия стълб към края на 2025 г. надхвърлят 31,2 млрд. лева (близо 16 млрд. евро), по предварителни данни на пенсионноосигурителните дружества, информират от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). 

Само за последните три години - 2023, 2024 и 2025 г., натрупаната инвестиционна доходност по всички пенсионни фондове е над 5,5 млрд. лева (над 2,8 млрд. евро).

През 2025 г. универсалните пенсионни фондове реализират средна годишна доходност от 6,26 процента спрямо 5,22 процента през 2024 г. и 8,15 процента през 2023 г.

Доброволните пенсионни фондове постигат още по-висока доходност - 8,07 процента средно за 2025 г., при 6,41 процента през 2024 г. и 7,87 процента през 2023 г.

Данните показват, че пенсионните фондове продължават да създават реална дългосрочна стойност за осигурените лица, въпреки динамичната икономическа и пазарна среда, отбелязват от БАДДПО.

Източник: БТА    
Мултифондове Пенсионна реформа Кодекс за социално осигуряване
Последвайте ни
Румен Радев: Утре ще депозирам своята оставка

Румен Радев: Утре ще депозирам своята оставка

Сбогом, Маестро: Почина великият Валентино

Сбогом, Маестро: Почина великият Валентино

Първи политически реакции на оставката на Румен Радев

Първи политически реакции на оставката на Румен Радев

Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро

Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

pariteni.bg
Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Петкова пред Еврогрупата: Пуснахме над 4,3 млрд. евро в обращение

Петкова пред Еврогрупата: Пуснахме над 4,3 млрд. евро в обращение

България Преди 1 час

Петкова информира своите колеги за процеса по въвеждане на еврото в България

Десислава Радева

Профилната снимка на първата дама Десислава Радева предизвика вълна от реакции

България Преди 1 час

Някои направиха и аналогия с визията и стила на предизборните снимки на първата дама на САЩ Мелания Тръмп

Кой е част от "Съвета за мир" на Тръмп за Газа?

Кой е част от "Съвета за мир" на Тръмп за Газа?

Свят Преди 2 часа

Тръмп представя сложна трислойна структура за управление на Газа, която поставя него и произраелски официални лица на върха, докато палестинците са ограничени

Учени откриха странна структура от желязо в Пръстеновидната мъглявина

Учени откриха странна структура от желязо в Пръстеновидната мъглявина

Любопитно Преди 3 часа

Наричана още Месие 57, мъглявината представлява светещите останки от някогашна звезда, подобна на Слънцето

Скандал и траур в Испания след влаковата катастрофа

Скандал и траур в Испания след влаковата катастрофа

Свят Преди 3 часа

Машинисти всеки ден са уведомявали оператора за опасенията си

Специалният пратеник на Тръмп е отстранен от състезание с шейни в Гренландия

Специалният пратеник на Тръмп е отстранен от състезание с шейни в Гренландия

Свят Преди 3 часа

Асоциацията за кучешки шейни в Гренландия обяви, че туристическата компания, която е поканила губернатора на Луизиана Джеф Ландри, е променила решението си

Когато любовта боли: Защо привличането към „лоши момчета“ не е случайно

Когато любовта боли: Защо привличането към „лоши момчета“ не е случайно

Любопитно Преди 3 часа

Ето седем причини, свързани с травмата и привързаността, поради които привличането към „лошото момче“ може да се усеща толкова силно

Постоянно мислите за храна? 9 доказани начина да поемете контрол

Постоянно мислите за храна? 9 доказани начина да поемете контрол

Любопитно Преди 3 часа

От истински глад до емоционални тригери – какво кара мозъка ни постоянно да търси храна и как да го спрем

Орбан иска повече "унгарски бебета"

Орбан иска повече "унгарски бебета"

Свят Преди 3 часа

Правителството на Унгария отпуска огромни средства в помощ на семействата, за да стимулира раждаемостта

Унгария купува от Русия рафинерията на Сърбия

Унгария купува от Русия рафинерията на Сърбия

Свят Преди 3 часа

Част от акциите ще бъдат придобити и от Обединените арабски емирства, а Сърбия също ще увеличи своя дял

<p>&quot;Разводът&quot; на Европа и Америка е неизбежен</p>

Заплахите на Тръмп за Гренландия тласкат Европа към "развод" с Америка

Свят Преди 3 часа

Поставянето под съмнение на НАТО кара част от европейските лидери да виждат "коалицията на желаещите" като основа за нов съюз без САЩ

Мъж плаши да убие сина си и да се върне за жена си

Мъж плаши да убие сина си и да се върне за жена си

България Преди 4 часа

Случаят е от София

МВФ се страхува, че изкуственият интелект може да е балон

МВФ се страхува, че изкуственият интелект може да е балон

Свят Преди 4 часа

Очаква се глобалната икономика да нарасне с 3,3% през тази година

Излъчиха кадри от обира в Лувъра

Излъчиха кадри от обира в Лувъра

Свят Преди 4 часа

На кадрите се виждат двама извършители – единият с черна балаклава и жълта жилетка, другият облечен изцяло в черно с каска за мотоциклет – които проникват в Галерия „Аполон“

<p>&quot;Политиката е най-силният наркотик&quot;: Лена Бориславова намекна, че няма да присъства в листите на ПП</p>

"Пари, власт и кариерни амбиции": Лена Бориславова намекна, че няма да присъства в листите на "Продължаваме промяната"

България Преди 4 часа

От своя страна Делян Добрев от ГЕРБ заяви: Асен Василев е перфектен Сталинист

Домът на Джийн Хакман, където той и съпругата му починаха, се продава за над $6 милиона

Домът на Джийн Хакман, където той и съпругата му починаха, се продава за над $6 милиона

Свят Преди 5 часа

Шестстайният имот се намира в затворения комплекс The Summit, разположен точно на север от центъра на Санта Фе. Той разполага с голф игрище и художествено ателие

Всичко от днес

От мрежата

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg

Корсети, ресни и уверен стил: Големите модни тенденции на 2026

Edna.bg

Годеницата на Димитър Рачков подарява мебели

Edna.bg

Скандалът се разраства: Мароко ще съди Сенегал

Gong.bg

Ботев Пловдив продава халф в отбора на Артур Платек

Gong.bg

Президентът Румен Радев подава оставка

Nova.bg

Първи политически реакции след оставката на Радев

Nova.bg