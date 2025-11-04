Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

Д а се въведат мултифондовете в пенсионната ни система, предлага Комисията за финансов надзор, обявиха от регулатора на форум „За пенсионната система – с поглед напред“, съобщи pariteni.bg.



Предимството на представянето на набор от инвестиционни стратегии за осигурените лица, съобразени с техния рисков толеранс, съответно жизнен цикъл, т.е. сами да избират как да бъдат управляваните техните пенсионни спестявания (т. нар. мултифондова система), безспорно ще даде възможност за постигане на по-високи резултати от управлението на пенсионните фондове (по-висока доходност).



Милена Иванова – директор на дирекция „Регулаторни режими на осигурителния надзор“, изтъкна, че предложението е потвърдено и със сравнителни данни за постигнатите резултати на пенсионните фондове в държавите с мултифондови системи. Опцията за гъвкав избор при управлението на пенсионните спестявания дава възможност и за активиране на отговорността на осигурените лица при формиране личния принос за осигуряване на старините, съответно средство за обръщане на тренда на дела на служебно разпределени лица (до момента трайно над 80 на сто от лицата, навлизащи на пазара на труда).

Останалите предложения на Комисията за финансов надзор се отнасят за промяна в размера и структурата на таксите в посока тяхното намаляване, доразвиване на фазата на изплащане и възможностите за насърчаване растежа на националната икономика чрез участието на пенсионните фондове в проектите за развитие на капиталовия пазар и инфраструктурата на страната.



От Българското актюерско дружество препоръчаха засилена работа по разширяване на обхвата на доброволното осигуряване - т.нар. трети стълб, и то да обхване поне 50% от работещите.

От Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване настояват да се увеличи тройно сумата, върху която има данъчно облекчение за работодателите, които заделят средства в трети стълб на служителите си. В момента тя е едва 60 лева и не е вдигана от създаването на пенсионния модел преди повече от 20 г. Предложението на БАДДПО е тя да стане поне 200 лева - по аналогия с ваучерите за храна, с което работодателите заедно и работещите ще имат по-висок принос за изграждане на пенсионните спестявания през годините. За това обаче е необходима законова промяна.