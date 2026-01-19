НСТС обсъжда промените в Кодекса за социално осигуряване

Н ационалният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъжда Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите Теменужка Петкова, който предвижда въвеждане на мултифондове във втория и третия стълб на пенсионната система, предаде репортер на БГНЕС.

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев, който е и председателстващ Тристранката, откри днешното заседание.

Заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев представи законопроекта, като отбеляза, че основната цел е въвеждането на мултифондовия модел на допълнителното пенсионно осигуряване.

„Очаква се приемането на този модел да доведе до по-висока доходност“, добави той.

Законопроектът предвижда осигурените във втория и третия стълб да могат да избират колко рисково да се управляват спестяванията им в частните фондове с цел постигане на по-висока доходност.

Пенсионно-осигурителните дружества ще създадат подфондове с различен инвестиционен профил – динамичен, балансиран и консервативен.

Парите в динамичния ще се инвестират най-рисково – относителният дял на инвестициите в инструменти с променлив доход ще бъде до 90%. Това, обаче, означава и потенциал за най-висока доходност, като този фонд е идеален за хората под 50 г., тъй като при тях ще има достатъчно време да се неутрализират евентуални колебания на пазара.

В балансирания фонд до 55% от парите ще се инвестират по-рисково, като той е подходящ за хората, навършили 50 г., на които им остават повече от 3 г. до пенсионна възраст.

В консервативния фонд само до 25% от средствата ще се инвестират рисково, като в него задължително ще се прехвърлят хората, на които им остават по-малко от 3 г. до възраст за пенсиониране.

Сега дружествата събират 3,75% удръжка от всяка внесена осигуровка, а законопроектът предвижда тази такса да се намали на 3,59 на сто от 2027 г. и да продължи да намалява, докато достигне 2,10 на сто от 2036 г.

Другата такса е до 0,75 на сто годишно инвестиционна такса. Тя се разделя на две – процент от управляваните активи и от постигнатия инвестиционен резултат. Първият компонент ще е върху стойността на нетните активи и също ще намалява плавно в рамките на 10 г., докато процентът върху постигнатата доходност обратно – ще се увеличава. Така, през 2027 г., таксата за балансиран подфонд в универсален фонд ще е до 0,65 на сто годишно от нетните активи и до 1 на сто годишно от дохода, реализиран от инвестирането на средствата. През 2036 г. ще е до 0,38 на сто годишно от нетните активи и до 3,25 на сто годишно от дохода, реализиран от инвестирането на средствата.

При динамичните подфондове таксата върху доходността ще е по-висока, а в консервативните няма да я има.