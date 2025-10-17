Промени в движението по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ през почивните дни

Делото за смъртта на Сияна: Бащата твърди, че вещото лице и адвокатът на подсъдимия са приятели

О т петък до неделя се въвежда временна реорганизация на движението в участъците в ремонт по автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“, за да се улесни очакваният интензивен трафик през почивните дни. От Пътната агенция увериха, че се работи активно и с удължено работно време за възможно най-бързото приключване на ремонтите, дори и предсрочно.

За автомагистрала „Хемус“, след 16:00 ч. днес, ще бъдат осигурени две ленти за излизане от София. За АМ „Тракия“ също ще има две ленти за напускащите столицата, като движението на камиони ще бъде спряно в следобедните часове. За повишаване на безопасността ще може да се шофира и в аварийната лента.

„Искаме да уверим гражданите и да ги успокоим по отношение на ремонтите, които са по автомагистралите, че пътноподдържащите фирми работят изключително активно, работят с удължено работно време и се опитват да приключат всички ремонти дори предсрочно“, заяви пред NOVA Мирослав Ценов, директор "Ситуационен център" АПИ.

Той уточни, че актуалната тема е участъкът между Ихтиман и Вакарел на АМ „Тракия“.

„Искрено се надяваме при добри метеорологични условия да завършим и пуснем движението предсрочно и в най-скоро време всички тези промени, които правим, да приключат“, допълни Ценов.

Успоредно с това, от 19:00 ч. тази вечер до 7:00 ч. на следващия ден ще се почиства тръбата на тунел „Кочериново“ на автомагистрала „Струма“ в посока София. През това време трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за Благоевград.

От АПИ уточняват, че дейностите са планирани за часове с по-слаб трафик.

Призивът към шофьорите е да бъдат особено внимателни, да се движат със съобразена скорост, да спазват дистанция и стриктно да следват пътната сигнализация. По-късно днес се очаква брифинг с участието на Пътната полиция и Пътната агенция, свързан с безопасността на движението.