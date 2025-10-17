Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

М отоциклетист е загинал при пътнотранспортно произшествие край сливенското село Боринци, съобщиха от Областната дирекция на на МВР в Сливен.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 в петък в 17:53 часа. По първоначални данни 28-годишен мъж, управлявал мотоциклет без регистрационни табели и с неустановена марка и модел, е загубил управление и се е ударил в крайпътен стълб.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на водача. По случая е образувано досъдебно производство.

Двама души са загинали, а 12 са ранени при 13 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщава МВР на сайта си.

От началото на месеца са станали 253 катастрофи, при които са загинали 15 души и са ранени 318.

От началото на годината са регистрирани 5387 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 341 души, а пострадалите са 6729.