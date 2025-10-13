Ремонти променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус"

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука

Д вижението по автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“ ще бъде временно реорганизирано заради ремонтни дейности, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Промените в трафика влизат в сила от тази седмица и ще засегнат ключови участъци по двете магистрали.

Промени в движението заради ремонти по АМ Тракия и Хемус

„Тракия“

Ще се спира изцяло трафикът за София в участъка в ремонт на автомагистрала „Тракия“ между 24 км и 33 км от днес до четвъртък на четири пъти в следобедните часове за около половин час. Трафикът ще бъде спиран в 12:00 ч., 14:00 ч., 16:00 ч. и 18:00 ч. за всички пътуващи от Пловдив към София. Целта е пропускане и регулиране на трафика при образуването на колона от автомобили.

От АПИ апелират шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват пътните знаци и въведената временна организация на движението, както и да съобразят времето си за тръгване с въведените часови ограничения. Гражданите, пътуващи към и от Пловдив, могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков. По преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.

В още три участъка на автомагистрала „Тракия“ в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се извършват строителни работи.

За повишаване на безопасността на движение и улеснение на шофьорите, всяка неделя до края на октомври от 14:00 ч. до 19:00 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София от пътен възел „Стара Загора“ до София на автомагистрала „Тракия“.

Вчера от АПИ информираха, че е завършил ремонтът в платното за Бургас на осем километра от автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик между 90 и 98 км. Трасето е с нова асфалтова настилка и отводняване, пътни знаци и ограничителни системи.

АПИ облекчава движението по „Тракия“ и „Хемус“ към София

„Хемус“

От днес до 17 октомври, от 8:00 ч. до 17:00 ч., поетапно ще се променя организацията на движението в участъка от 14-ти до 71-ви км на магистрала „Хемус“ в посока Варна за полагане на маркировка. По време на дейностите временно ще се ограничава движението в активната лента на магистралата и трафикът ще преминава в свободните ленти.

В същия период ще се работи и на две отсечки от второкласния път II-81 София – Монтана, от км 0 до 5-и км и между 8-и и 51-ви км. Маркировка ще се полага и на път II-82 София - Самоков по трасето между 62-ри и 80-и км.

АПИ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Миналата седмица беше пуснат нов участък от автомагистрала "Хемус" между пътните възли "Боаза" и "Дерманци".