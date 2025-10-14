България

Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"

Причината са ремонтни дейности

14 октомври 2025, 10:10
Боклукът в "Люлин" и "Красно село" спадна с 40% за 10 дни
Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)
Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща
Абсурдът "Негреско" след бедствието в Елените: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори
София или Варна ще е домакин на Европейското по волейбол?
Назначават Мариника Чернева за и.ф. председател на ВАС
Времето във вторник: Температури до 20 градуса, но с облаци и дъжд
Георг Георгиев: Германия е сред най-близките ни стратегически партньори

О т 9.00 часа на 14 октомври до 16 октомври движението между 22 и 27 км по автомагистрала "Хемус" ще бъде реорганизирано.

Превозните средства ще преминават в активните и аварийните ленти, а в изпреварващите ще бъде ограничено движението. Причината за реорганизирането в участъка е поради ремонтни дейности.

Също от 14 октомври до 16 октомври ще има промени в движението по участъка около пътен възел "Зимница" от автомагистрала "Тракия".

Превозните средства ще преминават двупосочно в една лента и ще бъдат регулирани от светофарна уредба. Движението по автомагистралата остава непроменено.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Източник: АПИ    
Източник: АПИ
Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

