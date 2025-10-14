Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"

Времето във вторник: Температури до 20 градуса, но с облаци и дъжд

О т 9.00 часа на 14 октомври до 16 октомври движението между 22 и 27 км по автомагистрала "Хемус" ще бъде реорганизирано.

Превозните средства ще преминават в активните и аварийните ленти, а в изпреварващите ще бъде ограничено движението. Причината за реорганизирането в участъка е поради ремонтни дейности.

Също от 14 октомври до 16 октомври ще има промени в движението по участъка около пътен възел "Зимница" от автомагистрала "Тракия".

Превозните средства ще преминават двупосочно в една лента и ще бъдат регулирани от светофарна уредба. Движението по автомагистралата остава непроменено.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.