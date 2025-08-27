България

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

"Не съм изпълнявал задачи, възложени от него", заяви Павел Павлов

27 август 2025, 08:50
След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка
След инцидента с електрическо колело: Какво е състоянието на тежко пострадалото дете от Арчар

След инцидента с електрическо колело: Какво е състоянието на тежко пострадалото дете от Арчар
Времето в сряда – слънчево и по-топло

Времето в сряда – слънчево и по-топло
Екстрадират Никола Николов-Паскал в България

Екстрадират Никола Николов-Паскал в България
Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ

Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ
Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха
Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

"Плаках с глас няколко часа": Григор Димитров проговори за контузията си от "Уимбълдън"

В асил Михайлов ме потърси, за да му дам всички лихвари. Искаше да превземе Перник. Не съм взимал пари от него, така че нищо не му дължа. Той е искал "такса спокойствие" от хора в града. Не съм изпълнявал задачи, възложени от него. Това разказа Павел Павлов пред NOVA.

Той е човекът, подал сигнал за побой срещу Васил Михайлов, преди прокурорският син да изчезне безследно преди повече от два месеца.

Павел сподели, че е бил заплашен след като се е качил в колата.

"Казано ми беше да отида да взема 8000 лева от трето лице, които да се дадат на Михайлов. Аз се бях съгласил, защото заплахи имаше и към семейството ми. Впоследствие обаче се отказах. Не познавах човека, от когото трябваше да взема пари. 9 години съм живял в Англия. Многократно поисках да сляза, но не ми беше позволено. В неговата кола видях оръжия, ножове, палка и мачете. Зад гърба ми през цялото време имаше човек с нож. Васил каза, че ще ми покаже какво може да направи на хора, които му казват "не". Нанесе ми няколко удара в главата и ребрата. Те не са счупени от други хора, на които съм дължал пари. Не знам как успях да избягам от сблъсъка в колата. Опитах да сляза в движение, но той ме задържа, а автомобилът изгасна. Отскубнах се, избягах в гората. Още докато пътувах в колата видях как идват още хора с мачете. Двама от тях са задържани по случая, разпознал съм ги", разказа мъжът.

Oт началото на юни полицията е на крак в опит да открие прокурорския син Васил Михайлов, който е в неизвестност. 21-годишният мъж изчезна, след като неговият съгражданин подаде сигнал срещу него за нанесен побой и за изнудване. След като беше обявен за общодържавно издирване, Михайлов направи изненадващо изявление чрез видео онлайн.

В дълъг монолог той обясни своята версия за събитията, довели до общодържавното му издирване, като хвърли светлина върху последния случай, в който е замесен. Видеото бе публикувано на 17 юни в канал в YouTube, носещ името „Иван Христов”, създаден ден преди това.

Той сподели, че след това се е качил на дърво. "Всички тръгнаха да ме търсят, а аз отгоре ги виждах. В този момент писах на сестра ми, защото не можех да говоря по телефона. Чувах как Васил казва да ме наръгат, ако ме видят. Мислех, че ще ме убият. Той е рекетьор, ходи из града при невинни хора и опитва да ги тероризира. Целта му е да всява страх. Докато бях на дървото някой звънна на един от приятелите на Васил и каза, че полицията идва. Заснел съм ги отгоре, когато му дойде времето всичко ще се види. Никога не съм бил приятел на Васил, но се познавахме чрез общ познат", разказа още Павлов.

И категорично отрече, че употребява наркотици.

По думите му се говори, Михайлов е забелязан да се разхожда свободно в Перник и да събира пари от хора чрез свой познат.

"Многократно се опита да се свърже с мен след като започнаха да го издирват, предложи ми немалко пари за тази цел, свърза се със семейството ми, но никой не поддаде. Никога не бих се отказал, защото знам какво ми причини. Имам близки, които могат да заплатят определена сума, затова имаше интерес да ме рекетира", разкри още мъжът.

Неговият защитник адвокат Зорница Костова уточни, че поради текущото разследване се налага някои детайли да останат неразкрити засега.

"Била е създадена предварителна организация, целта на Михайлов не е била разговор. Напоследък негов защитник изпраща свидетели по случая, които да бъдат разпитани. Те са подготвени за събиране на доказателства в подкрепа на тезата на защитата", посочи тя. 

По данни на МВР на 12 юни вечерта Михайлов и още един мъж на 22 години нанасят побой и отправят заплахи за убийство към 31-годишен свой съгражданин (бел.ред. Павел Павлов). Според разследващи обаче потърпевшият съвсем не е случаен. В града е познат като човек, който се занимава с лихвари и по първоначални данни дължал пари на Васил. Затова е отведен в гориста местност над града, където по думите му е бил пребит, но успява да избяга и сам подава сигнал на 112. 

В споменатото видеоизявление Михайлов коментира „случката в гористата местност” с Павел. Мъжът бил барман в едно от най-оборотните заведения в града. Прокурорският син не отрича, че той му е дължал пари. „Няма да казвам защо съм му ги дал, но съм бил молен да за това – поради вероятно неща, които консумира и цял Перник знае. Говорим за наркотици, говорим за момче, което е комарджия. Има и други лоши навици. Това не е важно, не ми дава право да го удрям”, казва още той.

В разказа си той обяснява и за „счупените ребра” и „хематоми по лицето” на Павел. Твърди, че три дни преди да се види с него, отишъл пред дома му, защото мъжът му искал още пари: „Качи се в колата ми и ми поиска 2000 лв. Тези пари бяха поредните. Тези 2000 лв. бяха, за да си оправи борчовете при някакви момчета, които са го били, има много свидетели и видео. Ситуацията става пред заведение. Няма да споменавам имената на момчетата”.

Според Михайлов именно тогава Павел му е показал, че има „счупени ребра”, които обаче са били констатирани чак три дни след случая в гората.

„Тези счупени ребра се оказва обаче, че са от мен. Така говорят медиите и органите на реда. Предполагам, че той самият не е казвал това”, допълва прокурорският син.  

По информация на NOVA от началото на октомври, когато Михайлов напусна следствения арест, е поддържал връзка единствено с майка си и сестра си, а никой в града не знае с какво се издържа и как живее.

В началото на октомври 2024 г. Васил Михайлов се завърна в Перник, след като съдът го оправда по обвинението за закана за убийство към бившата му приятелка. Няколко месеца по-късно той получи на първа инстанция 4-годишна присъда за нанасяне на средни и тежки телесни повреди на близо десет души от града. Въпреки това, магистратите го оставиха на свобода с най-леката мярка за неотклонение - подписка.

Образувано е досъдебно производство, а Софийската окръжна прокуратура води разследването.

Източник: NOVA    
Васил Михайлов Павел Павлов
Последвайте ни

По темата

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

Иран е гневен, заплаши Европа със

Иран е гневен, заплаши Европа със "суров отговор"

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Най-сладките породи котки в света

Най-сладките породи котки в света

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 22 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 20 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 19 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 21 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пхенян обвини президента на Южна Корея в "лицемерие"

Пхенян обвини президента на Южна Корея в "лицемерие"

Свят Преди 4 минути

Северна Корея критикува президент Лий Дже Мюнг заради неговите изказвания относно ядреното разоръжаване на Корейския полуостров

10 нетипични симптома на диабет, които най-често се проявяват в краката

10 нетипични симптома на диабет, които най-често се проявяват в краката

Любопитно Преди 5 минути

Ето признаците, на които е добре да се обърне внимание

.

Израел и „Хамас“ с противоположни версии за атаката срещу болница в Газа

Свят Преди 16 минути

Движението отрече да е имало негови бойци по време на удара в болница "Насер"

Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица

Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица

Свят Преди 21 минути

Уиткоф отбеляза, че според него руският президент Владимир Путин "полага добросъвестно усилия" да допринесе за постигането на дипломатическо решение

<p>Смъртоносна епидемия: Холерата взе десетки жертви в Африка</p>

Смъртоносна епидемия: Холерата взе десетки жертви в Африка

Свят Преди 24 минути

От началото на годината са били регистрирани епидемии от това инфекциозно заболяване в около 20 африкански държави

Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

Свят Преди 27 минути

Нанесени са обаче щети на седем жилищни блока в центъра на Ростов на Дон

Бърза рецепта за бананов сладолед, готов само за 10 минути

Бърза рецепта за бананов сладолед, готов само за 10 минути

Любопитно Преди 31 минути

Ето как да си приготвите този супер лесен сладолед у дома

,

Тръмп свиква "голяма среща" за бъдещето на Газа в Белия дом

Свят Преди 38 минути

Администрацията на Тръмп разработва "много подробен план" за следвоенното бъдеще на палестинската територия

Starship на SpaceX успя! Успешен полет и кацане в Индийския океан

Starship на SpaceX успя! Успешен полет и кацане в Индийския океан

Свят Преди 1 час

Този десети тестов полет бе извършен след три опита във въздуха и един на Земята, завършили с експлозия

Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

Любопитно Преди 1 час

Цялата история може да прочетете в следващите редове

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ изрази готовност да наложи санкции на Москва, ако не се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна

<p>5,9 по Рихтер разтърси руския Северен Кавказ</p>

Земетресение от 5,9 по Рихтер разтърси руския Северен Кавказ

Свят Преди 1 час

Трусът е станал в акваторията на Каспийско море

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

"Президентът няма правомощия да уволни управителя на Федералния резерв", заяви нейният адвокат

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

България Преди 2 часа

За този пост от правителството ще посочат Мирослав Рашков

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

България Преди 2 часа

Единият от пострадалите загина от травмите си в болница, а другият е с тежки наранявания

<p>Над 80 акта за участие в гонки в София от началото на годината</p>

Митов: От началото на годината в София са съставени над 80 акта за участие в гонки

България Преди 2 часа

Патрули на СДВР всекидневно обхождат зоните, където се събират любителите на високите скорости

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Деян Донков на 51! Вижте го с тримата му сина днес!

Edna.bg

Какво ядат Кейт, Уилям и трите им деца: Списъкът ще ви изненада

Edna.bg

Реал Мадрид опитва да отмъкне защитник на Байерн без пари

Gong.bg

Четири последни билета ще бъдат раздадени за основната фаза на Шампионската лига

Gong.bg

Мъжът, който твърди, че е отвлечен и бит от Васил Михайлов: Искаше да му се плаща "такса спокойствие"

Nova.bg

За тайните на съзнанието и уникалната операция с цигулка: Говори един от най-прочутите неврохирурзи в света (ВИДЕО)

Nova.bg