Министър Иван Демерджиев: Имало е теч на информация от ОД на МВР - Перник към Васил Михайлов

И мало е теч на информация от Областна дирекция (ОД) на МВР – Перник през определени периоди към Васил Михайлов, по прякор „Прокурорския син“, докато е бил издирван. Течовете са били в моменти, в които е било възможно той да бъде заловен. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в рамките на парламентарен контрол в отговор на въпрос от народния представител Димо Дренчев от ПГ на „Възраждане“.

Демерджиев допълни, че е възложил проверки. Нямаме данни конкретни полицейски служители да са подпомагали Михайлов. Възможно е баща му да му е помагал, каза още вътрешният министър. Според него всеки, който участва в правоохранителни органи, трябва да си изпълнява функциите първо там и ако те не са съвместими с някое друго обстоятелство около него, следва да си подаде оставката.

Хора, свързани с институции, са помагали на Васил Михайлов да се укрива

По неговите думи издирването не е било от компетенциите на ОД на МВР - Перник, защото Михайлов се е крил не само в територията, охранявана от тази областна дирекция.

Васил Михайлов беше задържан на 22 май в столичния квартал „Свобода“.