Прокурорската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание.

Това е първото събиране на кадровиците, след като управляващи и част от опозицията в бъдещия 52-ри парламент призоваха изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да подаде оставка.

В дневния ред на колегията няма предварително записана точка, свързана с казуса около обвинител номер едно.

Досега представителите на държавното обвинение отказваха да го сменят с мотив, че той е в заварено положение и за него не се отнася промяната в закона, според която може да остане на поста най-много шест месеца.

Въпросът за мандата и статута на изпълняващия функциите главен прокурор се поставя на фона на приети законодателни промени, насочени към ограничаване на времето, в което една длъжност може да се заема временно. Тези текстове бяха разглеждани като част от по-широките усилия за реформа в съдебната система и повишаване на отчетността в прокуратурата.

След освобождаването на предходния главен прокурор и назначаването на временен ръководител, темата за продължителността на мандата и необходимостта от избор на титуляр остана във фокуса на политическия и обществен дебат. Част от политическите сили настояват за ускоряване на процедурата по избор на нов главен прокурор, докато други поставят акцент върху тълкуването на действащото законодателство и приложимостта му към конкретния случай.

Прокурорската колегия на ВСС има правомощия по кадровите въпроси в прокуратурата, включително предложения и решения, свързани с ръководни позиции. До момента обаче не е взето решение за предсрочна смяна на временно изпълняващия длъжността, като аргументът остава, че промените в закона не следва да имат обратно действие.