Израел разпореди евакуация на пет населени места в Южен Ливан

И зраелската армия днес нареди незабавна евакуация на всички жители от пет града и села в Южен Ливан, съобщи ДПА.

На арабски език говорителят на армията Авичай Адрае заяви, че жителите трябва незабавно да напуснат домовете си за собствената си безопасност и да се преместят на север от река Сахрани. Всеки, който остане в близост до бойци на "Хизбула", техните съоръжения или боеприпаси, излага живота си на риск, каза той в "Екс".

Като основание за действията на израелската армия той посочи нарушенията на примирието от "Хизбула". Това се случва, след като лидерът на "Хизбула" Наим Касим отхвърли споразумението между ливанското правителство и Израел.

Преди заповедите за евакуация израелската армия съобщи за няколко атаки на "Хизбула" с дронове срещу северен Израел и срещу израелски войници в южен Ливан.

Израелски въздушни удари в Южен Ливан днес убиха девет души, включително трима военни от ливанската армия, съобщиха ливанската армия и държавните медии, дни след като двете страни постигнаха ново споразумение за прекратяване на огъня, информира Асошиейтед прес.

Въздушен удар по пътя, свързващ град Набатие с град Марджаюн, е нанесен сутринта, като е убил бригаден генерал, капитан и още един войник, съобщи армията, без да оповести веднага имената им.

Друг въздушен удар по южното село Саксакия е убил шестима души и е ранил четирима, съобщи държавната Национална информационна агенция.

От израелската армия не последва незабавен коментар относно въздушния удар, при който загинаха ливанските войници.

Въздушните удари бяха нанесени ден след като президентът и премиерът на Ливан критикуваха Иран за това, че се противопоставя на последната спогодба за прекратяване на огъня между ливанското правителство и Израел, като представителите на властта в Бейрут заявиха, че страната им не трябва да бъде използвана от Техеран като "разменна монета" в преговорите му с Вашингтон.

Израелските войски вече са превзели около една пета от територията на Ливан, настъпвайки по-далеч в южната част на страната, отколкото когато и да било след края на израелската окупация през 1982–2000 г.

Над 3 500 души са загинали в Ливан от началото на войната. В сраженията са загинали най-малко 29 израелски войници и трима цивилни, посочва АП.