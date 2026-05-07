България

Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство

Папката ще получат от „Прогресивна България”

7 май 2026, 07:01
Заради Джиро д’Италия: Мащабни промени в движението в София

Заради Джиро д’Италия: Мащабни промени в движението в София
Първо редовно заседание на 52-рото НС

Първо редовно заседание на 52-рото НС
Слънце, бури и до 27° ни чакат в четвъртък

Слънце, бури и до 27° ни чакат в четвъртък
Стартът на Джиро д’Италия: В Бургас представиха отборите

Стартът на Джиро д’Италия: В Бургас представиха отборите
Илияна Йотова на Гергьовден: Българската армия е символ на доблест и гарант за мира

Илияна Йотова на Гергьовден: Българската армия е символ на доблест и гарант за мира
Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа“

Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа“
Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури
Президентът ще връчи мандат на

Президентът ще връчи мандат на "Прогресивна България" в четвъртък

П резидентът Илияна Йотова ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, с което започва и конституционната процедура по формиране на редовен кабинет в рамките на 52-рото Народно събрание. По Основния закон мандатът се предоставя на най-голямата парламентарна сила, а в настоящия парламент това е „Прогресивна България“.

Президентът ще връчи мандат на "Прогресивна България" в четвъртък

От президентската институция съобщиха, че церемонията ще се проведе в 17:00 часа на „Дондуков“ 2. Очакванията са още днес да стане ясно дали страната ще има ново редовно правителство, след като от „Прогресивна България“ вече заявиха готовност да върнат мандата изпълнен веднага след получаването му.

Кой е кандидатът за премиер на „Прогресивна България“

От формацията посочиха, че кандидатът им за министър-председател ще бъде Румен Радев.

Процедурата по връчването на мандата идва след проведените във вторник (5 май) консултации на държавния глава с шестте парламентарно представени политически сили. След срещите Йотова заяви, че между партиите съществува съгласие по няколко неотложни приоритета, които трябва да бъдат разгледани от следващото управление.

Ключова политическа седмица: Президентът започва консултации с парламентарните групи

Сред най-спешните задачи президентът открои приемането на държавния бюджет за 2026 г., ускоряването на съдебната реформа и приемането на законите, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост. По думите ѝ именно тези теми ще бъдат определящи както за финансовата стабилност на страната, така и за достъпа на България до европейско финансиране през следващите месеци.

Президентът Йотова обяви програмата за консултациите с политическите партии

Политическите сили вече дадоха сигнали, че преговорите за подкрепа на бъдещ кабинет ще бъдат интензивни, тъй като новото Народно събрание започва работа в условията на сериозни очаквания за бързи решения по натрупани финансови и законодателни въпроси. Освен бюджета, парламентът трябва да сформира и постоянните си комисии, както и да започне работа по законодателните промени, свързани с реформите по европейските програми.

проучвателен мандат съставяне на правителство Илияна Йотова Прогресивна България Народно събрание Румен Радев съдебна реформа държавен бюджет План за възстановяване и устойчивост политически консултации
Последвайте ни
Заради Джиро д’Италия: Мащабни промени в движението в София

Заради Джиро д’Италия: Мащабни промени в движението в София

Москва призова за спешна евакуация на дипломати от Киев

Москва призова за спешна евакуация на дипломати от Киев

Първо редовно заседание на 52-рото НС

Първо редовно заседание на 52-рото НС

„Разследваха ме месеци наред — НЕ ОТКРИХА НИЩО!!!“: Разсекретиха предполагаемо предсмъртно писмо на Епстийн

„Разследваха ме месеци наред — НЕ ОТКРИХА НИЩО!!!“: Разсекретиха предполагаемо предсмъртно писмо на Епстийн

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Как кучетата най-често хващат бълхи

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 1 ден
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Храната става токсична: 5 метода на готвене, които вредят на тялото

Любопитно Преди 19 минути

Дори обикновеното пържене може да има непредсказуеми последици за организма

Последно заседание на служебния кабинет, какво обсъждат министрите

Последно заседание на служебния кабинет, какво обсъждат министрите

България Преди 22 минути

,

Най-опасните козметични процедури: Какво да знаете и какво да избягвате

Любопитно Преди 1 час

Грешките в козметичните процедури могат да доведат до сериозни последици, вариращи от алергични реакции до обезобразяване

AI прави повече грешки, когато съчувства на хората

AI прави повече грешки, когато съчувства на хората

Технологии Преди 1 час

Често изкуственият интелект е критикуван, че се съгласява с всичко дори и да е погрешно, или че е твърде студен и безчувствен. Според нов анализ, второто се оказва по-добре по отношение на точността на отговорите, които системата дава

Рапърът Йонислав Йотов-Тото приключи участието си в Hell’s Kitchen

Рапърът Йонислав Йотов-Тото приключи участието си в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 9 часа

Той даде ексклузивно интервю в подкаст поредицата “Кухнята след Ада”

Израел нанесе удар срещу Бейрут за първи път от обявяването на примирие

Израел нанесе удар срещу Бейрут за първи път от обявяването на примирие

Свят Преди 9 часа

Турция с нова балистична ракета с обсег 6000 километра

Турция с нова балистична ракета с обсег 6000 километра

Свят Преди 10 часа

Обявиха я за първата турска междуконтинентална балистична ракета

Изтребител на САЩ стреля по танкер в Ормузкия проток

Изтребител на САЩ стреля по танкер в Ормузкия проток

Свят Преди 11 часа

Самолетът F-18 „извади от строя руля на танкера“

В РС Македония почетоха загиналите български воини

В РС Македония почетоха загиналите български воини

Свят Преди 11 часа

Във военния мемориал в Ново село, Струмишко, са погребани над 70 военнослужещи

Мотоциклетист загина на пътя край Омуртаг

Мотоциклетист загина на пътя край Омуртаг

България Преди 11 часа

Пробата за употреба на алкохол на шофьора на товарния автомобил е отрицателна

Тръмп напомни на републиканците кой е шефът

Тръмп напомни на републиканците кой е шефът

Свят Преди 12 часа

Кандидати, подкрепени от Тръмп, разгромиха повечето от група републикански щатски сенатори

Политическата криза в Румъния току-що ескалира

Политическата криза в Румъния току-що ескалира

Свят Преди 13 часа

НЛП призова социалдемократите да поемат отговорност за политическата криза

Откриха тялото на жена в местността Пчелина

Откриха тялото на жена в местността Пчелина

България Преди 14 часа

Тялото е открито в следобедните часове днес близо до язовирната стена

Почина медийният магнат Тед Търнър

Почина медийният магнат Тед Търнър

Свят Преди 14 часа

Той е основателят на Си Ен Ен

ОССЕ оцени парламентарните избори в България

ОССЕ оцени парламентарните избори в България

България Преди 14 часа

Заключителната оценка на ОССЕ е, че изборите на 19 април 2026 година бяха добре организирани

Германия иска отпадане на единодушието в ЕС

Германия иска отпадане на единодушието в ЕС

Свят Преди 15 часа

Вадефул предлага Брюксел да получи повече правомощия да спира европейски средства за държави, „които нарушават общите ни ценности“

Всичко от днес

От мрежата

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 7 май, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 май, четвъртък

Edna.bg

Босът на ПСЖ: Това е футболът, това сме ние

Gong.bg

Напрежение в Париж след класирането на ПСЖ

Gong.bg

Два чуждестранни дрона са се разбили в Латвия

Nova.bg

Първо редовно заседание на НС

Nova.bg