Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство

П резидентът Илияна Йотова ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, с което започва и конституционната процедура по формиране на редовен кабинет в рамките на 52-рото Народно събрание. По Основния закон мандатът се предоставя на най-голямата парламентарна сила, а в настоящия парламент това е „Прогресивна България“.

От президентската институция съобщиха, че церемонията ще се проведе в 17:00 часа на „Дондуков“ 2. Очакванията са още днес да стане ясно дали страната ще има ново редовно правителство, след като от „Прогресивна България“ вече заявиха готовност да върнат мандата изпълнен веднага след получаването му.

От формацията посочиха, че кандидатът им за министър-председател ще бъде Румен Радев.

Процедурата по връчването на мандата идва след проведените във вторник (5 май) консултации на държавния глава с шестте парламентарно представени политически сили. След срещите Йотова заяви, че между партиите съществува съгласие по няколко неотложни приоритета, които трябва да бъдат разгледани от следващото управление.

Сред най-спешните задачи президентът открои приемането на държавния бюджет за 2026 г., ускоряването на съдебната реформа и приемането на законите, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост. По думите ѝ именно тези теми ще бъдат определящи както за финансовата стабилност на страната, така и за достъпа на България до европейско финансиране през следващите месеци.

Политическите сили вече дадоха сигнали, че преговорите за подкрепа на бъдещ кабинет ще бъдат интензивни, тъй като новото Народно събрание започва работа в условията на сериозни очаквания за бързи решения по натрупани финансови и законодателни въпроси. Освен бюджета, парламентът трябва да сформира и постоянните си комисии, както и да започне работа по законодателните промени, свързани с реформите по европейските програми.