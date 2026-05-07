Първо редовно заседание на 52-рото НС, отхвърлиха създаването на комисия за разследване имуществото на Пеевски

МС внася в парламента договора за присъединяване към Европейския механизъм за стабилност

Спецчасти разрешиха „заложническа криза" по време на антитерористично учение във Варна

Застрахователите от „ДаллБогг Живот и Здраве" излязоха на протест

Хотелиери по Черноморието ни: Скъпите билети могат да ударят летния сезон

Домати „на едро" за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Саботаж от въздуха: С дрон унищожиха 1400 декара пшеница в община Болярово

Семейство, спряло в аварийната лента заради нужда на дете, отнесе солена глоба

С кворум от 210 народни представители 52-рият парламент официално даде старт на първото си редовно пленарно заседание.

"Депутатите от "Прогресивна България" (ПБ) сме тук, за да променим България. Съзнаваме отговорността, с която българските избиратели ни натовариха", заяви в декларация от парламентарната трибуна народният представител Антон Кутев. 

"Ние от ПБ уведомяваме, че вече моралните стандарти са други, че праговете на поносимост вече са други", посочи той. 

По думите на Кутев гражданите очакват държавата да изпълнява задълженията си по функциониране на обществения договор, както и ангажиментите си към тях.

Междувременно парламентът освободи Катя Панева от парламентарната група "Демократична България" като секретар на Народното събрание и избра колегата ѝ Любен Иванов.

"За" предложението, внесено от председателя на групата Надежда Йорданова, бяха 224 народни представители, без "против или "въздържал се".

Панева беше избрана за секретар миналата седмица при откриването на 52-рото Народно събрание.

Сред основните приоритети пред депутатите е приемането на държавния бюджет за тази година, а още в началото на заседанието беше приета и седмичната програма на парламента.

Като ключова точка в дневния ред е предвидено изслушването на служебния министър на финансите Георги Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата. Очаква се той да представи информация за наличностите по държавните сметки, размера на дефицита, вътрешния и външния дълг, както и възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи в средносрочен план.

Още в началото на заседанието обаче възникнаха политически сблъсъци около предложенията за създаване на временни анкетни комисии. Парламентът отхвърли предложението на „Демократична България“ за създаване на комисия, която да изследва несъответствия между официално декларираното имуществено състояние, доходите и стандарта на живот на Делян Пеевски.

След първоначалния отказ последва и прегласуване, но предложението отново не събра необходимата подкрепа. При втория вот „за“ гласуваха 48 депутати, 21 бяха „против“, а 159 се въздържаха.

От парламентарната трибуна Йордан Иванов от ДБ заяви, че идеята за комисията не представлява „народен съд“ или политическа атака, а механизъм за парламентарен контрол върху институции, които по думите му „системно не си вършат работата“. След окончателното отхвърляне на предложението Божидар Божанов коментира, че парламентът е получил обществен мандат да демонтира „модела Пеевски-Борисов“ и че подобни комисии са инструмент именно за това.

Не получи подкрепа и предложението на ДПС за създаване на анкетна комисия за установяване на нерегламентирано влияние на кръга „Капитал“, свързван с Иво Прокопиев. Искането беше подкрепено от 33 депутати, трима гласуваха „против“, а 193 се въздържаха.

"Амбицията ни е да следваме своя собствена линия. Нито да се прилепяме към управляващите, нито да търсим някакъв подход, свързан с консолидация на опозицията", каза Томислав Дончев от ГЕРБ в кулоарите на парламента.

"Опозицията е многолика - там има и леви партии, и либерални партии, но ние сме формация център-дясно и мислим да отстояваме тази посока", допълни Дончев.

"Не виждам принципен формат за подобно взаимодействие", отсече той.

По отношение на гласуванията в парламентарната зала, които отхвърлиха създаването на комисия, която да разследва имотното състояние на Делян Пеевски, както и Иво Прокопиев и кръга "Капитал", Дончев коментира, че от десетилетия ГЕРБ има позиция да не подкрепя създаването на комисии, които нямат особено "висока добавена стойност".

"Не е редно Народното събрание да се превръщат в опит за паралелно правосъдие", каза още Дончев.

"Единственото, което се е случвало с такива комисии в последните десетилетия, е да вдигат парламентарен шум. Страната ни има нужда от държавен бюджет, работа по реформите по НВПУ", коментира още депутатът.

"Закони, ориентирани към човек, никога не са добра практика", отбеляза Дончев по повод искането за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

По-рано депутатите отхвърлиха и предложението на „Възраждане“ за изслушване на служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов, председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Тодор Анастасов и директора на Областното пътно управление в Смолян Марин Кушев за кризисната ситуация около свлачището на пътя Пампорово – Смолян.

В следващите дни парламентът трябва да обсъди и създаването на Временна комисия по бюджет и финанси, както и Временна комисия по правни въпроси. В първия петък на месеца е предвиден традиционният блицконтрол и редовният парламентарен контрол.

След приемането на дневния ред председателят на Народното събрание Михаела Доцова отбеляза, че днес се отбелязва Денят на радиото и телевизията и поздрави работещите в медиите. След това тя представи справка за държавните органи с изтекли мандати, за които парламентът предстои да проведе избори.

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Министерството на транспорта публикува информация за дружества с дългове и ниско качество на услугите

Служебният министър Корман Исмаилов посочи, че по този начин всички граждани, фирми и работещи в сектора вече имат достъп до тази информация

Може ли от Беларус да тръгне нова инвазия срещу Украйна

На 2 май президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи за "специфична активност" по границата с Беларус

Тръмп е в капан на собствената си стратегия, докато търси изход от войната с Иран

Ако думите можеха да печелят войни, конфликтът на Доналд Тръмп с Иран отдавна би бил приключил

Легендарната Бони Тейлър претърпя спешна операция в Португалия

Представителите на певицата не уточниха причината за операцията

Обрат от ВАС: Ето как вече ще се приема в детските градини и ясли в София

Решението гарантира, че класирането ще се проведе по едни и същи правила за всички участници, без промени в движение

Честит рожден ден, принц Арчи! Меган Маркъл сподели мили кадри за празника на сина си

От първите моменти в прегръдките на принц Хари до игрите с малката Лилибет: Меган Маркъл отвори семейния албум, за да покаже порасналия Арчи и да сподели философията си за възпитанието на децата в Калифорния

Русия игнорира едностранното прекратяване на огъня, договорено от Украйна, и атакува детска градина

По-рано тази седмица двете воюващи страни обявиха паралелни едностранни прекратявания на огъня, без да постигнат съгласие по условията, продължителността или начина на контрол

Жената, която намушка 4-ма души във Варна, остава в ареста

По време на съдебното заседание Арина Илинайте заяви, че не помни случилото се

Какво знаят лекарите за опасния хантавирус „Андес"

Учените проследяват как един рядък щам успява да прескочи от човек на човек и защо круизният кораб се оказа в капан

Снимки на ръцете на Тръмп провокираха нови въпроси за здравето му и вълна от спекулации

Аманда Байнс шокира с нова визия: Актрисата се появи с яркосини вежди

Аманда Байнс демонстрира яркосини вежди, които контрастират на прясно изрусената ѝ коса – рязка промяна спрямо скорошния ѝ тъмен нюанс

САЩ: Миграцията е превърнала Европа в "инкубатор" на тероризъм

Администрацията на Тръмп паралелно провежда активна политика за пренареждане на ситуацията в Западното полукълбо

„Повечето хора не ме познават": Мерилин Монро в последното си изповедно интервю

От сиропиталището до срещата с президента: Последното интервю на Мерилин Монро разкрива една непозната и ранима страна на актрисата, която предпочиташе да бъде обичана, вместо да бъде боготворена

Variety: Как Met Gala се превърна в кичозния „Бал на Безос"

Анализ на Variety: Престижното модно събитие губи идентичността си в сянката на милиардерите и корпоративното влияние

Александър Вучич представи петточков план за реформи в Сърбия

Първата точка от плана за реформи включва намаляване на броя на членовете на правителството, държавните секретари, помощник-министрите, както и кабинетите им

Мисия за помирение между Вашингтон и Ватикана: Марко Рубио разговаря с папа Лъв XIV

Държавният секретар на САЩ пристигна в Рим след необичайно острите критики на Тръмп към Лъв, духовен водач на 1,4 млрд. католици по света, заради позицията му срещу войната

