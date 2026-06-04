Бившият управител на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград

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Демерджиев: Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов

Б ългарин с инициали С. М. е задържан в Сърбия въз основа на Европейска заповед за арест (ЕЗА), съобщиха от Софийска градска прокуратура (СГП). ЕЗА е издадена от Софийски градски съд по искане на Софийска градска прокуратура (СГП) и потвърдена от Софийски апелативен съд.

Обявиха за национално издирване Стоян Мавродиев

Издирваният е обвинен за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на СГП.

СГП предприема съответните законови стъпки за предаване на С. М. на компетентните органи на България за провеждане на наказателно преследване срещу него. За целта ще бъде направено предложение от наблюдаващите прокурори в СГП до временно изпълняващ функциите главен прокурор за отправяне на искане за екстрадирането му.

Демерджиев: Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов

Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, съобщи по-рано NOVA, позовавайки се на свои източници. Преди това той е бил в ОАЕ.

Българските власти вече подготвят документите за екстрадицията му, която ще бъде решена първо от местен съд, а след това и от министъра на правосъдието на Сърбия.

За целта ще бъде направено предложение от наблюдаващите прокурори в СГП до временно изпълняващия функциите главен прокурор на България за отправяне на искане за екстрадиране Мавродиев.

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 хиляди лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 хиляди лева.

Ще бъде ли издадена Европейска заповед за арест на Стоян Мавродиев

Прокуратурата обвинява Мавродиев в длъжностно присвояване, а той е в неизвестност от 22 август 2024 година.

Събраните данни сочат, че след като бизнесменът Румен Гайтански е получил през своя фирма 148.5 милиона лева, с част от парите си купил луксозни коли. 30 млн. лв. пък прехвърлил на друга фирма, чрез която платили дългове на ТЕЦ - Варна. Тя се свързва с Ахмед Доган.

Румен Гайтански-Вълка обжалва постоянния си арест

През декември 2024 година тричленен състав на Софийския апелативен съд потвърди решението на СГС, с което беше уважено искането на прокуратурата да бъде издадена европейска заповед за арест за бившия управител на държавната Българска банка за развитие.

Съдиите счетоха, че е налице опасност от укриване, тъй като обвиняемият не е открит на адресите, на които е посочено, че живее на територията на България, въпреки факта, че е обявен за национално издирване.