България

Демерджиев: Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов

"Когато държавата работи, резултатите идват. Законът е еднакъв за всички. И вече се прилага", написа във Facebook вътрешният министър

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Н яма да има хора над закона. Независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов, написа вътрешният министър Иван Демерджиев във Facebook.

Бившият управител на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград

"Когато държавата работи, резултатите идват. Законът е еднакъв за всички. И вече се прилага", пише още той.

Искането за Европейска заповед за арест (ЕЗА) спрямо бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев е от страна на прокуратурата и е във връзка с обвинението срещу него по разследването за отпуснат кредит за близо 150 млн. лв. от ББР.

По него са обвинени още Румен Гайтански и Иван Георгиев, представител на фирмата „Роудуей кънстракшън“, получила кредита.

На 22 август 2024 г. Мавродиев бе обявен за национално издирване с постановление на Комисията за противодействие на корупцията, съобщиха тогава от Софийската градска прокуратура, предаде БТА.

Източник: БТА/Марин Колев    
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