Рязък скок на случаите на COVID-19 в Румъния

Здравните власти в Румъния регистрират съществено нарастване на случаите на COVID-19 през последните две седмици, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА

Въпреки че

повечето случаи преминават в лека или средна форма,

вълната от нови заразявания показва, че вирусът продължава да циркулира активно сред населението, предупреждават местни специалисти.

Националният институт за обществено здраве съобщи, че през седмицата 18-24 август са били регистрирани 3850 нови случая на COVID-19, което е

нарастване с 87,2% спрямо предходната седмица.

„При Covid-19 доминиращите признаци са от 2 вида: респираторни, подобни на грипоподобно заболяване. С треска, мускулни или главоболни болки, кашлица и запушен нос. Не говорим за по-лоши симптоми от предишните вълни на инфекция“. И вторият вид: повръщане и диария, с риск от дехидратация при малкото дете.

Напоследък сме диагностицирали около 100 деца в болницата (73 само през последната седмица на август). Обикновено кърмачетата остават хоспитализирани, тъй като често се дехидратират или получават други усложнения.

Рискът е висок, защото започват детските градини и е много горещо,

при това в затворени, непроветриви пространства, но с включен климатик рискът от заразяване се увеличава“, обясни пред Digi24 Михай Краю, личен лекар по педиатрия, доцент, доктор на медицинските науки.