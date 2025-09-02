Свят

Рязък скок на случаите на COVID-19 в Румъния

В Румъния се наблюдават два типа на COVID-19 – единият е подобен на грип с респираторни оплаквания и болки в мускулите, а вторият протича с повръщане и диария

2 септември 2025, 14:05
Източник: iStock/GettyImages

Здравните власти в Румъния регистрират съществено нарастване на случаите на COVID-19 през последните две седмици, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА

Въпреки че

повечето случаи преминават в лека или средна форма,

вълната от нови заразявания показва, че вирусът продължава да циркулира активно сред населението, предупреждават местни специалисти.

Националният институт за обществено здраве съобщи, че през седмицата 18-24 август са били регистрирани 3850 нови случая на COVID-19, което е

нарастване с 87,2% спрямо предходната седмица.

При Covid-19 доминиращите признаци са от 2 вида: респираторни, подобни на грипоподобно заболяване. С треска, мускулни или главоболни болки, кашлица и запушен нос. Не говорим за по-лоши симптоми от предишните вълни на инфекция“. И вторият вид: повръщане и диария, с риск от дехидратация при малкото дете.

Напоследък сме диагностицирали около 100 деца в болницата (73 само през последната седмица на август). Обикновено кърмачетата остават хоспитализирани, тъй като често се дехидратират или получават други усложнения.

Рискът е висок, защото започват детските градини и е много горещо,

при това в затворени, непроветриви пространства, но с включен климатик рискът от заразяване се увеличава“, обясни пред Digi24 Михай Краю, личен лекар по педиатрия, доцент, доктор на медицинските науки.

По темата

Източник: БТА/София Георгиева, Digi24    
Румъния COVID 19 нови случаи
Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран

Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран

Шефът на НАТО Марк Рюте реагира остро на GPS атаката срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Шефът на НАТО Марк Рюте реагира остро на GPS атаката срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Александра Богданска засия на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Александра Богданска засия на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Сривът на германския автосектор продължава: раздели се с още 51 500 души

Сривът на германския автосектор продължава: раздели се с още 51 500 души

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

