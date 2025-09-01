България

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

Съветите на проф. Кантарджиев за това как да посрещнем новия сезон подготвени

1 септември 2025, 13:05
Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС

Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС
Ето какво време ни е приготвил септември

Ето какво време ни е приготвил септември
Обвинение и за адвоката на задържания за сексуални отношения с ученичка?

Обвинение и за адвоката на задържания за сексуални отношения с ученичка?
Колчета обезопасяват участък от Е79 след фатални инциденти

Колчета обезопасяват участък от Е79 след фатални инциденти
ГДБОП: Има увеличение на киберпрестъпленията, извършени с помощта на ИИ

ГДБОП: Има увеличение на киберпрестъпленията, извършени с помощта на ИИ
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Почина големият поет и преводач Кирил Кадийски

Почина големият поет и преводач Кирил Кадийски
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

С настъпването на есента в България отново се наблюдава ръст на случаите на COVID-19. Въпреки това специалистите са категорични – няма място за паника. Инфекцията вече не е така смъртоносна, както в началото на пандемията преди четири години.

В ефира на NOVA NEWS проф. Тодор Кантарджиев, специалист по микробиология, имунология и епидемиология и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, успокои, че сегашните случаи на COVID-19 протичат леко.

„Инфекцията минава доста бързо. Пациентите се оплакват предимно от болки в гърлото, и то често само в едната сливица. Ако се вземат бързи мерки още в първия ден, болката изчезва и се избягват усложнения“, каза специалистът.

Кантарджиев предупреди за COVID-19: Имаме 20 дни

  • Какви мерки препоръчва проф. Кантарджиев?

Закаляване на организма, особено при деца – сутрешно обливане с хладка вода, миене на кръста и гаргара със студена вода. Това повишава локалния имунитет на гърлото и значително намалява риска от инфекции.

Незабавно действие при болки в гърлото – така инфекцията може да бъде овладяна за 24 часа.

Ваксини за възрастните – да се постави ваксина за пневмококи, която държавата осигурява безплатно. В края на октомври – задължително противогрипна ваксина.

Грипна ваксина и за децата – ефективна е, особено тази под формата на капки в носа. Не е задължителна, но е препоръчителна, особено за деца, които посещават детски градини и училища.

Освен COVID-19, в момента се наблюдава и повишение на чревни инфекции, придружени с диарии. Проф. Кантарджиев отправи и предупреждение към хората, пътували в чужбина: „Трябва да внимаваме някои юнаци от чужбина да не се върнат изпохапани от тропически комари и да забравят да съобщят на личния си лекар“, каза експертът.

По отношение на грипа, първите случаи у нас обикновено се доказват в лаборатория през ноември, а епидемичното разпространение започва през декември. Най-сериозният пик обикновено настъпва през януари.

Доц. Мангъров: Има риск някои отдавна забравени болести да се завърнат

  • Имунитетът и бъдещето на медицината

Според проф. Кантарджиев общият имунитет в обществото е повишен, благодарение на преболедуването и ваксинациите. Това ще допринесе за по-лекото протичане на бъдещи инфекции.

По отношение на бъдещето на медицината, проф. Кантарджиев коментира с надежда: „Бъдещето на терапията на рака и хематологичните заболявания е в имунологията. Експерименти с ваксини и методи за стимулиране на имунната система се провеждат от години. Все още сме в начална фаза, но перспективите са големи“.

9-те симптома на новия COVID вариант
9 снимки
болка в гърлото
грип хрема чаша чай жена
загуба на вкус и обоняние
кашлица
Източник: NOVA NEWS    
Ковид 19 Проф. Кантарджиев Ваксини Грип Имунитет Превенция Чревни инфекции Есенен сезон Детско здраве Бъдеще на медицината
Последвайте ни

По темата

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас, подозират руска хакерска атака

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас, подозират руска хакерска атака

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

Мъж застреля 15-годишната си приятелка

Мъж застреля 15-годишната си приятелка

Шок в пустинята: Жена роди на фестивала Burning Man, без да знае че е бременна

Шок в пустинята: Жена роди на фестивала Burning Man, без да знае че е бременна

Нови глоби за шофьорите от днес

Нови глоби за шофьорите от днес

pariteni.bg
5 миризми при кучето, които сочат, че нещо не е наред

5 миризми при кучето, които сочат, че нещо не е наред

dogsandcats.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 20 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 16 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 14 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 16 часа

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Три деца, включително 3-месечно бебе, пострадаха тежко при катастрофа в Плевенско

Три деца, включително 3-месечно бебе, пострадаха тежко при катастрофа в Плевенско

България Преди 19 минути

Жената и нейните спътници са транспортирани за оказване на медицинска помощ

Как добрите идеи могат да се превърнат в работещи проекти със стипендията NOVA EMBA Scholarship?

Как добрите идеи могат да се превърнат в работещи проекти със стипендията NOVA EMBA Scholarship?

България Преди 24 минути

Преподавателят д-р Нели Колева дава ценни съвети за подготовката на кандидатите в инициативата на NOVA и Американския университет в България

Въздушна тревога прекъсна първия учебен час в Болград, Украйна

Въздушна тревога прекъсна първия учебен час в Болград, Украйна

Свят Преди 56 минути

След отмяната на тревогата учениците се върнаха в класните стаи и часовете бяха възобновени

<p>Какво е мистериозният череп от Петралона: Не е хомо сапиенс, не е неандерталец</p>

Какво е мистериозният череп от Петралона: Не е хомо сапиенс, не е неандерталец

Любопитно Преди 1 час

Древният череп – открит в пещерата Петралона, на около 35 километра югоизточно от Солун, Гърция – е на възраст под 300 000 години

Йоан Матев излиза на свобода след убийството в Борисовата градина

Йоан Матев излиза на свобода след убийството в Борисовата градина

България Преди 1 час

На 25 октомври 2022 г. Апелативният съд в София призна Матев за виновен и го осъди на шест години и шест месеца затвор

Зад решетките: Откриха дрога в кухня на затвор в Смолян

Зад решетките: Откриха дрога в кухня на затвор в Смолян

България Преди 1 час

По случая е образувано досъдебно производство

<p>Путин благодари на Ердоган за Украйна</p>

Ердоган покани Путин в Турция: Отношенията ни са непоклатими

Свят Преди 1 час

Руско-турското сътрудничество във всички области е добре установено, конкретно, полезно и, бих казал, основано на доверие, заяви Путин

Поскъпват тол таксите за камиони и тирове

Поскъпват тол таксите за камиони и тирове

България Преди 1 час

Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г.

Позиция на NOVA

Позиция на NOVA

България Преди 1 час

Свободата на словото и правото на обществото да бъде информирано са основни демократични ценности

Снимката е илюстративна

Селфи на жена събра хиляди коментари за външния ѝ вид, но тя отказва да изтрие снимката

Свят Преди 1 час

„Аз не съм естетически красива. Не съм, и това е ОК,“ казва Наоми Пилула

Моди призова Путин за скорошен край на войната в Украйна

Моди призова Путин за скорошен край на войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Путин се обърна към Моди със "скъп приятел" и заяви, че двустранните взаимоотношения се развиват динамично

От днес: Пълна забрана на козметични продукти с ТПО

От днес: Пълна забрана на козметични продукти с ТПО

България Преди 2 часа

На нарушителите ще бъдат налагани санкции

<p>Хусите са изстреляли ракета срещу &quot;израелски петролен танкер&quot;</p>

Хусите са изстреляли ракета срещу "израелски петролен танкер" в Червено море

Свят Преди 2 часа

UKMTO съобщи за атака, станала на 40 морски мили югозападно от Янбу

Внимание, шофьори, нови глоби от днес

Внимание, шофьори, нови глоби от днес

България Преди 2 часа

Вижте за какво трябва да внимавате по пътищата, ако искате да избегнете глоба

<p>Кога започва изплащането на пенсиите за септември</p>

Изплащането на пенсиите започва на 9 септември

България Преди 2 часа

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Свят Преди 2 часа

Мъжът се е движил между карнобатските села Соколово и Драгово

Всичко от днес

От мрежата

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Синди Крауфорд показа сестрите си: Приличат ли си? (СНИМКИ)

Edna.bg

Джуд Лоу проговори за Путин: Не се страхувам от последствия!

Edna.bg

ЦСКА заминава на лагер в Банско

Gong.bg

Венци Стефанов препоръча на Илиан Илиев звезда на Славия и разкри кой играч е желан от Лудогорец и ЦСКА

Gong.bg

Навигационната система на самолета, с който Фон дер Лайен кацна у нас, е била заглушена от Русия

Nova.bg

Атанас Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС, България ще превъоръжи своята артилерия

Nova.bg