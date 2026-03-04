Хванаха украинец с цигари без бандерол за над милион евро

П од ръководството на Районна прокуратура – Видин се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за незаконно държане на акцизни стоки без бандерол в големи размери.

На 1 март митнически служители от ТД Митница Русе в рамките на роуд стоп контрол отклонили за проверка товарна композиция, селектирана след централизиран рисков анализ. Натовареното с цитрусови плодове и зеленчуци превозно средство, пътуващо от Гърция за Полша, било отведено за щателна митническа проверка на площадката на Митническо бюро Видин.

Митничари задържаха 50 000 къса цигари без бандерол

В хода на контролните действия, след разтоварването на 6 броя палети е било установено, че зад тях са натоварени палети с кашони, обвити в бяло фолио. Разрязани са били няколко от тях, при което са били открити цигари от популярни търговски марки без български акцизен бандерол.

При предприето пълно разтоварване е било установено, че в товарния автомобил се превозват 612 кашона цигари, всички без български акцизен бандерол.

Общото количество на задържаните цигари е 306 000 кутии (6 120 000 къса) на стойност 1 152 845 евро, като размерът на избегнатия и незаплатен акциз е 691 560 евро.

С постановление на разследващия орган в качеството на обвиняем е привлечен водачът на превозното средство – гражданин на Украйна.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Видин лицето е задържано а срок до 72 часа и предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него. Делото продължава под надзора на прокуратурата.