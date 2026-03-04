Любопитно

Арнолд Шварценегер и Джейми Лий Къртис са сред новите членове на Залата на славата

За да бъдат избрани, кандидатите трябва да са живели в Калифорния поне пет години и да са постигнали успехи в полза на щата, нацията и света, според уебсайта на Залата на славата на Калифорния

4 март 2026, 17:06
Арнолд Шварценегер и Джейми Лий Къртис са сред новите членове на Залата на славата
Източник: Getty Images

О т холивудски актьори, сред които Арнолд Шварценегер и Джейми Лий Къртис, до олимпийски атлети и политици, най-новият випуск на Залата на славата на Калифорния обхваща цяла гама от таланти и постижения, пише в. „Лос Анджелис таймс".

Освен носителката на „Оскар" Джейми Лий Къртис и бившия губернатор на щата и екшън звезда Арнолд Шварценегер, сред избраните за въвеждане в залата са и олимпийските шампиони Джанет Еванс и Карл Люис, както и бившият лидер на Демократическата партия в щата Джон Л. Бъртън, обяви настоящият губернатор Гавин Нюсъм.

Новият клас - 19-ият в историята на щата, ще бъде официално почетен на церемония в Калифорнийския музей в Сакраменто на 19 март.

Новите членове „са преобразили нашата култура и нашите общности. Издръжливи и иновативни, тези лидери и знаменитости представляват най-доброто от духа на Калифорния", се казва в изявлението, направено от Нюсъм.

За да бъдат избрани, кандидатите трябва да са живели в Калифорния поне пет години и да са постигнали успехи в полза на щата, нацията и света, според уебсайта на Залата на славата на Калифорния. От 2006 г. до днес в залата са въведени 166-има калифорнийци.

„Арнолд Шварценегер е уникална фигура в историята на Калифорния. Започвайки от нулата, той става световен шампион по бодибилдинг, икона на Холивуд, успешен бизнесмен, защитник на околната среда, филантроп, автор на бестселъри и 38-и губернатор на Калифорния", се отбелязва прессъобщението. 

Родена в Санта Моника, 67-годишната Джейми Лий Къртис е сред елита на Холивуд. Тя си партнира с Шварценегер в екшън хита „Истински лъжи" от 1994 г. Актьорската кариера на Къртис започва през 1977 г. През 2023 г. актрисата  печели „Оскар" за най-добра поддържаща женска роля за „Всичко навсякъде наведнъж".

Източник: БТА/Елена Христова    
Откриха човешки кости край село Понор
