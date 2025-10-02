Кога да се ваксинирате срещу грип и колко дълго продължава защитата?

С емейният лекар Виктория Димитрук заяви, че е най-добре да се ваксинирате срещу грип през есента, веднага щом ваксините се появят в медицинските заведения. Имунитетът се формира в рамките на няколко седмици и надеждно защитава през целия сезон, докато естественият имунитет след боледуване действа много по-ограничено. Това съобщи пред журналист на UNN семейният лекар от клиниката Odrex Family Clinic Виктория Димитрук.

Грипът не е обикновена настинка. Заболяването започва внезапно и остро: рязко повишаване на температурата настъпва още в първите часове, а кашлица, запушен нос, болки в гърлото и затруднено дишане се появяват малко по-късно. Опасността от грипа е не само в тежкото му протичане, но и във възможните усложнения, които могат да засегнат сърцето, белите дробове или бъбреците.

Колко време трае имунитетът след ваксина?

Имунитетът след ваксинация срещу грип трае определен период от време. Най-високото ниво на антитела се формира няколко седмици след ваксинацията и продължава средно от шест до дванадесет месеца. Ето защо лекарите препоръчват ваксинация всяка година – за да бъде тялото готово да се срещне с нов вирус по всяко време. Също така трябва да се има предвид, че грипният вирус постоянно се променя. Дори ако в кръвта остават някакви антитела за по-дълъг период, тяхната ефективност срещу нови щамове намалява. „Нивата на антителата постепенно намаляват в рамките на 6–12 месеца. Освен това вирусът може да мутира, така че най-ефективната защита е 3 седмици след ваксинацията за период от 6 месеца“, обяснява лекарят.

На въпрос дали ваксина, поставена в началото на годината, например през януари или февруари, би била ефективна по време на новия епидемичен сезон, лекарят съветва да се обнови ваксинацията. „Такава ваксинация все още е полезна, защото можете да се разболеете от грип през март-май. Но за следващия сезон е необходима нова ваксина, защото вирусът постоянно мутира. Ето защо всяка година се създават нови ваксини, чиито имена посочват съответните години, например: „Vaxigrip Tetra 2025/2026“, казва Димитрук.

Как се различава ваксината срещу грип от естествения имунитет след боледуване?

Естественият имунитет след прекаран грип обикновено се развива само срещу конкретния щам на вируса, от който човек е боледувал, обяснява Димитрук. Ако следващия сезон циркулира различен щам на грипа, предоставената защита може да не е достатъчна. Вместо това ваксината съдържа няколко от най-вероятните щамове, предвидени от СЗО, осигурявайки по-широка и предвидима защита. „След боледуване тялото „помни“ само щама, от който сте боледували преди това. Ваксината осигурява по-широка и предвидима защита“, поясни Димитрук.