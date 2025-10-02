Свят

Кога да се ваксинирате срещу грип и колко дълго продължава защитата?

Опасността от грипа е не само в тежкото му протичане, но и във възможните усложнения, които могат да засегнат сърцето, белите дробове или бъбреците

2 октомври 2025, 06:36
Източник: iStock

С емейният лекар Виктория Димитрук заяви, че е най-добре да се ваксинирате срещу грип през есента, веднага щом ваксините се появят в медицинските заведения. Имунитетът се формира в рамките на няколко седмици и надеждно защитава през целия сезон, докато естественият имунитет след боледуване действа много по-ограничено. Това съобщи пред журналист на UNN семейният лекар от клиниката Odrex Family Clinic Виктория Димитрук.

Новият COVID вариант "Нимбус": Защо усещането е като гълтане на стъкло?

Грипът не е обикновена настинка. Заболяването започва внезапно и остро: рязко повишаване на температурата настъпва още в първите часове, а кашлица, запушен нос, болки в гърлото и затруднено дишане се появяват малко по-късно. Опасността от грипа е не само в тежкото му протичане, но и във възможните усложнения, които могат да засегнат сърцето, белите дробове или бъбреците.

Колко време трае имунитетът след ваксина?

Имунитетът след ваксинация срещу грип трае определен период от време. Най-високото ниво на антитела се формира няколко седмици след ваксинацията и продължава средно от шест до дванадесет месеца. Ето защо лекарите препоръчват ваксинация всяка година – за да бъде тялото готово да се срещне с нов вирус по всяко време. Също така трябва да се има предвид, че грипният вирус постоянно се променя. Дори ако в кръвта остават някакви антитела за по-дълъг период, тяхната ефективност срещу нови щамове намалява. „Нивата на антителата постепенно намаляват в рамките на 6–12 месеца. Освен това вирусът може да мутира, така че най-ефективната защита е 3 седмици след ваксинацията за период от 6 месеца“, обяснява лекарят.

Болният от грип заразява в радиус от 2 метра 🤧

На въпрос дали ваксина, поставена в началото на годината, например през януари или февруари, би била ефективна по време на новия епидемичен сезон, лекарят съветва да се обнови ваксинацията. „Такава ваксинация все още е полезна, защото можете да се разболеете от грип през март-май. Но за следващия сезон е необходима нова ваксина, защото вирусът постоянно мутира. Ето защо всяка година се създават нови ваксини, чиито имена посочват съответните години, например: „Vaxigrip Tetra 2025/2026“, казва Димитрук.

Как се различава ваксината срещу грип от естествения имунитет след боледуване?

Кой трябва да се ваксинира против грип

Естественият имунитет след прекаран грип обикновено се развива само срещу конкретния щам на вируса, от който човек е боледувал, обяснява Димитрук. Ако следващия сезон циркулира различен щам на грипа, предоставената защита може да не е достатъчна. Вместо това ваксината съдържа няколко от най-вероятните щамове, предвидени от СЗО, осигурявайки по-широка и предвидима защита. „След боледуване тялото „помни“ само щама, от който сте боледували преди това. Ваксината осигурява по-широка и предвидима защита“, поясни Димитрук.

Източник: UNN    
Грипна ваксина Ваксинация Имунитет Есенна ваксинация Грип Вирусни мутации Семеен лекар Симптоми на грип Усложнения от грип Ежегодна ваксинация
