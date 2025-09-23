Проф. Кантарджиев: Първият случай на грип ще е през ноември, пикът – февруари

Грип, COVID или настинка: Кога е най-подходящият момент за поставяне на противогрипни ваксини

К ога се очаква да настъпи грипът и кога ще бъде неговият пик? Oтговор даде бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев в ефира на NOVA.

"Първите случаи на грип се очакват през втората половина на ноември, а пикът ще бъде в началото на февруари", каза професорът.

"Грипната ваксина ще бъде с три ваксинални щаба – два за грип А и един за грип Б", обясни той.

Експертът подчерта, че ваксината трябва да се съхранява в хладилник и да бъде поставена в края на месец октомври, началото на ноември.

За COVID-19

проф. Тодор Кантарджиев посочи, че прогнозите за рязко увеличаване на броя заболелите не са се случили.

Той обясни, че е нормално да има мутация при вируса от COVID-19. И изрази надежда, че такава промяна ще причинява по-леко протичане, макар да се разпространява по-лесно.

"Ако такъв вирус мутира, в рамките на няколко месеца ще има и адаптирана ваксина, а настоящите ваксини срещу COVID-19 са съобразени с новите варианти", допълни той.

Доц. Ангел Кунчев за ваксините: Хората се убедиха в смисъла на това да бъдеш предпазен

Експертът препоръча поставяне на ваксина, като заяви, че тя не е опасна.

Проф. Кантарджиев обясни, че до последната изминала седмица има регистрирани по-малко случаи на респираторни инфекции, отколкото миналата година по това време.

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

Как да закаляваме децата

Лицето и тялото до кръста да се мият сутрин със студена вода, след което да се направи обтриване с кърпа. Обтриването действа добре на кръвоснабдяването на кожата.

Докато е топло – да се яде сладолед.

Да се правят гаргари със студена вода.

Децата трябва да се закаляват докато са здрави и когато времето е топло.

Кантарджиев допълни, че тези мерки важат и за възрастните.

Професорът препоръча да носим мокри кърпи – през зимата да са на спиртна основна, а през лятото – с хлорхексидин. И допълни, че сухите кърпи също са необходими – те трябва да се използват при кихане, за да не се разпространяват вируси чрез аерозолите.

