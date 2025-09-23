България

Грип, COVID или настинка: Кога е най-подходящият момент за поставяне на противогрипни ваксини

Според д-р Гергана Николова в момента в страната все още няма лабораторно потвърдени случаи на грип

23 септември 2025, 09:34
С настъпването на есента влизаме в активния сезон на респираторните заболявания. Това поставя редица въпроси – кога е най-подходящият момент за поставяне на противогрипни ваксини, как да различаваме грипа от настинка и COVID-19, и ще има ли достатъчно ваксини за всички желаещи. Отговорите по темата даде общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова в ефира на „Здравей, България“.

„Съвсем навреме е да говорим за противогрипните ваксини, защото вече си имаме всичко – имаме респираторни заболявания, имаме COVID-19, имаме и пациенти с повишена нужда от защита“, коментира тя.

  • Как да различим грип, настинка и COVID-19

Според д-р Николова в момента в страната все още няма лабораторно потвърдени случаи на грип, но се наблюдава превалиране на COVID-19 и респираторно-синцитиални вируси.

„Грипът има остро и внезапно начало с висока температура и болки в мускулите и ставите. COVID-19 обикновено започва по-бавно и постепенно, като температурата в началото е по-ниска“, обясни тя.

Лекарката подчерта, че медицината е „сложно изкуство“ и никой не бива да си поставя диагноза у дома.

„Симптомите на COVID-19 вече са изключително разнообразни заради многото щамове и често се различават от тези, които познавахме по време на пандемията. Диагнозата и терапията трябва да се определят от специалист“.

  • Кога е моментът за ваксиниране

„През октомври, е точното време за поставяне на противогрипните ваксини“, категорична е д-р Николова. Тя припомни, че по национална програма безплатни ваксини се осигуряват за хората над 65 години, но за съжаление децата не са включени.

„Не знам защо държавата предпочита да затваря училища и детски градини, вместо да направи ваксината препоръчителна и за децата, за да намалим тежките случаи и хоспитализациите“.

За по-младите пациенти ваксини се предлагат в аптечната мрежа и е добре да се закупят навреме, преди да започне пикът на грипа. „Важно е ваксината да се съхранява правилно – при ниска температура и да се достави бързо до личния лекар, за да се запази ефективността ѝ“.

  • Възможност за комбинирано ваксиниране

Д-р Николова съобщи, че вече са налични и новите COVID ваксини, които могат да се поставят едновременно с противогрипната.

„Възможно е и комбинирано приложение с ваксина срещу пневмококи. Това е важно за пациентите с хронични заболявания, защото ги предпазва от тежки усложнения през зимния сезон“.

Освен това тя обърна внимание на ваксината срещу човешки папилома вирус, която вече се предлага и за момчета в България: „Тя предпазва от вируси, причиняващи рак на маточната шийка. Апелирам към родителите да ваксинират децата си“.

  • Ще има ли достатъчно ваксини?

По думите на д-р Николова, осигурените количества по националната програма обхващат само около 1% от хората, които имат право на безплатна ваксина.

„За съжаление желаещите са повече, но количествата са ограничени. В аптеките ваксините също се изчерпват бързо. Затова съветвам пациентите да побързат, защото когато грипът вече е тук, ваксини няма“.

респираторни заболявани противогрипни ваксини COVID-19 грип настинка ваксиниране д-р Гергана Николова
