Настинка ли е, грип или COVID-19 – и как да избегнем най-лошото

В ероятно познавате някого, който кашля и киха – надяваме се не директно върху вас – точно в този момент. С настъпването на есента има много настинки и кашлици, които се разпространяват. Но защо точно сега, как да разберете дали е нещо повече от обикновена настинка и как да избегнете най-лошото? Д-р Оскар Дюк, лекар и редовен телевизионен водещ, включително в предаването Morning Live на BBC, споделя своите най-добри съвети, предад ВВС.

Дали по-студеното време причинява настинки?

Изследванията за това доколко студеното време влияе на имунната ни система остават неясни. Но по-тъмните дни означават, че обикновено се насочваме към топли, уютни закрити пространства. А тази среда е идеална за вирусите. Също така това е времето, когато малките деца се връщат заедно в училище след лятната ваканция. Училището и детската градина могат да бъдат като петриева паничка с много циркулиращи вируси, които децата често донасят у дома.

Същото важи и за първокурсниците в университетските общежития – смесването им заедно разпространява микроби, а обилното пиене и купоните допълнително отслабват имунната система.

Дали е настинка, грип или COVID-19?

Много от симптомите на настинка, грип и по-сериозни вируси като COVID-19 се припокриват. Но има някои признаци, които могат да ви помогнат да идентифицирате точния виновник. Ако настинката започва, тя често се развива постепенно. Обикновено засяга носа и гърлото, а някои хора усещат гъделичкане в задната част на устата. Друг ранен предупредителен знак може да бъде натрупване на налягане в ухото. Ако вирусът се разпространи по-надолу, може да достигне до белите дробове и да предизвика досадна кашлица. В повечето случаи обаче тези симптоми не ни спират да продължим с нормалните си дейности.

Същото не може да се каже за грипа, който обикновено добавя болки, треска и мускулна слабост към сместа. От началото на пандемията COVID-19 допълнително усложни нещата със симптоми, подобни на грипа. Но един ключов специфичен признак за COVID-19 може да бъде загубата на обоняние или вкус. Друг, тъй като новите варианти Stratus и Nimbus се увеличават тази зима, е „остра като бръснач“ болка в гърлото. Диарията също е често срещана.

Препоръката е да останете у дома, да си почивате и да се възстановявате. Въпреки това, ако имате хронични заболявания, изпитвате задух или симптомите не се облекчават след три седмици, не бива да се колебаете да потърсите медицински съвет.

Мога ли да си помогна да се почувствам по-добре?

Телата ни естествено се борят с вирусите и инфекциите, но можем също да им помогнем с правилните лекарства.

Парацетамол : Ако сте в състояние да го приемате, това или ибупрофен е първата стъпка. И двете са много добри за сваляне на температурата и облекчаване на болката, която може да имате. Но помнете, че много смеси за кашлица и настинка съдържат следи от парацетамол, така че се уверете, че не приемате случайно твърде много.

: Ако сте в състояние да го приемате, това или ибупрофен е първата стъпка. И двете са много добри за сваляне на температурата и облекчаване на болката, която може да имате. Но помнете, че много смеси за кашлица и настинка съдържат следи от парацетамол, така че се уверете, че не приемате случайно твърде много. Витамин C : Често се смята, че помага за защита срещу настинки. Но няма много доказателства за това. Освен ако не страдате от недостиг, фокусирането върху здравословна, балансирана диета е много по-важно.

: Често се смята, че помага за защита срещу настинки. Но няма много доказателства за това. Освен ако не страдате от недостиг, фокусирането върху здравословна, балансирана диета е много по-важно. Витамин D : Допълването на витамин D през по-студените месеци се препоръчва от NHS.

: Допълването на витамин D през по-студените месеци се препоръчва от NHS. Спрей за нос: Разбира се, те осигуряват моментално облекчение, но твърде честото им използване може да причини обратен ефект– когато носът ви става зависим и се подува без доза. Препоръчително е да ги използвате не повече от четири или пет дни.

Пилешка супа: Няма много доказателства, че ястието директно се бори с вирусите, но неговата топлина може да помогне за затопляне на гърлото и да облекчи някои от симптомите. Също така е добър начин да приемете допълнителни течности, като хидратацията е жизненоважна, докато се борите с инфекцията.

А какво да кажем за ваксините?

Ключово е да се възползвате от годишнаъс ваксина срещу грип, ако ви бъде предложена. Дори и да се разболеете, ваксината ще помогне да попречи влошаване на състоянието ви.