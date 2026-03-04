Любопитно

„Твърде секси съм, за да съм сама!“: Карди Би изригна срещу бившия си

Изпълнителката на хита „Magnet“ в момента е на обиколка с шоуто си „Little Miss Drama“, като на 27 февруари тя ясно даде да се разбере, че е приключила с добрия тон към NFL звездата

4 март 2026, 17:28
„Твърде секси съм, за да съм сама!“: Карди Би изригна срещу бившия си
Източник: Getty Images

К арди Би е известна с острия си език и способността си епично да поставя на място всеки, който се изпречи на пътя ѝ. Това важи с особена сила за мъжете в живота ѝ, които са я наранили. На фона на слуховете, че тя и бащата на четвъртото ѝ дете – Стефон Дигс – са се разделили, рапърката избухна по време на последната спирка от турнето си в Сан Франциско, пише HOLA!

Изпълнителката на хита „Magnet“ в момента е на обиколка с шоуто си „Little Miss Drama“, като на 27 февруари тя ясно даде да се разбере, че е приключила с добрия тон към NFL звездата.

Въпреки че не го спомена поименно, в сцена, която бързо стана вайръл, Карди направи това, което умее най-добре. „Не можеш да си играеш така с жена като мен. Има хора, които се молят за някого като мен“, заяви тя пред публиката.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Selena (@selenaonair)

Звездата бе категорична, че няма да търпи повече неуважение: „Твърде съм секси, за да съм самотна, и твърде зряла, за да си играят с мен... С кого си мислиш, че се закачаш, по дяволите?“

„Никога не си имал толкова класна жена... Никоя от тези не може да се мери с мен“, добави изпълнителката на „WAP“. Що се отнася до причините за разрива, източник на списание PEOPLE разкри миналата седмица, че в основата на всичко стои липсата на доверие.

„Нещата станаха твърде напрегнати и сложни. Карди е директен човек“, споделя източникът пред изданието. „В момента, в който почувства, че не може да му вярва, тя се отдръпна, за да се съсредоточи върху децата, музиката и турнето си.“

Тя обясни още, че „се нуждае от стабилност и иска същото за децата си“, но не уточни дали раздялата е окончателна. „Те отглеждат децата си съвместно и вратата не е напълно затворена. Може би ще се съберат отново в бъдеще“, твърдят близки до двойката. Но след последната тирада на Карди изглежда, че този път всичко е приключило. Двамата спряха да се следват в Instagram веднага след Супербоул.

Раздялата идва само месеци след като тя посрещна четвъртото си дете от спортиста през ноември 2025 г. Личният живот на Дигс е едновременно хаотичен и „плодороден“ за жълтите заглавия.

Моделът Айлийн Лопера (известна онлайн като Лорд Жизел) подаде документи в съда през декември 2024 г., докато беше бременна, за да установи бащинството на детето си, искайки попечителство и издръжка от Дигс. Резултатите от ДНК теста потвърдиха, че той е бащата в същия месец, в който Карди роди.

Ударът на Карди по Offset Карди вече не пести критиките си и към бащите на децата си. През май 2025 г., след като рапърът Offset се обърна към съда с искане за съпружеска издръжка при развода им, тя изригна в X Spaces, заявявайки, че иска той да „умре бавно“.

Карди Би Стефон Дигс Раздяла на знаменитости Рапърка Турне Избухване на Карди Би Липса на доверие Съвместно родителство
Последвайте ни

По темата

Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова на пистата, в болница е

Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова на пистата, в болница е

„Първо им извадихме очите“: Смразяващите детайли за това как Мосад и ЦРУ ликвидираха Хаменей

„Първо им извадихме очите“: Смразяващите детайли за това как Мосад и ЦРУ ликвидираха Хаменей

Огромно задръстване след тежка катастрофа в София

Огромно задръстване след тежка катастрофа в София

Кои държави ще са най-потърпевши от блокирането на Ормузкия проток

Кои държави ще са най-потърпевши от блокирането на Ормузкия проток

pariteni.bg
Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 20 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 22 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 21 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Георги Георгиев: Няма дъно в българската политика</p>

Георгиев: ПП-ДБ саботира 440 милиона евро за България

България Преди 50 минути

Георги Георгиев: Няма дъно в българската политика

Ирански ракети удариха Йерусалим

Ирански ракети удариха Йерусалим

Свят Преди 57 минути

Това беше втората серия от взривове в града днес

Дейвид и Виктория Бекъм поздравиха сина си Бруклин за рождения ден въпреки забраната

Дейвид и Виктория Бекъм поздравиха сина си Бруклин за рождения ден въпреки забраната

Любопитно Преди 2 часа

Дейвид и Виктория Бекъм публично поздравиха Бруклин за 27-ия му рожден ден въпреки информацията, че той е поискал контакт с тях единствено чрез адвокат на фона на продължаващия семеен конфликт между тях

Емил Дечев смени и шефа на ГДБОП Боян Раев

Емил Дечев смени и шефа на ГДБОП Боян Раев

България Преди 2 часа

МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

България Преди 2 часа

По принцип евакуация се извършва от рискови зони, в които животът и здравето на хората са застрашени

Кацна първият самолет с евакуирани българи от Дубай

Кацна първият самолет с евакуирани българи от Дубай

България Преди 3 часа

Самолетът излетя тази сутрин в 9:45 ч дубайско време, минавайки по въздушен коридор през южен Оман и Египет

Дрон удари американска военна база

Дрон удари американска военна база

Свят Преди 3 часа

Ирак споделя около 15000-километрова граница с Иран

Пийт Хегсет

САЩ признаха: Наша подводница потопи иранския кораб край Шри Ланка

Свят Преди 3 часа

Американският секретар по отбраната Пийт Хегсет даде брифинг в Пентагона, който започна с думите: „Америка печели решително, опустошително и безмилостно“

Фитнес предизвикателство очаква Сините и Червените в Hell’s Kitchen

Фитнес предизвикателство очаква Сините и Червените в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 3 часа

Нов претендент влиза в голямата игра тази вечер

Освободиха от длъжност тримата топ директори в МВР

Освободиха от длъжност тримата топ директори в МВР

България Преди 4 часа

Досега Дечев освободи 25-ма висши служители на МВР, както и главният секретар

Ормузкия проток

Кораб в Ормузкия проток е ударен от „неидентифициран снаряд“

Свят Преди 4 часа

Плавателният съд се е намирал на две морски мили северно от Оман и е „плавал в източна посока през Ормузкия проток“

Мадлен Алгафари разкрива как да се справим със загубата и тревожността

Мадлен Алгафари разкрива как да се справим със загубата и тревожността

Любопитно Преди 4 часа

Този разговор ни води през етапите, които са необходими на съзнанието и душата ни, за да се правим със загубата на любимите ни хора

Министър Ангелина Бонева подаде оставка

Министър Ангелина Бонева подаде оставка

България Преди 4 часа

Премиерът Гюров ще предложи на президента Илияна Йотова да издаде указ за освобождаването ѝ

Русия се уплаши от френските ядрени оръжия

Русия се уплаши от френските ядрени оръжия

Свят Преди 4 часа

По-рано френският президент Еманюел Макрон обяви план, в който страната му ще увеличи броя на ядрените си бойни глави

„Най-лошият сценарий“: Иран се разпада, 440 кг уран се превръщат в „трофей“

„Най-лошият сценарий“: Иран се разпада, 440 кг уран се превръщат в „трофей“

Свят Преди 4 часа

Това са четири широки сценария, които експертите казват, че са възможни резултати от тази нова война в Близкия изток. Те са класирани не по вероятност, а в низходящ ред на тяхната миролюбивост, от подреден, доброкачествен преход към кървав хаос

Кристина Апългейт в мъчителна изповед за МС: От изгарящата болка до пелените за възрастни

Кристина Апългейт в мъчителна изповед за МС: От изгарящата болка до пелените за възрастни

Свят Преди 4 часа

Актрисата, носителка на награда „Еми“, беше диагностицирана с хроничното автоимунно заболяване през юни 2021 г., на 49-годишна възраст

Всичко от днес

От мрежата

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

sinoptik.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg

Гордост на южния полюс: Писателят, който откри България в л

Edna.bg

Първи снимки от сватбата на Зендая и Том Холанд... Истина или изкуствен интелект?

Edna.bg

Ясно е колко ще отсъства Кристиано Роналдо

Gong.bg

Хари Кейн на лов за рекорди

Gong.bg

Пиян турист помете на писта в Чехия Малена Замфирова, откараха я с хеликоптер в болница

Nova.bg

Кризисният щаб: Не можем да съдействаме на българи извън засегнатия регион в Близкия изток

Nova.bg