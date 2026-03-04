„Твърде секси съм, за да съм сама!“: Карди Би изригна срещу бившия си

К арди Би е известна с острия си език и способността си епично да поставя на място всеки, който се изпречи на пътя ѝ. Това важи с особена сила за мъжете в живота ѝ, които са я наранили. На фона на слуховете, че тя и бащата на четвъртото ѝ дете – Стефон Дигс – са се разделили, рапърката избухна по време на последната спирка от турнето си в Сан Франциско, пише HOLA!

Изпълнителката на хита „Magnet“ в момента е на обиколка с шоуто си „Little Miss Drama“, като на 27 февруари тя ясно даде да се разбере, че е приключила с добрия тон към NFL звездата.

Въпреки че не го спомена поименно, в сцена, която бързо стана вайръл, Карди направи това, което умее най-добре. „Не можеш да си играеш така с жена като мен. Има хора, които се молят за някого като мен“, заяви тя пред публиката.

Звездата бе категорична, че няма да търпи повече неуважение: „Твърде съм секси, за да съм самотна, и твърде зряла, за да си играят с мен... С кого си мислиш, че се закачаш, по дяволите?“

„Никога не си имал толкова класна жена... Никоя от тези не може да се мери с мен“, добави изпълнителката на „WAP“. Що се отнася до причините за разрива, източник на списание PEOPLE разкри миналата седмица, че в основата на всичко стои липсата на доверие.

„Нещата станаха твърде напрегнати и сложни. Карди е директен човек“, споделя източникът пред изданието. „В момента, в който почувства, че не може да му вярва, тя се отдръпна, за да се съсредоточи върху децата, музиката и турнето си.“

Тя обясни още, че „се нуждае от стабилност и иска същото за децата си“, но не уточни дали раздялата е окончателна. „Те отглеждат децата си съвместно и вратата не е напълно затворена. Може би ще се съберат отново в бъдеще“, твърдят близки до двойката. Но след последната тирада на Карди изглежда, че този път всичко е приключило. Двамата спряха да се следват в Instagram веднага след Супербоул.

Раздялата идва само месеци след като тя посрещна четвъртото си дете от спортиста през ноември 2025 г. Личният живот на Дигс е едновременно хаотичен и „плодороден“ за жълтите заглавия.

Моделът Айлийн Лопера (известна онлайн като Лорд Жизел) подаде документи в съда през декември 2024 г., докато беше бременна, за да установи бащинството на детето си, искайки попечителство и издръжка от Дигс. Резултатите от ДНК теста потвърдиха, че той е бащата в същия месец, в който Карди роди.

Ударът на Карди по Offset Карди вече не пести критиките си и към бащите на децата си. През май 2025 г., след като рапърът Offset се обърна към съда с искане за съпружеска издръжка при развода им, тя изригна в X Spaces, заявявайки, че иска той да „умре бавно“.