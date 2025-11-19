България

Проф. Ива Христова с коментар за мутациите на грипа

Проф. Ива Христова: Мутации на щамовете АH1N1 и АH3N2 увеличават броя на болните, най-засегнати са децата от 9 до 14 години, още има време за ваксинация

19 ноември 2025, 11:51
З аболяемостта от грип и респираторни заболявания плавно се повишава, нивата са обичайните за сезона. Това каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова пред Радио "Фокус“.

(Във видеото: Проф. Ива Христова: Пикът на грипа се очаква в края на януари, вирусите вече циркулират активно)

В момента грипът е доминиращото вирусно заболяване. Щамовете на тип А са АН1N1 и АH3N2.

Проф. Ива Христова: Пикът на грипа се очаква в края на януари

"Обичайно е първият вид да мутира между отделните сезони – всъщност това е пандемичният щам. Оказва се обаче, че и другият щам е направил няколко мутации и в момента намира благодатна почва в Западна Европа като дава по-висока заболяемост. Вероятно ще има по-голям брой заболели, но едва ли стойностите ще бъдат драстично по-високи. Разчитаме на кръстосания имунитет. Независимо от мутацията, остават много антигени, повърхностно активни съставки, срещу които се изработват антитела, които ще поемат и новия щам. Той не е кардинално различен и с една имунизация ще имаме имунен отговор, който частично да поеме и него“, обясни проф. Христова.

Проф. Ива Христова предупреди: Вирусите вече циркулират активно

Към момента у нас заболелите от двата щама са по равно, но очакванията на епидемиолозите са за по-голям брой от обичайното заради мутацията. Нивата на заболяемост в страната все още са ниски, но в няколко области тя се повишава бързо. Очаква се Ловеч и София-област първи да влязат в епидемичната вълна.

На тези места е най-вероятно да се заразите с грип
10 снимки
самолет
учиел училище деца ученици
коронавирус градски транспорт маска маски
магазин случайна среща

"При средна за страната заболяемост от около 80 на 10 000 души на седмична база, в Ловеч тя е над 190 на 10 000, а в Софийска област – около 170 на 10 000“, поясни проф. Христова.

Възрастовото разпределение показва, че заболяемостта е най-висока при децата на възраст от 9 до 14.

Проф. Ива Христова с препоръки за смъртоносната "бактерия човекоядец"

Грипният сезон у нас започва по-рано от обикновено, отбеляза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести. Декември, януари и февруари винаги са месеците с най-голям брой заболели. Възможно е тази година пикът да не бъде в края, а в средата на януари, но драстични промени няма да се наблюдават, смята тя.

Симптоматиката при голяма част от респираторните инфекции се припокрива и единствено тестът може да покаже вида на заболяването. Обикновено грипът протича по-тежко в сравнение с COVID-19. За COVID е характерна по-голяма продължителност и последващи усложнения, обясни проф. Христова.

При настинка или грип НЕ яжте това
11 снимки
ягоди
мляко млечни продукти сирене кашкавал извара
Банани
червено месо

"При грипа типично е внезапното начало, голямата отпадналост, болките в ставите и мускулите на тялото, температура. На следващия ден се появява постепенно засилваща се хрема, след това се преминава към кашлица. Острата симптоматика приключва в рамките на пет дни. Но при хора с потисната имунна система, изтощена от заболявания или хроничен стрес и умора, протичането ще се затегне, ще протрахира с една кашлица, която няма да си отиде понякога със седмици“, допълни специалистът.

По думите й все още не е късно за поставяне на ваксина. За да се изгради добър имунитет са нужни 2 седмици. "Особено за хора със заболявания и по-възрастни хора е силно желателно“, подчерта проф. Христова.

През последните седмици заболяемостта от скарлатина и варицела също се увеличава.

Много важно е през зимния сезон имунната система да се поддържа силна. Затова е необходим здравословен режим на работа, почивка и физически упражнения. "Трябва да сме наясно дали нивата на Витамин В12 и Витамин D в организма ни са в норма и съответно да ги коригираме. В момента, в който вече няма слънце, огромна част от хората изпадат в дефицит на Витамин D, което отваря вратата на инфекциозните заболявания. Селенът и цинкът също помагат на имунната система“, поясни проф. Ива Христова.

Източник: Фокус     
Грип Респираторни заболявания Заболеваемост Проф. Ива Христова Грипен сезон Щамове на грип Имунитет Ваксинация Симптоми на грип Витамини и минерали
Обратно в сайта X

