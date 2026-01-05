България

Две жертви и ранени в тежки катастрофи във Варненско

5 януари 2026, 15:04
Д вама души загинаха, а един е настанен в болница с опасност за живота след две тежки катастрофи във Варненска област, съобщиха от дирекцията на полицията в крайморския град.

Единият от инцидентите е на територията на районното управление в комплекс Златни пясъци. Мотоциклетист на 28 години е бил блъснат от лек автомобил, който му е отнел предимството на кръстовище. Младият мъж е с множество фрактури и е настанен в реанимация, с опасност за живота.

Другата катастрофа се е случила на пътя между селата Оборище и Ведрина, в посока Добрия. Шофьорът на лек автомобил – 50-годишен мъж, е загубил управление и се е блъснал в крайпътно дърво. На място са загинали той и 76-годишната му майка. Спътничката им, на 50 години, е настанена в реанимация, но без опасност за живота.

По двата случая са образувани досъдебни производства.

Източник: БТА, Мила Едрева    
Катастрофи Варненска област
