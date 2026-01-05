Мистериозното "Радио на Страшния съд" в Русия пусна "Лебедово езеро"

М истериозната руска радиостанция UVB-76, известна също като "Радиото на Страшния съд" или "Бъзърът", отново стана активна и започна да излъчва музика от балета на Пьотр Илич Чайковски "Лебедово езеро". Според руски медии станцията е пускала и други записи, включително стара съветска песен с преработен текст, празнуващ предполагаем удар срещу украинската столица Киев, пише The Economic Times .

UVB-76 е известна с кратките криптирани съобщения, които излъчва по време на предаванията си, а музиката по станцията е рядкост. По данни на Mirror музика е била чувана само три пъти в цялата история на UVB-76. В последния случай традиционният звук се чуваше под съпровода на "Лебедово езеро", като под музиката се долавяха и приглушени гласове. Това предизвика спекулации, че честотата може да е била хакната.

Според руски коментатори, "Лебедово езеро" по-рано се е излъчвало в моменти на политическа криза или предстоящи драматични събития, например по време на опита за преврат срещу Горбачов през 1991 г., когато балетът се въртеше по държавната телевизия, символизирайки нестабилност и вакуум на властта.

Някои проруски акаунти разпространяват непотвърдени съобщения, че този път музиката е свързана с предстояща мащабна акция срещу Киев.

Последното активиране на UVB-76 идва дни след като Москва обвини Киев в опит за удар срещу президентска резиденция в северна Русия с 91 дългобойни дронове. Украинският президент Володимир Зеленски определи обвиненията като "поредно изречение лъжи", целящо да оправдае продължаването на войната, започнала през февруари 2022 г.

Основана през 1970-те, UVB-76 излъчва на 4,625 kHz и обикновено предава монотонен звук, придружен от кратки кодирани съобщения или поредици от букви. През 2025 г. радиото вече е излъчвало мистериозни кодови думи като "Neptune", "Thymus", "Foxcloak" и "Nootabu", както и дълги кодове като "NZhTI 89905 BLEFOPUF 4097 5573". Експертите все още не могат да ги дешифрират и значението им остава неизвестно.