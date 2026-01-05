Любопитно

Джесика Бийл направи рядък коментар за брака си с Джъстин Тимбърлейк

Джесика и Джъстин се ожениха през 2012 г. и имат двама сина

5 януари 2026, 15:50
Джесика Бийл направи рядък коментар за брака си с Джъстин Тимбърлейк
Д жесика Бийл не се сдържа, когато става въпрос за показване на любов към съпруга си – на дансинга или извън него. Излизайки на наградите Critics Choice Awards 2026 в неделя, 4 януари 2026 г., 43-годишната актриса беше попитана за много обсъждания ѝ ентусиазъм по време на последните спирки от световното турне на Джъстин Тимбърлейк, където беше забелязана да танцува в тълпата. Далеч от това да се чувства засрамена, Джесика ясно заяви, че с гордост е най-голямата му фенка, съобщава Hello!.

„Чувствам се сякаш съм сред най-големите му фенове“, каза тя пред E! на червения килим, хвалейки 44-годишния си съпруг за изпълненията му на живо. „Той е толкова невероятен на живо. Просто няма никой като него – който може да се изявява като него, който пее като него. Той просто носи толкова много радост“.

Номинирана за най-добра актриса в минисериал или телевизионен филм за ролята си в „По-добрата сестра“ , Джесика призна, че си дава пълно разрешение да се отпусне, когато подкрепя Джъстин от публиката.

„Не ме интересува дали изглеждам като луда“, каза тя през смях. „Ще танцувам до зенита два часа и половина“.

Актрисата продължи с рядък, но трогателен коментар за брака си, добавяйки: „Обичам музиката му и не ме интересува – просто ще го кажа – обожавам го и го обичам като артист и изпълнител“.

Наскоро Джесика описа Джъстин като „най-добрия си приятел“ в интервю за InStyle. „Мисля, че да имам партньор, който разбира тази индустрия и съседните индустрии, като музикалната индустрия, беше наистина дълбоко важно и дълбоко за моя живот и за нашето партньорство, защото той просто разбира кога работя лудо дълги часове“, каза тя.

„В състояние сме да се подкрепяме взаимно през странни графици и време, прекарано разделено, защото знаем, че точно това е необходимо, за да се създаде този вид изкуство“.

Джесика и Джъстин, които се ожениха през 2012 г., имат двама сина - 10-годишния Сайлъс и 5-годишния Финиъс - и наскоро превърнаха световното турне на певеца Forget Tomorrow в семейно начинание. Турнето продължи повече от година, преди да приключи през юли, като Джесика и децата често се присъединяваха към Джъстин на турнета.

За да отбележи края на турнето, Джесика сподели серия от снимки и видеоклипове зад кулисите в Instagram, включително закачлива снимка на двойката, облечена във винтидж тениски с лицата на другите – поглед към брак, който повече от десетилетие по-късно все още изглежда изпълнен с възхищение, хумор и истинска радост.

Източник: Hello!    
