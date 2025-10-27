България

Проф. Ива Христова предупреди: Вирусите вече циркулират активно

По отношение на инфекциозните заболявания – към момента от респираторните се регистрира основно COVID, обясни директорът на НЦЗПБ

27 октомври 2025, 11:52
Т върде вероятно е в последната седмица на януари да отбележим пиковите стойности на грипа у нас. Ако сега имаме около 65 на 10 000 души заболели, тогава ще достигнем до около 200 на 10 000 души. Това прогнозира в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

Тя обясни, че по отношение на инфекциозните заболявания към момента от респираторните се регистрира основно COVID-19.

„Засега случаите на грип са все още единични. Всъщност след 40-ата седмица (а вече сме в 43-тата) започва така нареченият грипен сезон, така че е логично да започваме да доказваме единични случаи. Но реалната картина не е точно такава – има доста повече грип. Съдейки по данните от Западна Европа, където макар и в ниски стойности, грипната циркулация се засилва, както и по резултатите от антигенните тестове у нас, грипът вече е сред нас. Засега е на много ниски нива, но циркулацията му постепенно се увеличава и вероятно ще достигне своя пик в края на януари”, посочи тя.

Тя отчете, че се увеличават и острите респираторни заболявания: „В нашата лаборатория най-често доказваме SARS-CoV-2, следван от риновируси. В момента най-високи са стойностите на COVID-19, но според данните от Западна Европа се очаква те да започнат да намаляват, а нашите тенденции обикновено следват тези там с известно закъснение”.

А като цяло, по отношение на инфекциозната заболеваемост, водещото място е за варицелата.

„Имаме по 25–30 хиляди случая на година. Само за последната седмица са регистрирани около 200 случая като броят им расте. От началото на годината те са 17 хиляди с тенденция да достигнат и дори да надхвърлят 20 хиляди. В детските колективи основните проблеми са варицелата и скарлатината, но трябва да отбележим, че скарлатината е значително по-назад – с около десет пъти по-малък брой случаи, приблизително 30 на седмица. От началото на годината случаите са около 2800”, показва статистиката, цитирана от проф. Христова.

Директорът на НЦЗПБ беше категорична, че добрата новина е, че за ваксината срещу варицела вече има „зелена светлина“ да влезе като част от задължителния имунизационен календар. Тя подчерта, че доколкото има информация, са осигурени необходимите средства за тези ваксини като сега остава те да бъдат гласувани. Ваксината ще се прилага на децата, които подлежат на имунизация в момента – на възраст между 12 и 15 месеца, като при тях трябва да се направи първата доза. Втората се поставя между 4 и 6 години.

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

България Преди 3 минути

Развитието на енергийните общности в България се сблъсква с редица предизвикателства, показва анализ

Министър Гуцанов за бюджета за 2026: Ще направим всичко възможно да няма ощетени слоеве

Свят Преди 14 минути

По думите му не е имало случай, в който да не се стигне до разбиране по тези теми

Полетът на „летящия Чернобил“: Путин възкресява опасната мечта за оръжие без граници

Полетът на „летящия Чернобил“: Путин възкресява опасната мечта за оръжие без граници

Свят Преди 56 минути

Руският главен генерал Валерий Герасимов съобщи на Путин, че ракетата е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа по време на теста на 21 октомври

Хиляди подводни НЛО край САЩ: Тревога в американския флот

Любопитно Преди 1 час

Щатите на САЩ с най-много докладвани наблюдения на Неидентифицирани подводни обекти (НПО) са Калифорния (389) и Флорида (306)

Рубио: Израелският удар срещу Газа не нарушава прекратяването на огъня

Свят Преди 1 час

Американският държавен секретар добави, че Израел не се е отказал от правото си на самоотбрана в рамките на споразумението

Автомобил падна от мост на "Цариградско шосе“ в София, колата е премазана

България Преди 1 час

Няма официална информация за състоянието на пътувалите в автомобила

Как да се отървете от бързите кредити

Как да се отървете от бързите кредити

България Преди 1 час

Фирми кредитори системно атакуват клиенти с оферти за нови заеми

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

България Преди 1 час

Мечетата са седемгодишни брат и сестра

72-годишен мъж загина след нападение от бик в Старозагорско

72-годишен мъж загина след нападение от бик в Старозагорско

България Преди 1 час

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип

Кои са любимите марки коли на депутатите?

Кои са любимите марки коли на депутатите?

България Преди 1 час

Имуществените декларации на народните представители разкриват кои са най-предпочитаните модели, както и кои депутати имат най-много регистрирани на тяхно име

Колко дължат депутатите?

Колко дължат депутатите?

България Преди 2 часа

Всяка година българските народни представители са задължени да подават имуществени декларации

13-годишно момче уби и изяде свой съученик от "любопитство"

13-годишно момче уби и изяде свой съученик от "любопитство"

Свят Преди 2 часа

Заподозреният заяви, че възпроизвежда насилствените сцени на убийство, които е виждал във филми и онлайн игри

„Ужасяващо е“: Семейството на Бритни Спиърс в паника след видео с опасно шофиране

„Ужасяващо е“: Семейството на Бритни Спиърс в паника след видео с опасно шофиране

Любопитно Преди 2 часа

След кадри, на които певицата едва контролира автомобила си, близките ѝ се страхуват, че тя преживява нов срив

Принц Андрю и Фърги сменят бляскавата резиденция за домовете на Хари и Уилям

Любопитно Преди 2 часа

Според съобщенията, крал Чарлз отдавна е искал бившите херцог и херцогиня да напуснат Роял Лодж, за която не са плащали наем от 20 години

"Повратна точка": Как Хавиер Милей коментира изборните резултати в Аржентина

Свят Преди 2 часа

Тези изявления Милей направи пред привърженици в централата на предизборната си кампания в хотел в Буенос Айрес

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Основателят на Amazon и бившата журналистка бяха с широки усмивки, докато влизаха в ресторант Carbone в Маями

