България

Голяма търговска верига: 30% - 35% от българите вече плащат с евро

"Българинът продължава да пазарува с досегашната валута и смятам, че ще продължи да го прави през януари", заяви Албена Георгиева

5 януари 2026, 10:00
Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил
Проф. Кантарджиев: Грипният подвариант K се предава по-лесно, но не преминава тежко

Проф. Кантарджиев: Грипният подвариант K се предава по-лесно, но не преминава тежко
Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол
България се прощава с легендата Димитър Пенев,

България се прощава с легендата Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти
Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник
Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола

Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола
Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец
Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

В първите дни на 2026 г. вече българите плащат и в евро. 

Изпълнителният директор на една от големите търговски вериги у нас Албена Георгиева споделя, че стартът на разплащането с евровалутата е бил успешен, предаде NOVA

 "Всичко преминава спокойно, клиентите разбират необходимостта от търпение при обработка на двете паралелно използвани валути. Има емоционални ситуации на касите, например гражданите разделят сметките, смятат, че търговските вериги са като банкови институции - плащат по-малки сметки със столевки, за да им бъде върнато евро. С разговор тези неща се изясняват, от ден на ден е все по-добре", обясни Георгиева.

Внимание с еврото: Как търговци могат да ви подведат с цените

Между 30 и 35% от клиентите на веригата, която управлява, пазаруват в евро, разказва изпълнителният директор. "Става дума предимно за разплащания с банкови карти. Останалото продължава да бъде в евро. Българинът продължава да пазарува с досегашната валута и смятам, че ще продължи да го прави през януари", посочи тя.

Как ще плащаме през януари 2026: Левове и евро заедно в обръщение

Внедрената в една от големите търговски вериги система показва стойността на покупката в лева и я превръща в евро, за да придобие клиентът представа какво трябва да бъде рестото му.

"На 2 януари имахме изчерпване на монетите за сметка на евробанкнотите, но това още на следващия ден беше коригирано. Причината беше, че много банкови клонове бяха затворени и може би използваха магазините за обмен на валута. По-внимателни сме към банкноти от 200 и 500 евро", допълни Георгиева. Tя определи като необосновани притесненията от ръст на цените на хранителните продукти.

Припомняме, че през януари в търговските обекти се приемат до 50 броя монети в левове. 

Източник: NOVA    
Въвеждане на евро Търговски сектор Цени Разплащане с евро Албена Георгиева Търговски вериги Клиентско поведение Обмен на валута Недостиг на евромонети Паралелно използване на валути
Последвайте ни

По темата

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Как изглежда следващата стъпка на Анджелина Джоли далеч от Холивуд

Как изглежда следващата стъпка на Анджелина Джоли далеч от Холивуд

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

България се прощава с легендата Димитър Пенев,

България се прощава с легендата Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 4 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 4 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 2 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 2 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Ника: “Хората харесват човечните, а не перфектните неща”

Любопитно Преди 17 минути

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Свят Преди 25 минути

От тази година се вдига прагът на бедност, с който е обвързана помощта

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

България Преди 1 час

Произшествието е станало малко след полунощ на пътя Велико Търново - Дебелец

Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

Свят Преди 1 час

„Гранична полиция“ съобщиха, че е възможно да има затруднения при преминаването през всички гранични преходи и в двете посоки

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

Свят Преди 1 час

Все още не са обявени данни за точния брой на отменените и закъснелите полети от и за Гърция

<p>Тръмп: САЩ ще удари Иран &quot;много силно&quot;</p>

Тръмп: САЩ ще удари Иран "много силно", ако бъдат убити демонстранти

Свят Преди 1 час

По данни на иранските власти от началото на протестите са били убити 12 души, включително служители на силите за сигурност, а правозащитни организации съобщиха за 16 загинали

<p>Румен Радев връчва първия мандат за кабинет в следващите дни</p>

Румен Радев връчва първия мандат за кабинет в следващите дни

България Преди 1 час

Очаква се в следващите дни президентът Румен Радев да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство

<p>Санкционираната сръбска петролна компания&nbsp;NIS получи лиценз от САЩ</p>

Санкционираната сръбска петролна компания NIS получи временен лиценз от САЩ

Свят Преди 1 час

NIS беше поставена под санкции от САЩ на 10 януари 2025 г. , които влязоха в сила на 9 октомври след като бяха отлагани 8 пъти

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Свят Преди 1 час

Разследващите смята, че схемата е с потенциално много по-голям размер - над 200 милиона паунда

Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденцията на Путин

Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденцията на Путин

Свят Преди 1 час

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Свят Преди 2 часа

Това става два дни след залавянето на венецуелския президент от САЩ

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

Свят Преди 2 часа

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

Технологии Преди 2 часа

За да постигне това, компанията е подготвила множество функции, които ще обхванат всичките ѝ продукти и ще внедрят изкуствения интелект и в най-малките детайли на ежедневието ни

След провокативен коментар: Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия

След провокативен коментар: Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия

Свят Преди 3 часа

Причината е снимка на Гренландия в цветовете на флага на САЩ

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Свят Преди 3 часа

На комунистическото правителство в Хавана ще му е трудно "да се задържи" без венецуелския петрол, заяви американският президент

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Свят Преди 3 часа

Временният президент Делси Родригес назначи за съпредседатели брат си и външния министър

Всичко от днес

От мрежата

Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Трима мъже, три свята: Брадли Купър, Мерилин Менсън и Вини Джоунс – родени да бъдат различни!

Edna.bg

Джулия Робъртс проговори за жената на Джордж Клуни!

Edna.bg

Леандро Тросар е Betano Играч на кръга в Англия

Gong.bg

Пеневата чета се сбогува с треньора си

Gong.bg

България се прощава с великия Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти

Nova.bg

Епидемиолози призовават за по-дълга междусрочна ваканция заради пика на грипа

Nova.bg