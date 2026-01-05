Проф. Кантарджиев: Грипният подвариант K се предава по-лесно, но не преминава тежко

България се прощава с легендата Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти

П рофесор Тодор Кантарджиев коментира текущата ситуация с грипната заболеваемост в страната пред NOVA.

„В момента доминиращият вариант на грип в нашата страна е H3N2, и то подварианта K“, обясни професорът. Той уточни, че вече се наблюдава увеличение на случаите, но България все още не е достигнала пика на епидемията: „Наистина има ръст на случаите, но може да кажем, че в момента още не сме в пика на грипната епидемия, както да речем са някои държави. В момента Франция е в пика“.

По отношение на новия подвариант, Кантарджиев посочи: „Предава се по-лесно, но най-важното е, че не причинява заболяване по-тежко от другите подварианти. Не се кара по-трудно, не води до по-тежки усложнения“.

Той подчерта, че „ще бъдат заразени повече хора, защото е по-прилепчив и защото колективният имунитет е такъв, че предполага едно масово заразяване. Особено опасно е за децата. Особено опасно е за възрастовата група 5–14 години“.

Относно ваксините, Кантарджиев заяви: „Да, в момента посланието на Европейското бюро на Световната здравна организация е да се ваксинират хората“. Той посочи каква е ефективността им в България: „91% от ваксините за възрастни над 65 години са вече използвани. Още имаме възможност, защото очакваме пика да е началото на февруари или края на януари“.

Професорът обърна внимание и на ефективността на ваксините при различни възрастови групи: „При децата ваксините имат ефективност от 70% за предпазване от хоспитализация. При възрастните обаче поради мутациите в вируса ефективността е около 35–40%, което все пак гарантира по-леко протичане на болестта“.

Кантарджиев коментира и причините, поради които ваксинацията не е навсякъде достатъчно разпространена: „Защо не се полага безплатна ваксина за деца, особено като е без игла и може да се приложи в носа? Отговорът е, че става дума за пари, а не за интерес на общественото здраве. Общественото здраве има интерес да има по-малко заболели“.

Професорът подчерта важността на профилактиката: „Един долар за профилактика спестява 10 долара за лечение. Ваксините са много ефективни, особено тези за носа, защото създават локален имунитет в лигавицата и унищожават всички грипни вируси, които попаднат“.

Относно очаквания пик на грипа, Кантарджиев уточни: „Очаквам го края на януари или началото на февруари. Все още нямаме значително увеличение на случаите. Ако междусрочната ваканция бъде удължена с няколко дни, това би помогнало за намаляване на разпространението на вируса“.