Проф. Кантарджиев: Грипният подвариант K се предава по-лесно, но не преминава тежко

По думите му особено опасно е за възрастовата група 5–14 години

5 януари 2026, 09:45
Голяма търговска верига: 30% - 35% от българите вече плащат с евро
Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил
Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол
България се прощава с легендата Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти
Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник
Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола
Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец
Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

П рофесор Тодор Кантарджиев коментира текущата ситуация с грипната заболеваемост в страната пред NOVA.

„В момента доминиращият вариант на грип в нашата страна е H3N2, и то подварианта K“, обясни професорът. Той уточни, че вече се наблюдава увеличение на случаите, но България все още не е достигнала пика на епидемията: „Наистина има ръст на случаите, но може да кажем, че в момента още не сме в пика на грипната епидемия, както да речем са някои държави. В момента Франция е в пика“.

По отношение на новия подвариант, Кантарджиев посочи: „Предава се по-лесно, но най-важното е, че не причинява заболяване по-тежко от другите подварианти. Не се кара по-трудно, не води до по-тежки усложнения“.

Той подчерта, че „ще бъдат заразени повече хора, защото е по-прилепчив и защото колективният имунитет е такъв, че предполага едно масово заразяване. Особено опасно е за децата. Особено опасно е за възрастовата група 5–14 години“.

Относно ваксините, Кантарджиев заяви: „Да, в момента посланието на Европейското бюро на Световната здравна организация е да се ваксинират хората“. Той посочи каква е ефективността им в България: „91% от ваксините за възрастни над 65 години са вече използвани. Още имаме възможност, защото очакваме пика да е началото на февруари или края на януари“.

Професорът обърна внимание и на ефективността на ваксините при различни възрастови групи: „При децата ваксините имат ефективност от 70% за предпазване от хоспитализация. При възрастните обаче поради мутациите в вируса ефективността е около 35–40%, което все пак гарантира по-леко протичане на болестта“.

Кантарджиев коментира и причините, поради които ваксинацията не е навсякъде достатъчно разпространена: „Защо не се полага безплатна ваксина за деца, особено като е без игла и може да се приложи в носа? Отговорът е, че става дума за пари, а не за интерес на общественото здраве. Общественото здраве има интерес да има по-малко заболели“.

Професорът подчерта важността на профилактиката: „Един долар за профилактика спестява 10 долара за лечение. Ваксините са много ефективни, особено тези за носа, защото създават локален имунитет в лигавицата и унищожават всички грипни вируси, които попаднат“.

Относно очаквания пик на грипа, Кантарджиев уточни: „Очаквам го края на януари или началото на февруари. Все още нямаме значително увеличение на случаите. Ако междусрочната ваканция бъде удължена с няколко дни, това би помогнало за намаляване на разпространението на вируса“.

 

Източник: NOVA    
Грип Грипна епидемия H3N2 Тодор Кантарджиев Ваксини Ефективност на ваксините Деца Профилактика Пик на грипа Разпространение на вируса
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Как изглежда следващата стъпка на Анджелина Джоли далеч от Холивуд

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

България се прощава с легендата Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти

Банките стартират безплатен обмен на левове

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 4 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 4 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 2 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 2 часа

.

Ника: “Хората харесват човечните, а не перфектните неща”

Любопитно Преди 18 минути

<p>Новият началник на кабинета на Зеленски има трудна задача пред себе си</p>

Дипломатически схватки: Новият началник на кабинета на Зеленски има трудна задача пред себе си

Свят Преди 36 минути

В новата си роля популярният разузнавач ще трябва да използва всяка капка от политическата си проницателност

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

България Преди 1 час

Произшествието е станало малко след полунощ на пътя Велико Търново - Дебелец

Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

Свят Преди 1 час

„Гранична полиция“ съобщиха, че е възможно да има затруднения при преминаването през всички гранични преходи и в двете посоки

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

Свят Преди 1 час

Все още не са обявени данни за точния брой на отменените и закъснелите полети от и за Гърция

<p>Тръмп: САЩ ще удари Иран &quot;много силно&quot;</p>

Тръмп: САЩ ще удари Иран "много силно", ако бъдат убити демонстранти

Свят Преди 1 час

По данни на иранските власти от началото на протестите са били убити 12 души, включително служители на силите за сигурност, а правозащитни организации съобщиха за 16 загинали

<p>Румен Радев връчва първия мандат за кабинет в следващите дни</p>

Румен Радев връчва първия мандат за кабинет в следващите дни

България Преди 1 час

Очаква се в следващите дни президентът Румен Радев да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство

<p>Санкционираната сръбска петролна компания&nbsp;NIS получи лиценз от САЩ</p>

Санкционираната сръбска петролна компания NIS получи временен лиценз от САЩ

Свят Преди 1 час

NIS беше поставена под санкции от САЩ на 10 януари 2025 г. , които влязоха в сила на 9 октомври след като бяха отлагани 8 пъти

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Свят Преди 1 час

Разследващите смята, че схемата е с потенциално много по-голям размер - над 200 милиона паунда

Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденцията на Путин

Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденцията на Путин

Свят Преди 1 час

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Свят Преди 2 часа

Това става два дни след залавянето на венецуелския президент от САЩ

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

Свят Преди 2 часа

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

Технологии Преди 2 часа

За да постигне това, компанията е подготвила множество функции, които ще обхванат всичките ѝ продукти и ще внедрят изкуствения интелект и в най-малките детайли на ежедневието ни

След провокативен коментар: Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия

След провокативен коментар: Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия

Свят Преди 3 часа

Причината е снимка на Гренландия в цветовете на флага на САЩ

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Свят Преди 3 часа

На комунистическото правителство в Хавана ще му е трудно "да се задържи" без венецуелския петрол, заяви американският президент

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Свят Преди 3 часа

Временният президент Делси Родригес назначи за съпредседатели брат си и външния министър

