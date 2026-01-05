Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

П резидентът Румен Радев изразява съболезнования на семейството и близките, както и на цялата футболна общественост в България, по повод кончината на изтъкнатия футболист и треньор Димитър Пенев, с когото се прощаваме днес. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

България се прощава с легендата Димитър Пенев

Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол – с екипите на „Локомотив“ (София) и ЦСКА е многократен шампион и носител на Купата на България, а с успехите му като треньор са свързани едни от най-престижните класирания на страната ни на клубно и национално ниво, пише Румен Радев. Огромни са заслугите му за откриването и подкрепата на много млади таланти да поемат по пътя на големия футбол, припомня президентът.

„В летописите на спортната ни история Димитър Пенев записа името си с грандиозния успех на националния отбор, спечелил бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г., който цял народ съпреживя заедно със „славната Пенева чета“, посочва още държавният глава. Напълно заслужено остава и признанието, което той получава през 1996 г. за треньор номер 1 на България за ХХ век, припомня още Румен Радев.

„С търпение и усет за тънкостите във футболната игра, но и за характерите на едни от най-големите футболисти на България, Димитър Пенев донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това“, отбелязва още държавният глава.

Димитър Пенев почина в събота, на 80-годишна възраст. Поклонението ще се състои днес, 5 януари, от 10:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“, съобщиха от ЦСКА.

Хората ще могат да си вземат последно сбогом с легендата на българския футбол на пистата пред централната трибуна и пред тунела за футболисти. Церемонията ще е открита за всички желаещи да си вземат последно сбогом с Димитър Пенев. Влизането на гражданите ще се осъществява през Вход 26 на сектор А, а изходът – през Вход 1 на стадиона. Централната трибуна ще е отворена за присъстващи, които искат да споделят по-дълго последните мигове със Стратега. При неблагоприятни метереологични условия траурната церемония ще се състои в централното предверие на Сектор А.