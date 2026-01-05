Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

България се прощава с легендата Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти

М ного фишове за превишена скорост – без нито едно реално нарушение. За Петко Русев това е ежедневие вече повече от година. От края на 2023 г. мъжът започва да получава електронни фишове за автомобил, който не е негов и който никога не е управлявал.

„След моя проверка установих, че тези електронни фишове са на автомобил, който аз не съм шофирал. И на места, където също така не съм и бил“, разказа Русев пред NOVA.

В рамките на няколко месеца той получава общо шест глоби – за различни точки в страната: Ботевградско шосе в София, автомагистрала „Струма“ край Дупница, Околовръстния път на столицата и автомагистрала „Тракия“.

По съвет на полицията Русев оспорва всеки един от фишовете в най-близкото районно управление. Подал възражения лично и се надявал случаят бързо да бъде изчистен. Вместо това историята се усложнява.

Месеци по-късно започват обаждания от СДВР и от районни управления в страната. През февруари 2024 г. Петко Русев е привикан в Пето районно управление в София, където дава показания и представя доказателства, че по време на нарушенията е бил на работното си място.

Там го очаква и най-голямата изненада.

„С очите си видях, че към преписката е приложено копие от моята английска шофьорска книжка. Тя обаче е невалидна още от 2022 година. Въпреки това някой я е приел за истинска и я е приложил като доказателство“, обяснява Русев.

По думите му под копието е изписано „вярно с оригинала“, но подписът и почеркът не са негови. Как стар и невалиден документ попада в чужди ръце и защо е приет без проверка – остава без отговор.

Разследването отвежда и до реалния собственик на автомобила. В Пловдив Петко Русев е извикан на очна ставка с притежателя на колата в икономическа полиция.

„Собственикът заяви, че не ме познава и никога не ме е виждал. И аз казах същото – не съм управлявал автомобила и не познавам този човек“, разказа той.

Версията на собственика е, че е дал автомобила, луксозен и на стойност над 150 хиляди лева, за сложен ремонт на човек от Ботевград, също на име Петко. Контакт обаче няма.

„Нямал телефонния му номер. Свързал го трети човек, който вече бил починал. Оттам нататък – никаква следа“, допълни Русев.

Междувременно срещу него се водят проверки, изготвят се мобилни и графологични експертизи, а глобите остават активни. Те вече фигурират като задължения към НАП.

„Решил съм да не ги плащам, защото не съм извършил нарушенията. Желанието ми е просто да отпаднат от мое име. Кой е карал автомобила – това не е моя отговорност“, категоричен е мъжът.