„Български пощи“ сменят левовете в евро

В ъв всички пощенски станции в България е започнала обмяната на лева в евро, каза пред журналисти във Враца вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов. По думите му навсякъде успешно са сработили новите принтери, новите броячни машини. Първата обмяна на евро в поща в България е станала в с. Стамболийски, област Хасково.

Министърът обясни, че на път за Враца е спрял в с. Долни Богров, където е обменил стотинки и левове в местния пощенски клон.

„Направих го изненадващо, без никой да знае там. Служителката беше подготвена, работеха и монетоброячната машина, банкнотоброячната машина, софтуерът тръгна на компютъра. Получаваме същите отзиви от всички останали пощенски станции“, заяви Караджов.

На този етап няма много желаещи по места да обменят, като в клоновете има достатъчна наличност от евробанкноти.

„За момента мога да кажа, че „Български пощи“ се справят добре. И благодаря на пощенци“, каза Гроздан Караджов.