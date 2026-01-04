Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола

О тиде си една от големите легенди на българския футбол – треньорът Димитър Пенев, дал път на много от големите имена от така нареченото златно поколение на българските футболисти.

В предаването "На фокус" гостува Наско Сираков, чийто път също е свързан със Стратега. Той е носител на бронзовата обувка за голмайстор на Европа, 6 пъти шампион на България, голмайстор на „Левски” за всички времена, президент на ФК „Левски” в едни от най-трудните години за клуба.

„Имам много истории със Старшия – Димитър Пенев. Той беше изключителен човек, имаше невероятен усет за отношенията му с футболистите. Начинът му на комуникация беше много лек, даваше възможност на опитните играчи да се разгръщат така, както те смятат. Той беше и хитър, и умен, намираше начин да влезе под кожата на всеки един и да постигне това, което беше най-важното – да побеждаваме. Умееше да ни предразполага, за да дадем най-доброто от себе си”, сподели Наско Сираков.

"Димитър Пенев е велика фигура в историята на българския футбол, не само като треньор, но и като играч", допълни той.

На въпроса какво е „Левски” за него, той отговори: „Левски" е моята любов. Никога не съм имал съмнения и колебания. Винаги съм знаел какво трябва да се направи.”

Той изрази вяра, че отборът ще се развива и ще бъде по-добър през пролетта.

За треньора на „Левски” Хулио Веласкес Сираков каза, че изцяло е отдаден на футбола и че отборът е случил с него. Също така смята, че феновете му симпатизират. Сираков подчерта, че се гордее с футболистите от клуба.