България

България се прощава с легендата Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти

Поклонението пред тленните му останки ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“

Обновена преди 1 час / 5 януари 2026, 06:58
Голяма търговска верига: 30% - 35% от българите вече плащат с евро

Голяма търговска верига: 30% - 35% от българите вече плащат с евро
Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил
Проф. Кантарджиев: Грипният подвариант K се предава по-лесно, но не преминава тежко

Проф. Кантарджиев: Грипният подвариант K се предава по-лесно, но не преминава тежко
Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол
Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник
Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола

Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола
Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец
Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

И зпращаме големия Димитър Пенев. Поклонението пред треньор номер едно на България за 20 век започна в 10.00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Първи с легендата се сбогуваха футболистите от отбора, който под ръководството на Пенев, завоюва бронз на Мондиала в САЩ през 1994 г. Играчите изпратиха своя наставник и приятел със сълзи и бурни аплодисменти.

България се прощава с легендарния футболен треньор Димитър Пенев
10 снимки
България се прощава с легендарния футболен треньор Димитър Пенев
България се прощава с легендарния футболен треньор Димитър Пенев
България се прощава с легендарния футболен треньор Димитър Пенев
Поклонение пред Димитър Пенев

Стратегът от Мировяне, както го наричаха, си отиде от този свят на 80-годишна възраст. Пенев ще остане завинаги сред най-великите фигури в историята на българския футбол. Под негово ръководство звездният отбор от 1994 г. достигна до историческото четвърто място на Световното първенство по футбол в САЩ.

Сърцето на Пенев остава завинаги в ЦСКА. С червения екип той печели седем шампионски титли на България и пет пъти триумфира в турнира за Купата на страната.

Държавният глава Румен Радев изрази съболезнования на семейството и близките, както и на цялата футболна общественост в България, по повод кончината на изтъкнатия футболист и треньор Димитър Пенев, с когото се прощаваме днес.

„Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол – с екипите  на „Локомотив“ (София) и ЦСКА е многократен шампион и носител на Купата на България, а с успехите му като треньор са свързани едни от най-престижните класирания на страната ни на клубно и национално ниво. Огромни са заслугите му за откриването и подкрепата на много млади таланти да поемат по пътя на големия футбол“, припомня президентът.

„В летописите на спортната ни история Димитър Пенев записа името си с грандиозния успех на националния отбор, спечелил бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г., който цял народ съпреживя заедно със „славната Пенева чета“, посочва още държавният глава. Напълно заслужено остава и признанието, което той получава през 1996 г. за треньор номер 1 на България за ХХ век, припомня още Румен Радев.

„С търпение и усет за тънкостите във футболната игра, но и за характерите на едни от най-големите футболисти на България, Димитър Пенев донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това“, отбелязва още държавният глава.

Бившият легендарен вратар, част от тима на България, класирал се на четвърто място на Световното първенство през 1994 г., Пламен Николов, отбеляза, че Пенев е бил човек, голям футболист и треньор, който знаел как да подходи към всеки един играч.

„Много от футболистите бяха звезди, личности, характери, а той умееше да обедини отбора и  знаеше кога да бъде строг, кога да натисне педала и кога да прояви компромис. Когато повишаваше тон във съблекалнята, той веднага разреждаше напрежението с шега или закачка. Имаше невероятния нюх за това в кой момент кой играч къде да бъде на терена. Малко хора имат смелостта да признаят грешките си и Пенев беше един от тях. България загуби най-великия си треньор по футбол“, заяви Николов, цитиран от NOVA.

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отдаде почит на своя треньор и приятел Димитър Пенев. „Усмивката му никога няма да угасне, защото такъв беше той – винаги усмихнат, винаги загрижен за нас“, сподели Стоичков. Той подчерта ролята на Пенев като наставник и човек: „Беше приятел на всекиго, помагаше на всекиго. Можеш да си спомняш за него само с най-хубавото. Аз поне съм видял най-хубавото от него като треньор, като баща, като приятел“.

Стоичков припомни и големите успехи на Пенев като селекционер: „Ще остане в историята с това, че изведе отбора до четвърто място на Световното първенство. Създаде много футболисти и показа какво е да се трудиш и да играеш всеки ден за победа“.

Стоичков акцентира и върху качествата на Пенев като учител и вдъхновение за поколения футболисти и треньори: „Той показваше пътя на много млади треньори и футболисти, какво е да бъдеш трудолюбив, добросърдечен и съпричастен. Преживяваше мача, може би, преди да се е играл, усещаше какво ще стане и знаеше как да постигне най-доброто за отбора“. Според Камата Пенев остава пример за отдаденост и човещина: „Той беше последният, който си тръгваше от съблекалнята, винаги помагаше и даваше най-доброто от себе си. Благодаря му за всичко, което направи за нас и за българския футбол“.

Източник: NOVA    
димитър пенев
Последвайте ни

По темата

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Обрат след 9 години - българите с ново любимо име за новородените момичета за 2025 г.

Обрат след 9 години - българите с ново любимо име за новородените момичета за 2025 г.

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Блясък, стил и звезди: Critics Choice Awards 2026 дадоха старт на наградния сезон

Блясък, стил и звезди: Critics Choice Awards 2026 дадоха старт на наградния сезон

Цените на лекарствата се вдигат

Цените на лекарствата се вдигат

pariteni.bg
Какво може да яде куче на 40 дни

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 6 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 5 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 4 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 4 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тимъти Шаламе обяви любовта си към Кайли Дженър на Critics Choice Awards

Тимъти Шаламе обяви любовта си към Кайли Дженър на Critics Choice Awards

Любопитно Преди 12 минути

Тимъти отправи сърдечно послание към приятелката си Кайли Дженър

<p>Туристически кораб потъна край Созопол</p>

Туристически кораб потъна край Созопол заради ураганния вятър

България Преди 15 минути

Няма пострадали

<p>Протест в подкрепа на Мадуро в Брюксел</p>

Протест в Брюксел срещу операцията на САЩ във Венецуела

Свят Преди 55 минути

<p>Безплатна HPV ваксина вече и за момичета от 15 до 18 ненавършени години</p>

Безплатна ваксина срещу човешки папилома вирус вече и за момичета от 15 до 18 години

България Преди 1 час

Имунизацията е препоръчителна и се прилага по желание на родител/настойник от общопрактикуващи лекари, педиатри и акушер-гинеколози, работещи по програмата

Почина пострадалият при пожар в къща в Смолян

Почина пострадалият при пожар в къща в Смолян

България Преди 1 час

Да спаси Орбан и да удържа Тръмп: Путин и Русия през 2026 г.

Да спаси Орбан и да удържа Тръмп: Путин и Русия през 2026 г.

Свят Преди 1 час

Липсата на значими успехи на фронта в Украйна сигурно ще накара Путин да активизира хибридната война срещу Европа

Световното напрежение е на върха: Арестът на Мадуро и новите горещи точки

Световното напрежение е на върха: Арестът на Мадуро и новите горещи точки

Свят Преди 1 час

Началото на 2026 г. носи тревожни ескалации на глобални конфликти

.

Ника: “Хората харесват човечните, а не перфектните неща”

Любопитно Преди 1 час

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Свят Преди 2 часа

От тази година се вдига прагът на бедност, с който е обвързана помощта

<p>Новият началник на кабинета на Зеленски има трудна задача пред себе си</p>

Дипломатически схватки: Новият началник на кабинета на Зеленски има трудна задача пред себе си

Свят Преди 2 часа

В новата си роля популярният разузнавач ще трябва да използва всяка капка от политическата си проницателност

Как изглежда следващата стъпка на Анджелина Джоли далеч от Холивуд

Как изглежда следващата стъпка на Анджелина Джоли далеч от Холивуд

Любопитно Преди 2 часа

50-годишната Анджелина Джоли се разделя с емблематичното имение „Сесил Б. ДеМил“, в което живее от 2016 г.

<p>Jaecoo 7 SHS тръгва на лов за европейски дивеч (тест драйв)</p>

Jaecoo 7 SHS тръгва на лов за европейски дивеч (тест драйв)

Технологии Преди 2 часа

Автомобилът е екзотично предложение за България, комбинацията от ДВГ, батерия и е-мотор предлага до 1200 км пробег, до 90 км само на ток. И, подобно на китайските конкуренти – много богато оборудване

Първи дни в Еврозоната: Как се справят потребителите и бизнесът

Първи дни в Еврозоната: Как се справят потребителите и бизнесът

Пари Преди 2 часа

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

България Преди 2 часа

Произшествието е станало малко след полунощ на пътя Велико Търново - Дебелец

Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

Свят Преди 2 часа

„Гранична полиция“ съобщиха, че е възможно да има затруднения при преминаването през всички гранични преходи и в двете посоки

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

Свят Преди 2 часа

Все още не са обявени данни за точния брой на отменените и закъснелите полети от и за Гърция

Всичко от днес

От мрежата

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg

Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

„Партньорът ми от 3 години“: Тимъти Шаламе трогна с признание към Кайли Дженър

Edna.bg

Трима мъже, три свята: Брадли Купър, Мерилин Менсън и Вини Джоунс – родени да бъдат различни!

Edna.bg

Леандро Тросар е Betano Играч на кръга в Англия

Gong.bg

Пеневата чета се сбогува с треньора си

Gong.bg

България се прощава с великия Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти

Nova.bg

Кои са най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.

Nova.bg