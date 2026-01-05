България се прощава с легендата Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти

И зпращаме големия Димитър Пенев. Поклонението пред треньор номер едно на България за 20 век започна в 10.00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Първи с легендата се сбогуваха футболистите от отбора, който под ръководството на Пенев, завоюва бронз на Мондиала в САЩ през 1994 г. Играчите изпратиха своя наставник и приятел със сълзи и бурни аплодисменти.

Стратегът от Мировяне, както го наричаха, си отиде от този свят на 80-годишна възраст. Пенев ще остане завинаги сред най-великите фигури в историята на българския футбол. Под негово ръководство звездният отбор от 1994 г. достигна до историческото четвърто място на Световното първенство по футбол в САЩ.

Сърцето на Пенев остава завинаги в ЦСКА. С червения екип той печели седем шампионски титли на България и пет пъти триумфира в турнира за Купата на страната.

Държавният глава Румен Радев изрази съболезнования на семейството и близките, както и на цялата футболна общественост в България, по повод кончината на изтъкнатия футболист и треньор Димитър Пенев, с когото се прощаваме днес.

„Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол – с екипите на „Локомотив“ (София) и ЦСКА е многократен шампион и носител на Купата на България, а с успехите му като треньор са свързани едни от най-престижните класирания на страната ни на клубно и национално ниво. Огромни са заслугите му за откриването и подкрепата на много млади таланти да поемат по пътя на големия футбол“, припомня президентът.

„В летописите на спортната ни история Димитър Пенев записа името си с грандиозния успех на националния отбор, спечелил бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г., който цял народ съпреживя заедно със „славната Пенева чета“, посочва още държавният глава. Напълно заслужено остава и признанието, което той получава през 1996 г. за треньор номер 1 на България за ХХ век, припомня още Румен Радев.

„С търпение и усет за тънкостите във футболната игра, но и за характерите на едни от най-големите футболисти на България, Димитър Пенев донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това“, отбелязва още държавният глава.

Бившият легендарен вратар, част от тима на България, класирал се на четвърто място на Световното първенство през 1994 г., Пламен Николов, отбеляза, че Пенев е бил човек, голям футболист и треньор, който знаел как да подходи към всеки един играч.

„Много от футболистите бяха звезди, личности, характери, а той умееше да обедини отбора и знаеше кога да бъде строг, кога да натисне педала и кога да прояви компромис. Когато повишаваше тон във съблекалнята, той веднага разреждаше напрежението с шега или закачка. Имаше невероятния нюх за това в кой момент кой играч къде да бъде на терена. Малко хора имат смелостта да признаят грешките си и Пенев беше един от тях. България загуби най-великия си треньор по футбол“, заяви Николов, цитиран от NOVA.

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отдаде почит на своя треньор и приятел Димитър Пенев. „Усмивката му никога няма да угасне, защото такъв беше той – винаги усмихнат, винаги загрижен за нас“, сподели Стоичков. Той подчерта ролята на Пенев като наставник и човек: „Беше приятел на всекиго, помагаше на всекиго. Можеш да си спомняш за него само с най-хубавото. Аз поне съм видял най-хубавото от него като треньор, като баща, като приятел“.

Стоичков припомни и големите успехи на Пенев като селекционер: „Ще остане в историята с това, че изведе отбора до четвърто място на Световното първенство. Създаде много футболисти и показа какво е да се трудиш и да играеш всеки ден за победа“.

Стоичков акцентира и върху качествата на Пенев като учител и вдъхновение за поколения футболисти и треньори: „Той показваше пътя на много млади треньори и футболисти, какво е да бъдеш трудолюбив, добросърдечен и съпричастен. Преживяваше мача, може би, преди да се е играл, усещаше какво ще стане и знаеше как да постигне най-доброто за отбора“. Според Камата Пенев остава пример за отдаденост и човещина: „Той беше последният, който си тръгваше от съблекалнята, винаги помагаше и даваше най-доброто от себе си. Благодаря му за всичко, което направи за нас и за българския футбол“.