Продадоха „Зимното яйце“ на Фаберже за рекордна сума

Сумата значително надхвърля предишния рекорд

2 декември 2025, 21:59
„Зимното яйце“ на Фаберже, смятано за едно от най-красивите творения на легендарния ювелир на Имперска Русия, беше продадено за рекордните 22,9 милиона паунда (51 милиона лева) на търг, съобщиха от „Кристис“.

„Най-великото от всички“: Зимното яйце на Фаберже се очаква да постави нов рекорд на търг

Аукционната къща посочи, че яйцето е сменило собственика си за 22 895 000 паунда, с което е подобрило световния рекорд за произведение на Фаберже, продавано на търг.

Сумата значително надхвърля предишния рекорд – 8,9 милиона паунда, платени за „Яйцето Ротшилд“, продадено от „Кристис“ през 2007 г.

Източник: БГНЕС    
Фаберже Търг Кристис
