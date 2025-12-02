Продадоха „Зимното яйце“ на Фаберже за рекордна сума

Недоволството на протестиращите - хиляди българи в 15 града скочиха срещу Бюджет 2026

Валери Божинов на протеста: Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там

Съветът за съвместно управление се събра на извънредно заседание в НС

„Бяла стая“, черни изводи - след смъртта на полицай експерти говорят за системна криза

71 души са задържани след протеста в София

ПП-ДБ внасят в петък вот на недоверие към кабинета "Желязков"

Теменужка Петкова към синдикатите и бизнеса: Чухме протеста на хората

„Зимното яйце“ на Фаберже, смятано за едно от най-красивите творения на легендарния ювелир на Имперска Русия, беше продадено за рекордните 22,9 милиона паунда (51 милиона лева) на търг, съобщиха от „Кристис“.

Аукционната къща посочи, че яйцето е сменило собственика си за 22 895 000 паунда, с което е подобрило световния рекорд за произведение на Фаберже, продавано на търг.

Сумата значително надхвърля предишния рекорд – 8,9 милиона паунда, платени за „Яйцето Ротшилд“, продадено от „Кристис“ през 2007 г.