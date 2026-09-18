Премиерът Румен Радев поиска спешно отзоваване на посланика ни в ОАЕ

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Демерджиев: Средства от мантинели са плащали полети на Пеевски за над 5 млн. евро

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М инистър-председателят Румен Радев очаква министърът на външните работи да подготви по възможно най-бързия начин отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства. Това заяви премиерът на брифинг в Министерския съвет, посветен на действията на институциите срещу корупцията.

Демерджиев: Средства от мантинели са плащали полети на Пеевски за над 5 млн. евро

Повод за решението стана информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев, за връзки между дружества, участвали в доставки на мантинели, и плащания за полети на политически лидер. По думите му дружеството, което е извършило плащанията, е собственост на бащата на българския посланик в ОАЕ.

В брифинга участваха още министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, председателят на ДАНС Пламен Тончев и и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов.

Проверки на обществени поръчки и подставени лица

Радев заяви, че държавата ще анализира и ревизира знакови и компрометирани обществени поръчки, вътрешноведомствени трансфери и ще проверява ролята на подставени лица.

„Защото хората, които злоупотребяват със закона, често не действат от свое име. Те действат чрез подставени лица“, каза премиерът.

По думите му институциите ще работят по-интензивно с партньорските служби и финансови органи в чужбина, за да бъдат установявани банкови сметки, имоти и дейности на лица, свързани с проверяваните случаи.

Предвиждат се и проверки за съответствието между доходи, имущество и активи в България и извън страната.

Радев: Имунитетите са работа на прокуратурата

Премиерът беше попитан дали трябва да бъде поискан имунитетът на лидер на политическа сила, който в момента е депутат.

„Аз казах, че ние там не се месим“, отговори Радев и посочи, че това е изцяло в компетентността на прокуратурата.

Той подчерта, че изпълнителната власт не е съд и не може да произнася присъди.

„Ние не казваме дали някой е извършил престъпление. Просто тук се изнасят факти“, заяви министър-председателят.

По думите му ролята на правителството е да събира годни доказателства и да ги предоставя на прокуратурата, за да могат компетентните органи да предприемат действия.

„Справедливостта се връща с действията на съдебната власт“

Радев заяви, че борбата с корупцията трябва да обхваща не само конкретни обществени поръчки, но и финансови трансфери и използването на подставени лица.

„Справедливостта в едно цивилизовано общество не се връща от улицата. Справедливостта не се връща единствено с действията на правителството. Справедливостта се връща с действията на съдебната власт“, каза премиерът.

Той добави, че изпълнителната власт няма да бъде безучастна, когато знакови дела са блокирани, и ще продължи да работи по случаи, при които има данни за нарушения.

„Действията на изпълнителната власт са изключително важни в тази битка“, посочи Радев.

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Публична система за проследяване на финансовата информация

Премиерът коментира и създадената система за проследяване на финансовата информация в държавата.

По думите му тя позволява да се следи в реално време информация за обществените поръчки и разходването на публични средства.

„Тази система е публична, всеки един може да отиде на сайта да провери по критерии и параметри, по които той иска да търси, и да види цялата финансова информация в държавата. Кой, къде, за какви обществени поръчки, по какъв начин е получавал пари“, каза Радев.

Той отхвърли твърденията, че чрез системата се заменя един олигархичен модел с друг. По думите му целта е да има публичен достъп до информация и по-голям обществен контрол върху управлението.

Радев съобщи още, че част от събраната по различните направления информация ще бъде предоставена на компетентните органи.