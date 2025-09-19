България

Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата

Лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение

19 септември 2025, 13:17
Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата
Източник: БГНЕС

Д иректорът на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров е изписан от болницата. От УМБАЛ "Канев“ потвърдиха, като заявиха, че е в добро общо състояние, лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение, предаде NOVA.

На 4 септември през нощта полицейският шеф и негов спътник бяха нападнати от младежи, на които човекът до Кожухаров направил забележка за рисково шофиране.

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя

Полицейският директор претърпя тежка операция и се възстановяваше в интензивно отделение на УМБАЛ "Канев". Четирима бяха задържани.

Преди няколко дни стана ясно, че шефът на русенската полиция вече е контактен, в съзнание, без опасност за живота.

На 10 септември, както бе обявено в съдебното заседание в Апелативния съд във Велико Търново, са взети показанията на старши комисар Кожухаров.

Четиримата задържани са с повдигнати обвинения. Двама ще отговарят за хулиганство, а други двама - за тежка телесна повреда и хулиганство.

Часове след нападението Кожухаров е потърсил медицинска помощ. 

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Апелативният съд във Велико Търново освободи под домашен арест с електронни гривни, докато тече разследването, трима от обвинените за побоя - Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев и Виктор Иванов.

Според обвинението Кязъмов и непълнолетният Станислав Александров са нанасяли ударите по Кожухаров, а приятелите им Кирил и Виктор, са с обвинения и за хулиганство.

Съдът пусна от ареста и наложи надзор от инспектор на Детска педагогическа стая и на непълнолетния Станислав.

Източник: nova.bg    
русе кожухаров побой
Последвайте ни

По темата

Разследват жестоко убийството в София, има задържани

Разследват жестоко убийството в София, има задържани

Студентски град посрещна новата учебна година с огромни стенописи

Студентски град посрещна новата учебна година с огромни стенописи

Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

Дългата история на политическото насилие в САЩ

Дългата история на политическото насилие в САЩ

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

pariteni.bg
BMW: “Двигателят с вътрешно горене никога няма да изчезне. Никога“

BMW: “Двигателят с вътрешно горене никога няма да изчезне. Никога“

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо винаги, когато спорим, аз трябва да съм този, който се извинява? – Защото си женен, миличък. Това е част от договора!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж живя осем години с нож в гърдите без да разбере

Мъж живя осем години с нож в гърдите без да разбере

Свят Преди 13 минути

Той е бил „иначе здрав“ без „болки в гърдите, затруднено дишане, кашлица или треска“

<p>Законопроектът за домашния&nbsp;алкохол е оттеглен</p>

Законопроектът за ракията и виното е оттеглен - няма ограничения за домашното производство

България Преди 15 минути

Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката и индустрията

КНСБ отчете над 50% надценка на основни храни

КНСБ отчете над 50% надценка на основни храни

Пари Преди 1 час

Конфедерацията констатира, че „има изключителна нехомогенност в ценообразуването“ на 21 стоки от малката потребителска кошница по региони

,

Тим Бъртън и Моника Белучи се разделиха

Любопитно Преди 1 час

Белучи потвърди връзката си с Бъртън през 2023 г.

<p>Медиите се покланят в &bdquo;двора на крал Тръмп&rdquo;&nbsp;</p>

„Дворът на крал Тръмп”: Медийните магнати се покланят, за да защитят важни сделки

Свят Преди 1 час

„Свободата на словото вече не означава свобода на словото“

Обвиниха мъжа, заподозрян за убийството на съпругата си в Дупнишко

Обвиниха мъжа, заподозрян за убийството на съпругата си в Дупнишко

България Преди 1 час

На 11 септември в с. Крайници умишлено е умъртвена 25-годишна жена, съобщават от прокуратурата

Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог

Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог

Свят Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Носител на "Грами" загина в самолетна катастрофа

Носител на "Грами" загина в самолетна катастрофа

Свят Преди 2 часа

Джеймс, на 57 години, е бил един от тримата души на борда на едномоторния самолет Cirrus SR22T

Засилени мерки по пътищата в страната заради дългия уикенд

Засилени мерки по пътищата в страната заради дългия уикенд

България Преди 2 часа

Още в петък следобед се очаква трафикът да стане много натоварен

Желязков: Правителството получи ново доверие

Желязков: Правителството получи ново доверие

България Преди 2 часа

"Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители", добави той относно петия вот на недоверие срещу кабинета, който бе отхвърлен вчера

Папа Лъв XIV: Случващото се в САЩ е обезпокоително

Папа Лъв XIV: Случващото се в САЩ е обезпокоително

Свят Преди 2 часа

Не планирам да се замесвам в партийната политика. Това не е целта на Църквата“, отбеляза роденият в САЩ понтифик

Путин изпрати бивш редактор на Playboy на фронта в Украйна

Путин изпрати бивш редактор на Playboy на фронта в Украйна

Свят Преди 2 часа

Бившият главен редактор на скандалното мъжко списание в Русия е подписал договор с московското министерство на отбраната

<p>MI6 вербува шпиони&nbsp;в тъмната мрежа</p>

MI6 стартира нова кампания за вербуване на шпиони - включително руснаци

Свят Преди 2 часа

Министърът на външните работи Ивет Купър заяви: „С променящия се свят и нарастващите заплахи, пред които сме изправени, трябва да гарантираме, че Обединеното кралство винаги е една крачка пред нашите противници“

<p>САЩ се обръща срещу &quot;<span style="color:#ff0000;">робството</span>&quot; на ваксините</p>

САЩ се обръща срещу "робството" на ваксините, Флорида води войната

Свят Преди 2 часа

Гласуването да се премахнат задължителните ваксини във Флорида ще окаже натиск на други червени щати, според политически анализатори

Терзиев предлага химните на България и Европа да звучат всеки понеделник в училищата в София

Терзиев предлага химните на България и Европа да звучат всеки понеделник в училищата в София

България Преди 3 часа

А за децата в начален курс - учебният ден да започва с физическа активност

<p>Кейт на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани&nbsp;извън кадър</p>

Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър

Свят Преди 3 часа

Британското кралско семейство и американското първо семейство се присъединиха към повече от 100 високопоставени гости на държавен банкет

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Есента идва със слънце и летни температури

sinoptik.bg
1

16 млн. лева са щетите от пожара в Пирин

sinoptik.bg

Белла Хадид е в тежко състояние в болница: Ето какво знаем (СНИМКИ)

Edna.bg

Актрисата Диана Димитрова със странна обява онлайн (СНИМКИ)

Edna.bg

Илкай Гюндоган защити Галатасарай след катастрофалната загуба с 1:5 от Айнтрахт в ШЛ

Gong.bg

Продават Атлетико Мадрид

Gong.bg

Изписаха от болницата пребития шеф на полицията в Русе

Nova.bg

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСИ

Nova.bg