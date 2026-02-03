БезГранично

3 февруари 2026, 09:37
БезГранично: Топ 5 университета в Португалия, всичко за студента
П ортугалия е една от най-популярните дестинации за чуждестранни студенти, но не само заради качественото си образование. Красива архитектура, невероятна храна, богата история и сравнително достъпни цени сравнено с други европейски страни е само част от причината.  Няколко португалски университета участват в програма Еразъм – инициативата за студентски обмен на Европейския съюз (ЕС) – което означава, че тези, които следват образованието си в Португалия, го правят заедно с разнообразна студентска общност от цял свят.

Ето няколко причини защо да учите в Португалия

Ученето в чужбина може да бъде скъпо начинание. Ето защо студентите с ограничен бюджет ще бъдат приятно изненадани, че разходите за живот в Португалия са сравнително достъпни. Португалия има едни от най-ниските разходи за живот в Западна Европа, особено в столицата си, Лисабон - хранителните стоки и жилищните настанявания обикновено са евтини. Има и много възможности за студентите да купуват най-необходимото на достъпни цени, включително процъфтяващите открити пазари на градовете.

Ученето в друга държава е колкото плашещо, толкова и вълнуващо, особено когато не сте запознати с културата или имате лоша ориентация. За щастие, португалците са известни със своята гостоприемна природа и приветливи личности. Студентите, които учат в Португалия, могат да очакват местните жители да ги поздравяват с усмивка и евентуално с прегръдка. Като цяло, в Португалия има силно чувство за общност, към което бързо ще се адаптирате, когато пристигнете.

От разходка из исторически квартали до правене на снимки на живописните фасади с керамични плочки на Лисабон, студентите имат безкраен избор от неща за правене. Градовете на страната са оживени с модерни заведения за хранене, барове, магазини и музикални фестивали, за да запълнят свободното ви време. Тези, които търсят по-спокойно темпо, може да предпочетат да посетят някой от многобройните й музеи, като Музея за изкуство, архитектура и технологии или Музея на фадото – традиционен музикален жанр, датиращ от 19-ти век.

Кои са най-добрите университети в Португалия

1. University of Lisbon (Лисабонски университет)

  • QS Ranking 2026: 230
  • THE Ranking 2026: 401
  •  ARWU Ranking 2025: 201

Като най-големият университет в Португалия, той предлага изключително широк спектър от академични програми и е водещ център за научни изследвания. Институцията е известна със своите силни връзки с международни партньори и активно допринася за икономическото и културно развитие на страната.

2. University of Porto (Университет Порто)

  • QS Ranking 2026: 237
  • THE Ranking 2026: 401
  • ARWU Ranking 2025: 201

Разположен в северния град Порто, този университет е един от най-престижните в страната, особено силен в областта на инженерните науки, медицината и технологиите. Отличава се със силен акцент върху изследванията и иновациите, поддържайки тесни връзки с индустрията и обществото.

3. NOVA University Lisbon (Нов Лисабонски университет)

  • QS Ranking 2026: 327
  • THE Ranking 2026: 501
  • ARWU Ranking 2025: 701

NOVA е сравнително млад, но бързо развиващ се университет в Лисабон, известен със своя модерен и иновативен подход към образованието и изследванията. Той привлича студенти с гъвкави програми, силен фокус върху интердисциплинарността и отлични бизнес и икономически факултети.

4. University of Coimbra (Коимбренски университет)

  • QS Ranking 2026: 347
  • THE Ranking 2026: 401
  • ARWU Ranking 2025: 501

Като един от най-старите университети в света, основан през 1290 г., Университетът в Коимбра е признат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО и е символ на португалската академична традиция. Той предлага уникална учебна среда, пропита с история и култура, привличаща студенти от цял свят със своите вековни традиции и силно академично присъствие.

5. University of Aveiro (Университет Авейро)

  • QS Ranking 2026: 419
  • THE Ranking 2026: 601
  • ARWU Ranking 2025: 401

Университетът на Авейро е динамична и модерна институция, известна със своя силен акцент върху технологичните иновации, научните изследвания и сътрудничеството с индустрията. Разположен в красивия град Авейро, често наричан „португалската Венеция“, университетът предлага стимулираща академична среда с акцент върху практическото приложение на знанията.

Система на висшето образование

 

Всяка година португалското Министерство на образованието публикува броя на свободните учебни места (vagas) в държавни и частни университети и политехнически институти. Студентите се класират въз основа на средния си успех за достъп до ограничените места. Затова е препоръчително да проверите минималния бал за прием за избраната институция/специалност, преди да кандидатствате.

Португалските университети са известни с това, че признават чуждестранни квалификации съобразно португалските изисквания за прием. 

Обикновено има три етапа на кандидатстване за студенти в Португалия, тъй като учебните курсове могат да започнат през есенния или пролетния семестър. Препоръчително е да проверите информацията за сроковете с избраната институция, тъй като те могат да се различават. Обикновено 1-вият етап на кандидатстване приключва през април-май, 2-рият през юни-юли и 3-тият през август-септември.

Бакалавърски степени в Португалия

За обучение на бакалавърско ниво в Португалия студентите трябва да представят академична справка за завършено средно образование, а в някои институции чуждестранните студенти трябва също да положат приемен изпит. Студентите от ЕС понякога могат да бъдат освободени от този тест и да представят резултатите от своите зрелостни изпити. 

Магистърски и докторски степени в Португалия

За да кандидатстват за магистърска програма, кандидатите трябва да притежават съответна бакалавърска или еквивалентна диплома. За докторантура е необходимо кандидатите да имат съответна магистърска диплома. Болонският процес означава, че португалските университети признават бакалавърски и магистърски степени от други държави членки, без да е необходимо международно приравняване.

Необходимата документация за кандидатстване за всяка програма в Португалия включва следното:

  •  Попълнен формуляр за кандидатстване;
  • Удостоверение/диплома за завършено съответно средно образование/бакалавърска/магистърска степен;
  • Академични справки с оценките;
  • Мотивационно писмо, обясняващо защо желаете да учите в университета;
  • За бакалавърска степен – положен приемен изпит за университет;
  • За някои специалности – портфолио с ваша работа;
  • Доказателство за платена такса за кандидатстване (50 евро).

Езикови изисквания

Повечето португалски университети предлагат курсове само на португалски език. Тест за владеене на португалски език обикновено е изискване за прием в бакалавърски програми. Повечето висши учебни заведения ще изискват минимално ниво на владеене, съответстващо на B1/B2.

Това изискване е по-малко вероятно да важи за програми от втори и трети цикъл (магистърски и докторски), тъй като тези изследователски програми често са предназначени за международни студенти и предлагат курсове или обучение на английски език.

Безопасност

Португалия е класирана като шестата най-безопасна страна в света, според Глобалния индекс на мира за 2022 г. от Института за икономика и мир. Тя също така има спокойно политическо положение с малка нестабилност сред гражданите и другите правителства.

Независимо от това, както и в други европейски държави, престъпленията като джебчийство и измами се срещат по-често в големите градове и туристическите райони, където чужденците често се превръщат в лесна мишена. С оглед на това е добре да спазвате стандартни мерки за сигурност и да внимавате с личните си вещи на обществени места.

Номерът за спешни обаждания в Португалия е 112 (универсален европейски номер).

Българското посолство в Португалия:  +351 21 397 1713

 

