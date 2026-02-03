Свят

30 жертви от обилните снеговалежи в Япония

Японското правителство разположи военни, за да помогнат на жителите на най-засегнатата префектура Аомори, където в изолирани райони се натрупаха до 4,5 метра сняг

3 февруари 2026, 09:25
30 жертви от обилните снеговалежи в Япония
Източник: БТА/АР

О билни снеговалежи отнеха живота на 30 души в Япония през последните две седмици, сред които и 91-годишна жена, намерена затрупана пред дома си, предаде Франс прес, като цитира информация на властите.

Японското правителство разположи военни, за да помогнат на жителите на най-засегнатата префектура Аомори, където в изолирани райони се натрупаха до 4,5 метра сняг.

Премиерката Санае Такаичи проведе днес извънредно заседание на правителството, като поиска от министрите да направят всичко възможно, за да защитят живота на хората.

Масата от студен въздух доведе до силни снеговалежи през последните седмици по крайбрежието на Японско море, като в някои райони количеството сняг е над два пъти по-голямо от обичайното. От 20 януари насам в резултат на лошото време са загинали 30 души, според Агенцията за борба с пожарите и бедствията.

Сред тях е 91-годишната Кина Джин, чието тяло е било намерено под три метра сняг в дома ѝ в Аомори, съобщи представител на местната полиция. Силите на реда смятат, че тя е била затрупана от сняг, паднал от покрива и е починала от задушаване. До тялото ѝ е била намерена лопата.

Губернаторът на Аомори Соичиро Мияшита заяви вчера, че е поискал от армията да предложи помощ в случай на бедствие и да помогне на възрастните хора да разчистят снега пред домовете си. Снежни стени с височина, надхвърляща 180 см, покриват земята в столицата на префектурата, едноименния град Аомори, добави той, подчертавайки, че служителите, натоварени с разчистването, са претоварени.

"Има непосредствена опасност от потенциално смъртоносни инциденти, например поради падане на сняг от покривите или срутване на сгради", подчерта той на пресконференция.

Източник: Асен Георгиев/БТА    
Обилни снеговалежи Япония Загинали Префектура Аомори Студена вълна Природно бедствие Разчистване на сняг Военна помощ Срутване на покриви Възрастни хора
