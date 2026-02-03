„Негоден“ свещеник, който промени човечеството: Невероятната история на Грегор Мендел

С крит в селски манастир в днешно Бърно, Чехия, Грегор Йохан Мендел е засадил семената на съвременната генетика.

Известен днес като „бащата на съвременната генетика“, избраната от австрийския селянин кариера като августински монах започва разочароващо: той е обявен за негоден да работи като енорийски свещеник поради „непреодолима плахост“, както пише по онова време неговият ментор, абатът Кирил Нап. Опитът на Мендел в семейната му ферма, наред с обучението му по природни науки и математика във Виенския университет, обаче го прави отличен кандидат за грижа за манастирската градина.

Мендел провежда своите вече легендарни експерименти върху градинския грах Pisum sativum от 1856 до 1863 г., докато живее в абатството „Свети Тома“. Чрез тези изследвания той се стреми да разбере как характеристики като цвета на граха и формата на шушулката се предават от едно поколение на следващото. Законите за наследяване на Мендел оспорват доминиращата теория за смесването на наследствеността – убеждението, че потомството е просто смесица от характеристики на родителите си.

„Без законите на Мендел вероятно няма да имате съвременна генетика“, казва Даниел Кевлес, професор по история в Йейлския университет.

Работата на Мендел не е била призната до смъртта му през 1884 г. „Горкият човек е бил мъртъв от около 16 години, когато хората са започнали да проявяват интерес. Това е някак тъжно“, казва Джесика Рискин , професор по история от Станфордския университет, наречена „Франсис и Чарлз Фийлд“.

Ето как щателната работа на Мендел в манастирска градина трансформира биологията, без да получи признание през живота си.

Експериментите с грахово растение, които в крайна сметка промениха науката

Абат Нап се интересувал от наследствеността на растенията и настоявал Мендел да проведе експерименти в манастирската градина.

И така, защо да изучаваме грахови растения? Ами, те са били идеални за контролирано размножаване. Мендел експериментирал с около 28 000 грахови растения в продължение на осем години в пълна неизвестност. Едно грахово растение произвежда десетки шушулки и стотици отделни зърна грах , предлагайки на Мендел лесно наблюдаеми характеристики. „Търсите организми, които са евтини за размножаване, които се размножават в изобилие и се размножават бързо“, обяснява Кевлес. Това ви дава най-добрия шанс да видите „статистически модели“.

Пробивът на Мендел е резултат от строго контролиран експеримент, който той започва през 1856 г., основан на внимателно и продължително наблюдение. Нито един детайл не е бил твърде дребен, докато биологът документира седемте характеристики на граховите растения - формата на семената, цвета на албумините или граховите протеини, цвета на семенните обвивки, формата на шушулките, цвета на неузрелите шушулки, положението на цветовете и дължината на стъблата. След това Мендел щателно записва какви характеристики притежава следващото поколение грахови растения, когато са самоопрашвани спрямо кръстосано опрашвани.

Никой, дори самият Мендел, не е знаел, че прави важно научно откритие до по-късно. Предишните научни разбирания са били, че новите поколения са смесица от двамата си родители . Наблюденията на Мендел опровергават това схващане. Неговото изследване случайно открива, че „частици“ – по-късно известни като гени – предават наследствени черти на следващото поколение.

Мендел не се е опитвал да отговори на въпроси относно наследствеността на растенията, когато е започнал експериментите си, казва Кевлес. „Ключът към това, което е интересувало предимно самия Мендел, е, че той е бил известен селекционер на цветни растения, хибридизирани, за да произвеждат различни цветове.“ Мендел се е опитвал да разбере дали специфичен набор от закони може да определи вида на потомството, което произвеждат хибридните растения.

Мендел изложи своите открития пред около 40 участници в две презентации в Природонаучното дружество в Брюн (днешен Бърно) на 8 февруари и 8 март 1865 г. Неговата статия , публикувана на следващата година, съдържа трите принципа на наследяване, известни днес като закони на Мендел. По това време обаче идеите му не привлякоха голямо внимание.

Първият принцип на Мендел е Законът за доминантност и еднородност, който обяснява, че някои черти, като луничките , са доминантни, докато други са рецесивни, което означава, че потомството трябва да наследи две копия на гена, за да се появи той. Вторият принцип – Законът за сегрегацията – описва как гените се разпределят сред потомството, като по едно копие на ген за дадена черта идва от всеки родител. Третият и последен принцип на Мендел – Законът за независимото сортиране – гласи, че всяка черта преминава към потомството независимо от останалите. Може да наследите сините очи на майка си, но това не означава, че ще наследите и червената ѝ коса.

Защо изследванията на Мендел са били игнорирани в продължение на десетилетия

Fun #FridayFact! 🎉



A quiet garden. Thousands of pea plants. One big scientific breakthrough. 🌱🫛🧬



In the 1800s, Gregor Mendel studied pea plants to understand how traits like color and shape are passed on. His careful observations became the foundation of modern… pic.twitter.com/szAXcNJvMd — Euroseeds (@EuroseedsEU) January 23, 2026

Макар и монументална за напредъка на генетичните изследвания, работата на Мендел не е получила признание през живота му поради липсата на тесни връзки с по-широката научна общност. „Той не е познавал никого. Не е бил кореспондент на Дарвин или нещо подобно“, казва Рискин.

В допълнение към относителната му неизвестност като учен, наследствеността не е била популярна област на фокус, когато Мендел е направил своите открития. Учените от средата на 19- ти век са се фокусирали предимно върху еволюцията, обяснява Кевлес.

В годините след смъртта на Мендел през 1884 г., еволюционните биолози започват да използват земеделието, за да изследват как настъпват промените във видовете. Ботаниците отглеждат големи количества растения, за да разберат по-добре как се предават чертите между поколенията и с надеждата да подобрят качеството им.

През 1900 г. трима непознати един на друг учени – Карл Коренс , Ерих фон Чермак и Хуго де Врис – независимо един от друг преоткриват труда на Мендел, натъквайки се на ключа към това, което днес наричаме генетика.

Областта на генетиката се формира през 20 -ти век. „Мендел не е използвал термини като ген или генетика“, казва Шарън Кингсланд , професор по история на науката и технологиите в университета „Джонс Хопкинс“. „След 1900 г. други биолози черпят вдъхновение от работата му, за да се аргументират за създаването на областта, която ще бъде известна като генетика.“

Думата „генетика“ не е използвана до 21 години след смъртта на Мендел. Биологът Уилям Бейтсън използва думата за първи път в писмо от 1905 г. до колегата си Адам Седжуик, предлагайки термина като наименование за изследвания на наследствеността, тъй като гръцките му корени означават „да раждам“.

Терминът е приет година по-късно на Международната конференция по растителна хибридизация в Лондон през 1906 г. Терминът „ген“ е въведен за първи път през 1909 г. от ботаника Вилхелм Йохансен , като най-накрая дава име на „частиците“, които Мендел е описал в работата си повече от 40 години по-рано.

Наследството на Мендел в съвременната генетика

„Други биха открили законите на Мендел, ако им се даде време“, казва Кевлес. „Но Мендел е бил там пръв и е знаел какво прави.“

Работата на Мендел остава фундаментална за съвременната област на генетиката и разбирането за това как чертите се предават от поколение на поколение при много видове, включително хората. Неговите закони за наследяване също така са допринесли за развитието на съвременната еволюционна биология, като са отговорили на въпрос, на който Дарвин не е могъл – как потомството получава черти от родителите си.

Мендел вярвал, че гениалността му ще бъде призната. Само месеци преди смъртта си той казал на друг монах: „Научната ми работа ми донесе голяма радост и удовлетворение; и съм убеден, че няма да отнеме много време целият свят да оцени резултатите и значението на моята работа.“