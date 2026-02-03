Свят

Тръмп иска 1 млрд. долара обезщетение от Харвард

Американският президент се отказал от първоначалното си искане да получи 200 млн. долара от Харвард

3 февруари 2026, 09:38
Тръмп иска 1 млрд. долара обезщетение от Харвард
Източник: iStock

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че администрацията му ще предяви обезщетение на стойност 1 млрд. долара от университета Харвард, предадоха Ройтерс и Франс прес.

"В момента предявяваме обезщетение от един милиард долара от Харвард и в бъдеще не искаме да имаме нищо общо с университета", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл", без да уточнява какви конкретни вреди е причинила образователната институция.

Вчера американското издание "Ню Йорк Таймс" посочи, че американският президент се отказал от първоначалното си искане да получи 200 млн. долара от Харвард.

През септември миналата година Тръмп изтъкна, че са в ход преговори с университета за сключването на споразумение за 500 млн. долара, като част от тази сума ще бъде използвана за откриването на професионални училища.

"Те искаха да приложат извънредно сложна и объркана концепция за програми за професионално обучение, но тя беше отхвърлена, защото беше напълно неподходяща и по наше мнение нямаше да даде резултат", заяви Тръмп вчера.

"Ставаше въпрос просто за начин Харвард да избегне голямо плащане от повече от 500 млн. долара, като тази сума трябва да бъде много по-голяма, имайки предвид отвратителните и тежки нарушения, които са извършили", допълва президентът.

Тръмп обвинява Харвард и други американски университети от престижната "Бръшлянова лига" в насърчаването на "прогресистка" и антисемитска идеология, като същевременно ги укорява, че не успяват да осигурят достатъчна защита на студентите с еврейски произход по време на демонстрации в подкрепа на Палестина. Така президентската администрация подаде съдебни искове, поиска огромни обезщетения и отне федерални субсидии от много университети.

Университетът в Колумбия се съгласи да изплати 200 млн. долара на президентската администрация през изминалото лято и прие правила, които му забраняват да взема предвид етническия произход на кандидатите при университетски прием или при наемането на служители. Университетът в Пенсилвания, друго учебно заведение от "Бръшляновата лига", също се поддаде на натиска, като заяви, че ще забрани на транссексуалните жени да участват в женски спортове. 

Източник: БТА/Николай Джамбазов    
Доналд Тръмп Университет Харвард Иск за обезщетение 1 милиард долара Антисемитска идеология Бръшлянова лига Съдебни искове Федерални субсидии Прогресистка идеология Защита на студенти
Последвайте ни

По темата

Изстрели, пожар и три жертви: Какво се е случило в хижата край

Изстрели, пожар и три жертви: Какво се е случило в хижата край "Петрохан"

И българският княз Кирил се оказа в досиетата на Епстийн

И българският княз Кирил се оказа в досиетата на Епстийн

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

БезГранично: Топ 5 университета в Португалия, всичко за студента

БезГранично: Топ 5 университета в Португалия, всичко за студента

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

pariteni.bg
Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Негоден“ свещеник, който промени човечеството: Невероятната история на Грегор Мендел

„Негоден“ свещеник, който промени човечеството: Невероятната история на Грегор Мендел

Любопитно Преди 30 минути

Пробивът на Мендел е резултат от строго контролиран експеримент, който той започва през 1856 г., основан на внимателно и продължително наблюдение

Проф. Христова: Вирусът Нипа не представлява риск от пандемия като COVID-19

Проф. Христова: Вирусът Нипа не представлява риск от пандемия като COVID-19

Свят Преди 32 минути

Заболяването протича тежко - със силна кашлица, задух, енцефалити, обърканост и сериозни неврологични усложнения

Как да превърнем онлайн обявите в машина за успешни сделки

Как да превърнем онлайн обявите в машина за успешни сделки

Любопитно Преди 1 час

Феноменът матча: Защо светът изведнъж замени кафето с тази напитка

Феноменът матча: Защо светът изведнъж замени кафето с тази напитка

Любопитно Преди 1 час

По данни на Google Trends през последните месеци търсенията по темата бележат истински бум

Поредна среднощна атака: Русия удари с дронове и ракети няколко украински града

Поредна среднощна атака: Русия удари с дронове и ракети няколко украински града

Свят Преди 1 час

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

Любопитно Преди 2 часа

На 3 февруари честваме паметта на свети Симеон Богоприемец и на Анна пророчица

<p>Правната комисия&nbsp;разглежда на второ четене поправките в Изборния кодекс</p>

На второ четене: Правната комисия гласува ограничението в броя на секциите в страните извън ЕС

България Преди 2 часа

Промените в Изборния кодекс предизвикаха множество спорове

Еднодневната винетка за леки коли вече е в продажба

Еднодневната винетка за леки коли вече е в продажба

България Преди 3 часа

С нея се предоставя още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа

Втори кръг консултации за служебен премиер: Президентът се среща с партиите

Втори кръг консултации за служебен премиер: Президентът се среща с партиите

България Преди 3 часа

В 11.00 ч. на "Дондуков" 2 Йотова ще посрещне представителите на ПГ на ГЕРБ-СДС

Защо толкова много жени имат недостиг на витамин D

Защо толкова много жени имат недостиг на витамин D

Любопитно Преди 3 часа

Витамин D е ключово хранително вещество, което помага на тялото да абсорбира калций и поддържа здравето на костите

Руски град в Китай има водка и кирилица, но не и истински руснаци

Руски град в Китай има водка и кирилица, но не и истински руснаци

Свят Преди 3 часа

„Етническият руски град“ Енхе се е превърнал в туристическа дестинация след години асимилиране и политика за етническо единство в Китай

Ридолфи, Трокмортън и Бабингтън: Заговорите срещу кралица Елизабет I

Ридолфи, Трокмортън и Бабингтън: Заговорите срещу кралица Елизабет I

Любопитно Преди 3 часа

Днес кралица Елизабет I е един от най-добре запомнените монарси на Англия, но тя невинаги е била толкова популярна

Очаква ни леден студ във вторник, до -14 градуса

Очаква ни леден студ във вторник, до -14 градуса

България Преди 3 часа

Джефри Епстийн имал таен син

Джефри Епстийн имал таен син

Свят Преди 11 часа

По време на предполагаемото раждане на момчето, последната известна спътница на Епщайн е била Карина Шуляк

Калас за общоевропейска армия: Изключително опасно

Калас за общоевропейска армия: Изключително опасно

Свят Преди 11 часа

Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре също отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия

Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия

Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия

Свят Преди 11 часа

Моди: Имах чудесен разговор днес с моя скъп приятел президента Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Бебе по комедийна линия: децата на Еди Мърфи и Мартин Лорънс стават родители

Edna.bg

Имен ден на 3 февруари – какво празнуваме, кои черпят и какви са поверията

Edna.bg

Левски излиза с нови екипи срещу Лудогорец (видео)

Gong.bg

Конгоански талант ще кара проби в Ботев Пловдив

Gong.bg

Скандалът с голи кадри от салони за лазерна епилация: Близо 100 души подадоха сигнали, сред тях - и непълнолетни

Nova.bg

Жълт код за мразовито време в почти цялата страна

Nova.bg