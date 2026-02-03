Любопитно

Феноменът матча: Защо светът изведнъж замени кафето с тази напитка

По данни на Google Trends през последните месеци търсенията по темата бележат истински бум

3 февруари 2026, 08:45
Феноменът матча: Защо светът изведнъж замени кафето с тази напитка
Източник: iStock photos/Getty images

М атча, ярко зеленият, фино смлян зелен чай от Япония, не просто набира популярност, а буквално променя навиците за пиене на кафе по света. Днес напитката е навсякъде - в специализирани барове, в менюта на световни вериги и в ръцете на милиони потребители, търсещи нещо различно от традиционното кафе.

По данни на Google Trends през последните три месеца търсенията на "Matcha" в световен мащаб бележат доста висок интерес.

Що се отнася до България, търсенията от началото на месец ноември 2025 г. до края на януари 2026 г. са били най-много от хората, живеещи на територията на София-град, следван от Варна, Пловдив, Бургас и Габрово.

Но какво всъщност стои зад този глобален бум?

От чайна церемония до глобален тренд

Матча има вековна история, но едва през последните години се превръща от нишов продукт в масово предпочитана напитка. Традиционно използвана в японски чайни церемонии, днес тя е навлязла в ежедневието на хора по целия свят – от САЩ и Европа до Азия. И причините не са само модни. Напитката предлага комбинация от вкус, здравословни свойства и визуална привлекателност, която идеално се вписва в съвременната култура на социалните мрежи.

По-мек, но по-устойчив енергиен ефект

Една от основните причини, поради които хората започват да избират матча вместо кафе, е другият начин, по който тя „дава енергия“. Докато стандартна чаша кафе може да съдържа между 100 и 140 мг кофеин, чаша матча предоставя приблизително 60–70 мг – достатъчно за бодрост, но без резкия енергиен пик и срив, характерни за кафето.

Това се дължи не само на кофеина, но и на аминокиселината L-теанин, която е богато представена в матча. Тя осигурява успокояващо, но фокусиращо усещане, като балансира ефекта на кофеина и намалява вероятността от нервност или треперене – нещо, което много хора изпитват при силно кафе.

Здравословен имидж и антиоксиданти

Матча лесно печели репутацията си като „по-здравословна“ напитка. За разлика от обикновения зелен чай, при нея се консумира целият лист, което означава, че организмът получава по-висока концентрация на полезни вещества – антиоксиданти, витамини и минерали. Някои изследвания показват, че матчата може да съдържа до три пъти повече ключови антиоксиданти от обикновен зелен чай.

Антиоксидантите, известни като катехини, са свързани с подкрепата на метаболизма, имуннатата система и дори детоксикацията на организма. Все качества, които съвременният човек търси, особено в контекста на здравословния начин на живот.

Социалните мрежи и визуалната привлекателност

Не може да се пренебрегне и ролята на социалните мрежи в популяризирането на матчата. Яркозеленият цвят на напитката се откроява визуално в платформи като Instagram и TikTok, където хаштагове #matcha и вариации около него вече имат милиони публикации.

Инфлуенсъри, блогъри и влогъри редовно споделят рецепти, варианти като „matcha latte“ или „dirty matcha“ (с добавено еспресо), а баровете и кафенетата включват напитката в своите менюта като стилен и „инстаграмируем“ избор, което само ускорява интереса на потребителите.

Матча срещу кафе – не съперници, а допълнение

Въпреки нарастващата популярност, експертите са категорични, че матча едва ли някога ще „замени“ кафето напълно. Кафето остава една от най-консумираните напитки в света с огромна културна и икономическа роля, но матчата се вписва като алтернатива или допълнение за хора, които искат различен тип енергия, по-мека стимулация или повече антиоксиданти.

Поглед към негативите

Както при всеки друг тренд, тук също има и негативи. Специалисти по хранене предупреждават, че прекомерната консумация на матча може да повлияе на усвояването на желязо, особено ако се пие с храни, богати на растителни източници на желязо, и може да доведе до проблеми със съня, ако се консумира в късния следобед.

И все пак матча е повече от „зелена напитка“

Тя е културен феномен, който обединява традиция, здравословни ползи и модерен лайфстайл. Макар да не може да измести драматично кафето от утринните навици на милиони, тя със сигурност е създала свое собствено пространство на световната сцена на напитките, като предлага на потребителите алтернатива, която е едновременно визуално привлекателна и приятно различна от добре познатата чаша кафе.

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

