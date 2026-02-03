България

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

Все повече клиентки разпознават себе си във видеоклипове, публикувани не само в затворени групи в приложението „Телеграм“, но и в порнографски сайтове

3 февруари 2026, 09:27
С кандалът с поставени видеокамери в козметични салони в Бургас и заснемане на голи клиентки продължава да се разраства. Броят на жените, които се разпознават във видеа, публикувани в порно сайтове, непрекъснато се увеличава, предаде NOVA.

В понеделник, 2 януари, стана ясно, че видеозаписи от камери са правени и във втори салон за лазерна епилация в морския град - този път в квартал „Меден рудник“. Прокуратурата започна проверка за това дали става дума за незаконна мрежа за търговия с кадри, заснети със скрити камери. Тя вече е приела, че разпространяваните видеоматериали представляват порнографско съдържание – обстоятелство, което по принцип е трудно за доказване, но значително увеличава предвидените санкции. При доказване на вината наказанието може да достигне от 3 до 6 години лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева.

Само за вчерашния ден около 80 жени са сезирали прокуратурата, районните управления и Областната дирекция на МВР – Бургас, а сигналите продължават да постъпват и днес. Очаква се 15-годишно момиче, заедно с майка си, също да подаде сигнал, а в понеделник това са направили и няколко 17-годишни момичета, което допълнително утежнява наказателната отговорност на извършителите.

Все повече клиентки разпознават себе си във видеоклипове, публикувани не само в затворени групи в приложението „Телеграм“, но и в порно сайтове. Една от потърпевшите го определя като отвратително и унизително.

„Първо разпознах мои близки, приятелки, роднини, защото доста голяма част посещаваме този салон, аз самата - от 2020 г. И когато видях едно познато лице, с интерес започнах да търся дали ще видя още някой познат и себе си съответно. Отвратително, унизително, чувстваш се като използван човек. Най-гадното е, че знам, че може някой друг да ме разпознае“, казва тя. И е категорична, че ще търси правата си по съдебен път.

Друга потърпевша сподели, че се чувства омърсена и унизена: „Усещането е просто отвратително. Искам да си получат заслуженото и смятам да ги съдя до последно“, казва жената.

На въпрос дали служителките в салона са знаели за съществуването на видеокамерите и имат ли участие в източването на кадрите, тя отговаря: „Самите момичета, които извършват процедурата, не мисля, че са знаели, но собственичката, според мен, със сигурност е знаела“.

Прокуратурата вече се зае с изясняване на случая.

„В рамките на разследването ще се установи по какъв механизъм е извършвана престъпната деятелност, тоест кой е имал достъп до заснетите видеокадри – регламентиран или не, кой от тях е разпространявал материалите и в кои сайтове са били публикувани те“, обясни прокурор Щелиян Димитров.

По думите му, след своевременната реакция на Районната прокуратура в Бургас, са предприети действия за търсене на съдействие от международни партньори, включително Интерпол и ФБР, с цел да се ограничи и прекрати последващият достъп до вече публикуваните видеофайлове.

Разследващите влизат и в трета фирма за лазерна епилация, за да проверят дали и там е извършвано незаконно видеозаснемане. Тя разполага с няколко обекта в Бургас, Ямбол и Пловдив. Очаква се повече информация по темата да бъде оповестена в рамките на деня.

Разследването продължава, като към момента сигналите, свързани със съдържание с жени, продължават да постъпват, а отделно се проверяват и поне още 15 сайта със съдържание, засягащо мъже.

Друга от пострадалите заяви, че по време на процедурите не е забелязала камера, въпреки че по принцип е човек, който обръща внимание на подобни детайли. По думите ѝ, ако е подписвала документ, свързан с информирано съгласие, това е станало през 2023 г., без ясно да ѝ бъде обяснено или да си спомня, че в него се споменава видеозаснемане. Жената е направила четири процедури, като е прекратила посещенията си, след като разбрала за случая.

Тя научила, че е заснета, след като нейна приятелка ѝ изпратила линк във Facebook, а по-късно същия ден друго момиче, което я разпознало, ѝ изпратило връзка към сайт с порнографско съдържание, където открила свой видеоклип. В следващите дни тя е открила още два различни клипа със свое участие в друг сайт, след интензивно търсене в продължение на няколко денонощия.

По думите ѝ, камерите са били позиционирани директно срещу кушетките и насочени към интимните части на клиентките. Една от заснетите казва, че е посещавала и двете помещения на салона и заявява, че камерите са били ориентирани по този начин, за разлика от друг салон, където са били зад гърба на клиентите.

Друга потърпевша разказа, че все още не е открила видеоматериали със себе си, но е разпознала свои близки и приятелки в сайтове с подобно съдържание. По думите ѝ тя е била изключително затруднена да съобщи на една от тях, която е семейна и има дете, че е публикувана в порнографски сайт.

Всички жени, дали показания, споделят, че преживяното е довело до сериозен психически срив и чувство на унижение. Те подчертават, че са майки и се притесняват от възможността децата им да попаднат на подобни материали. Потърпевшите заявяват, че вече са ангажирали адвокати и ще търсят правата си по съдебен път.

 

Източник: NOVA    
