Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

П арламентарната правна комисия отхвърли на първо четене законопроекта на "Продължаваме промяната-Демократична България" за промени в Изборния кодекс (ПП-ДБ) за 100% машинно гласуване.

Румен Радев: Трябва машинно гласуване с електронно отчитане

"За" промените бяха шестима депутати - от "Продължаваме промяната-Демократична България", (ПП-ДБ), "Алианс за права и свободи" (АПС ), "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Величие". Седем народни представители бяха против - от "БСП,-Обединена левица", "Има такъв народ" (ИТН) и "ДПС-Ново начало". Въздържаха се 7 депутати - от ГЕРБ-СДС и "Възраждане". Законопроектът цели възстановяването на изцяло машинно гласуване като основен и единствен начин за гласуване с изключение на изрично предвидените в закона случаи с оглед ограничаване на недействителни бюлетини и човешки грешки при отчитане на резултатите, посочват вносителите от ПП-ДБ. Предвижда се хартиената бюлетина да остане само за населени места с до 300 души. Предлага се и 100% контролно преброяване на разписките. Идеята е да се повиши прозрачността и да се възстанови доверието на гражданите в изборния процес. Не се предвижда сливане или закриване на административни структури и не се очакват допълнителни административни разходи, се отбелязва в мотивите.

Днешното заседание продължи повече от два часа и на него на първо четене бяха обсъждани промените в Изборния кодекс.

От ПП-ДБ настояват за изцяло 100% машинен вот без хартиени бюлетини. В същото време партиите в управляващата коалиция се обявиха за машинен вот със сканиращи устройства.

Протест за машинен вот в центъра на София

Според Венецианската комисия промени в Изборния кодекс не са приемливи два месеца преди провеждането на избори.

Насроченото за вчера заседание на комисията не можа да се проведе, защото редовното заседание на парламента бе удължено с няколко часа.