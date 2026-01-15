България

Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало" гласуваха против

15 януари 2026, 18:06
П арламентарната правна комисия отхвърли на първо четене законопроекта на "Продължаваме промяната-Демократична България" за промени в Изборния кодекс (ПП-ДБ) за 100% машинно гласуване. 

Румен Радев: Трябва машинно гласуване с електронно отчитане

"За" промените бяха шестима депутати - от "Продължаваме промяната-Демократична България", (ПП-ДБ), "Алианс за права и свободи" (АПС ), "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и  "Величие". Седем народни представители бяха против -  от "БСП,-Обединена левица", "Има такъв народ" (ИТН) и "ДПС-Ново начало".  Въздържаха се 7 депутати - от ГЕРБ-СДС и "Възраждане".

Законопроектът цели възстановяването на изцяло машинно гласуване като основен и единствен начин за гласуване с изключение на изрично предвидените в закона случаи с оглед ограничаване на недействителни бюлетини и човешки грешки при отчитане на резултатите, посочват вносителите от ПП-ДБ. Предвижда се хартиената бюлетина да остане само за населени места с до 300 души. Предлага се и 100% контролно преброяване на разписките.

Идеята е да се повиши прозрачността и да се възстанови доверието на гражданите в изборния процес. Не се предвижда сливане или закриване на административни структури и не се очакват допълнителни административни разходи, се отбелязва в мотивите. 

Днешното заседание продължи повече от два часа и на него на първо четене бяха обсъждани промените в Изборния кодекс.

От ПП-ДБ настояват за изцяло 100% машинен вот без хартиени бюлетини. В същото време партиите в управляващата коалиция се обявиха за машинен вот със сканиращи устройства.

Протест за машинен вот в центъра на София

Според Венецианската комисия промени в Изборния кодекс не са приемливи два месеца преди провеждането на избори.

Насроченото за вчера заседание на комисията не можа да се проведе, защото редовното заседание на парламента бе удължено с няколко часа.

Източник: БТА, Нелли Желева, БГНЕС    
Машинен вот Народно събрание Изборен кодекс
