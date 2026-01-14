Румен Радев: Трябва машинно гласуване с електронно отчитане

"Първите две партии очаквано върнаха мандата. За мен голямата задача пред българския парламент, това е да върнат доверието в изборния процес. Опитът от последните избори ясно показва, че това трябва да бъде машинно гласуване с електронно отчитане на резултата, но и ръчно броене на контролните разписки така, че да има наистина истинско доверие", заяви президентът Румен Радев.

"В обществото ни има антимафиотски консенсус и първата крачка за неговото материализиране това са честните избори", каза Радев.

"Парламентът има нужда от техническо време за тези изборни промени. Обществото ги очаква и аз се надявам Народното събрание да отговори на тези очаквания", посочи президентът.

Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките

Попитан дали изборите ще са на 29 март, Радев каза, че това зависи и от процедурата с домовата книга.

"Защото с всички тези хора трябва да се проведат беседи. Трябва да се уточни какъв ще бъде наистина съставът на служебния кабинет, не забравяйте, че по конституция има и консултации с политическите партии за именно състава на този кабинет", каза Радев.

За това дали е избрал име за служебен премиер, Радев коментира, че трябва да бъде зададен този въпрос на хората, които "посегнаха на българската конституция, за да стигнем до тази домова книга, която между другото съвсем спокойно може да ни доведе до блокаж".

Радев: Имаме нужда от спешно възстановяване на доверието в изборния процес

"Ние имахме в близкото минало такива ситуации, които бяха на ръба да стигнем до този блокаж. Аз очаквам да има отговорност от всеки един, защото всеки един, когато е приел този пост, вече е записано, че може да бъде и служебен министър-председател. А между другото това е основната цел на хората, които ги назначават, които са над тях. Знаете по такъв начин ремонтът на конституцията изкриви професионалната характеристика на хората на тези постове, на които са в момента, защото на тях се гледа преди всичко като на потенциални министър-председатели, а не толкова като на професионалисти в своята собствена област", заяви Радев.

"Не мога да имам разговори към момента, нека да приключим с мандатите. За третия мандат ще ви уведомя веднага, скоро кога и на кого ще връча този мандат, но големият приоритет в момента това са изборните промени в законите", обясни държавният глава.

"Аз съм положил клетва във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя. Но нека управляващите се замислят какво скъса доверието им с гражданите и противопостави институциите. Ако те отстояваха както трябва националният интерес, ако уважават конституцията, законите и разделението на властите, ако корупцията и арогантността са неприемливи за властта, а не неин символ, тогава нямаше днес да се задава този въпрос. Ако питате за партия, след толкова много приказки вече явно има такава партия и мога да кажа, че това е партията на антимафиотския консенсус, която настоява за честни избори и такава партия обединява всички демократи от ляво и от дясно, без значение къде членуват и без значение изобщо те дали са политически активни, защото всички ние имаме нужда от честни избори, имаме нужда от демократично и свободно развитие", добави Радев.